НХЛ. «Каролина» разгромила «Флориду» – 9:1, «Нэшвилл» забросил 7 шайб «Колорадо», «Тампа» уступила «Сент-Луису» по буллитам
В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» разгромила «Флориду» (9:1), «Тампа» уступила «Сент-Луису» (2:3 Б), «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» (3:7).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
