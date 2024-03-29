Летом-2023 ЦСКА пошел в политику. В итоге потеряли целый сезон

Контракт Федотова был большой ошибкой.

Когда я ехал на пресс-конференцию по поводу Ивана Федотова в июле 2023-го, я думал, что там будет кто-то из менеджеров клуба (увы), и среди прочих готовил такой вопрос: «А это нормально, что ЦСКА платит 50 миллионов рублей вратарю, который год был без практики?».

Напомню: Иван пропустил год карьеры из-за службы в армии, и на выходе его подобрал ЦСКА с предложением двухлетнего контракта на 100 млн рублей.

Эта история – слоеный торт в смысле количества измерений, но своим вопросом я хотел добраться до самого живого.

В тот момент ЦСКА решительно выбирался на международную политическую арену. У Федотова был контракт в НХЛ, который считали легитимным в НХЛ. Этот контракт считала легитимной ИИХФ. Подписание вратаря выводило ЦСКА, КХЛ и ФХР в состояние политического конфликта сразу с двумя организациями (одна из которых – мощнейшая в мировом хоккее, а вторая – ИИХФ).

В рамках этого измерения ЦСКА был очевидно и бесповоротно несгибаем.

«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! – говорил сразу после подписания президент ЦСКА Игорь Есмантович. – Я не комментирую слова Билла Дэйли. Нет смысла их комментировать».

Билл Дэйли – это заместитель комиссара НХЛ. Этими словами президент ЦСКА подчеркивал, что спор происходит по линии «Россия vs внешний мир» и что подписание Федотова – наше общее дело. Наш общий интерес. Проявление патриотизма.

Такую позицию оспаривать невозможно; но она лежит за пределами спорта. В спортивной части эта несгибаемость работала гораздо хуже.

Для меня летом-2023 было очевидно: с хоккейной точки зрения Федотов не нужен ЦСКА. Тем более за 50 млн рублей.

Чтобы вы понимали: 50 миллионов для нынешней КХЛ – не символические деньги. Для вратарей – вообще не символические. Пропустивший целый сезон и очевидно растренированный Федотов стал четвертым по зарплате вратарем КХЛ. Четвертым.

Про это у ЦСКА тоже спрашивали – и Есмантович, и Федоров в этом вопросе кошмарно приблизительны.

«В Федотове не может быть сомнений», – говорил президент.

«Иван наберет форму к декабрю», – прикидывал тренер.

Это они говорили про человека, который на год выпал из профессионального хоккея.

Эта приблизительность не проблема, когда выступаешь перед журналистами – мы записали и выдали в эфир. Но спорт такого не прощает. Приблизительность в спортивных расчетах делает слабее твою команду и только помогает соперникам.

По итогам регулярки Федотов (с 4-й вратарской зарплатой в КХЛ) стал лишь 26-м по проценту отраженных бросков среди вратарей, сыгравших 20+ матчей. В КХЛ всего 23 команды – то есть Иван сыграл хуже некоторых бэкапов некоторых команд.

Сезон-2023/24 получился для него ровно никаким – каким и должен был получиться. ЦСКА дал ему топовую зарплату, провел средний сезон и вылетел в первом раунде. ЦСКА уволил Федорова. ЦСКА, наконец, расторг контракт Федотова. Иван поехал в систему «Флайерс».

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Конечно, в этой истории волнует судьба Федотова. Сейчас Иван вполне мог бы за 3-5 млн долларов в год бороться за плей-офф с «Флайерс». Менеджмент ЦСКА потратил его время и вынул из его карьеры два года – в самом лучшем случае.

Но даже немного больше меня поражает то, что ЦСКА сделал все это вопреки своим конкретным спортивным интересам. Да, утерли нос Тардифу, да, показали НХЛ свой характер и несгибаемость. Но что получили?

50 миллионов отдали вратарю, только набирающему форму; место в основе дали вратарю, только набирающему форму. В результате – кризисная регулярка и ранний вылет в плей-офф.

Спортивная правда в том, что Иван был не нужен ЦСКА. Увлекшись политикой, ЦСКА упустил свой сезон и сыграл в пользу «Филадельфии»: армейцы взяли на себя самое тяжелое время Федотова. И теперь отпускают его туда, куда он должен был поехать один или даже два года назад.

Нас, россиян, надо поздравить с этой сделкой?

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Алексей Куденко