«Виннипег» из середняка дорос до величия. Как им это удалось?

Пример стабильного развития.

В развязке хорошего детектива рука условного Шерлока Холмса указывает на того, кого подозреваешь меньше всего (что делает детективы дико предсказуемыми, но это тема для отдельного разговора). И хотя регулярный чемпионат НХЛ еще далек от развязки, детектив из него уже получается что надо.

К середине турнира убийцей стала не правнучка убитого Флорида (мотив очевиден – тот не включил ее в завещание), не дворецкий со странным именем Вегас (у того были лучшие возможности для убийства), а Виннипег Джетс – тот сутулый бармен из четвертой главы, на которого никто и подумать не мог.

Весной-2023 «Джетс» были худшей по впечатлению командой первого раунда Кубка Стэнли. Да, их притормозили травмы, но безнадега была такая, что уже и их ядро выглядело пропевшим последнюю песнь. Не по счету (1-4 в серии и 1:4 в последнем матче), а по игре.

«В этой серии не было сопротивления. Их ведущие хоккеисты были лучше наших. Мы были даже не близко. Мы должны были оказать сопротивление. Должна же быть гордость. Нужно быть в состоянии дать отпор, когда все складывается не в нашу пользу. Но мы отпор не дали. Их игроки были намного лучше наших», – и это не комментарий болельщика в клубных соцсетях, это выступление главного тренера команды Рика Боунесса сразу после финиша серии.

Уже тогда заговорили: ядро может разойтись. У Хеллибака и Шайфли заканчивались контракты, и смысла в их продлении было как будто не так много. Как будто был смысл расходиться и обсуждать возможность обмена.

Чего обычно ждешь после такого перфоманса? Унылого скольжения по направлению к «Чикаго». Бесплодной смены тренера. 1:8 в стартовом матче.

«Виннипег» резко изменил свою траекторию – и в середине регулярки-2023/24 вышел на чистое первое место во всей лиге. Надолго там застрять не получилось – но «Джетс» остаются в группе лидеров, наравне с ванкуверами, бостонами, колорадо и прочими «Рейнджерс». Его взлет уже не выглядит случайностью и временным явлением. В этой регулярке «Джетс», судя по всему, будут высоко до конца.

Как вчерашнему середняку это удалось?

«Джетс» обороняются лучше всех в НХЛ

Среди базовых статистических индикаторов «Виннипега» выделяется только один – число пропущенных голов. Команда какое-то время продержалась единственной в НХЛ, у кого их было меньше сотни, и выдала грандиозную серию из 34 подряд матчей, пропуская не больше трех шайб в каждом (ее прервал другой безапеляционный лидер чемпионата – «Бостон»).

И это все не случайно: «Джетс» входят в топ-5 команд лиги по допущенным ожидаемым голам (первое место по этому показателю, вы удивитесь, у «Эдмонтона»).

Почему так? Ответ достаточно прост: «Виннипег» всеми четырьмя звеньями пашет в защите. «Виннипег» начинает обороняться с чужой синей линии – и крайние нападающие участвуют в этой защите наравне со всеми.

Посмотрите на эпизод из матча с «Аризоной»: кажется, что сейчас будет острая контратака соперника, но «Джетс» съедают ее грамотной работой по каждому игроку.

И в сравнении с прямыми конкурентами по числу пропущенных у «Джетс» есть бонус. Его зовут Коннор Хеллибак.

Коннор уже давно считается элитным вратарем НХЛ, но у него были разные периоды. Хотя текущий несомненно удается – и в рамках новой системы «Джетс» (в 2022-м Боунесс перевел команду на чисто зонный принцип защиты) чувствует себя превосходно.

То есть: «Виннипег» – это системная (одна из самых системных в лиге) команда, которую украшает еще и один из лучших вратарей современности. Вратарь и система подпитывают друг друга – получите пуленепробиваемое бинго (получите все, кроме «Бостона»).

Но, конечно, это все нужно было построить.

Успехи Боунесса в «Виннипеге» очевидны

В описании этого успеха нет какого-то прорывного компонента, но достижения Рика так очевидны, что какая-то оригинальность ни к чему.

Перестройку защиты в своей зоне и повышение ответственности в средней (защищаться стали в том числе и звезды) нужно высматривать на специализированных ресурсах и раскрывать через очень мелкие детали, но общий смысл в том, что все это произошло.

И коллеги пишут, что в системности новых «Джетс» важна роль одного из помощников Боунесса – Скотта Арниела, который пришел в команду в прошлом году, а до того помогал в «Кэпс».

Следующий параметр – индивидуальная работа с игроками. И тут за полтора года Боунесс сделал очень многое.

Он начал свой путь в «Джетс» с беседы с игроками. Он забрал нашивку у Уилера. Он внес предложения по переходам и включил в этот список Влада Наместникова (знакомого по «Тампе»). Усадил Шайфли и Коннора на скамейку в матче с «Каролиной» в марте-2023 (3:5). Публично отчитал команду за игру в плей-офф-2023. Сделал капитаном Адама Лаури.

Это очень разнообразный список, который показывает широкий объем методов тренера – и что эти методы, скорее всего, образуют систему. Оставаясь тренером игроков, Боунесс требует от них следования системе – и ведет к прорыву.

Лучший пример взаимодействия с хоккеистами – то, как раскрылся Джош Моррисси. Защитник проводит на льду больше всех времени и снова идет как минимум на участие в обсуждении «Норрис Трофи»-2024 – в одной из первых встреч Рик сказал ему, что ждет именно такого уровня и что Джош к этому готов.

Третий параметр, конечно же, здоровая атмосфера в раздевалке. Умение ее выстроить – сильное качество Боунесса, и в «Виннипеге» его тоже видно.

Все это – эффект от постепенного развития

Сказывается ровно тот эффект, о котором я говорил: несмотря на то, что «Виннипег» не рвет лигу на части и по последним сезонам идет не очень стабильно, его ядро в относительном выражении становится только сильнее. Элерс – топ-форвард НХЛ уже много лет, но сейчас он на пике, а ветераны «Сан-Хосе», «Анахайма», «Чикаго» и «Лос-Анджелеса» уже ушли.

И ядро «Джетс» с самого старта в НХЛ показывало себя внутренне более гармоничным, чем, например, ядро «Торонто» (где, по идее, заметно больше таланта), и требовало не радикальных изменений, не революции, а постепенной прокачки всей системы вокруг. Подходящей системы для игры всех четырех звеньев и подходящих игроков в третье-четвертое звено.

«Джетс» уже давно – где-то с 2016-го, как не даст соврать коллега Новокщенов – очень приличная команда, и за это время там перепробовали много всяких инструментов. И не то чтобы всегда было плохо – если что, «Виннипег» играл в финале конференции в 2018-м, но сейчас получается нечто особенное. Нечто, дающее результат в регулярке.

Генменеджеру удалось сохранить ядро – это было очень важно. Генменеджеру удалось найти хороших ролевиков в обмен на увядающий кактус по имени Пьер-Люк Дюбуа – посмотрите как органично в «Джетс» смотрится Габриэль Виларди. Как здорово в состав вписался наш Влад Наместников.

Все это невозможно назвать переломным усилением, но на дистанции, вместе с другими факторами – работой тренера, поиском подходящей системы для состава – это дало результат.

Главный вызов у этого «Виннипега» впереди

Я сейчас не о том, что только плей-офф покажет, кто есть кто (хотя и об этом тоже), а о разнице хоккея в плей-офф и в регулярке.

В регулярке достаточно одной мощной фишки – и ты будешь наверху. Система, вратарь, защита, что угодно – если у тебя что-то работает хорошо, ты будешь часто побеждать в матчах.

В плей-офф к твоей игре – совсем другие требования, и проверка будет намного жестче. Ты привык пропускать меньше трех? В плей-офф точно будут игры, где ты пустишь четыре – и придется выкручиваться. Что тогда сделают «Джетс»? Большинство? Его сейчас не видно. Меньшинство? Его сейчас не видно.

Результативность лидеров? Лучший бомбардир «Виннипега» Марк Шайфли сейчас на 50-м месте среди игроков всей лиги – этого точно достаточно?

Мы знаем, что у команд бывают сверхудачные регулярки, когда они находят рецепт успеха в рамках расписания каждый-с-каждым. И «Виннипег» нашел этот рецепт.

Но насколько команда готова к противостоянию в плей-офф, где одного рецепта будет недостаточно?

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Фото: AP Photo /Bailey Hillesheim, Marta Lavandier, Michael Dwyer