Герой МЧМ отказался от контракта с клубом, который выбрал его на драфте. Пришлось менять

Обмен-блокбастер в НХЛ.

В конце июня 2023-го генменеджер «Филадельфии» Дэни Бриэр активно работал на рынке, формируя команду, и говорил, что в принципе готов выставить на обмен какого угодно хоккеиста клуба.

Какого угодно, кроме одного – Каттера Готье, многообещающего проспекта команды, 19-летнего американца, которого «Флайерс» выбрали пятым на драфте-2022.

На стыке 2023 и 2024 годов Готье подтвердил и даже чуть повысил свой статус: он стал одним из двух лучших бомбардиров молодежного чемпионата мира, был признан лучшим нападающим турнира и вошел в символическую сборную.

МЧМ закончился 6 января. В ночь с 8 на 9 по московскому времени Каттера – прежде единственного неприкасаемого хоккеиста в составе «Флайерс» – обменяли в «Анахайм».

Готье отказался контактировать с клубом и (пока) не объяснил почему

«Мы пытались дать ему время и много раз пытались с ним связаться, – объяснил обмен Дэни Бриэр. – Он не хотел общаться... Поэтому в какой-то момент нам пришлось принять решение. Мы подумали, что сейчас самое время, когда можно получить за него максимум.

Какое-то время я держал эту информацию при себе. Это была попытка защитить молодого парня. Мы надеялись, что в какой-то момент он передумает. Но он уже передумал».

Генменеджер вспомнил, что летом-2022, на драфте, Готье говорил, что хочет играть за «Флайерс» и создан для этого клуба. Через полтора года его отношение к организации радикально переменилось – настолько, что он отказывался контактировать с ее представителями.

Но почему?

Пугает тренер Торторелла? Тортс, конечно, страшен (он уже описал эту ситуацию словами «Я не знаю Каттера откуда-он-там»), но характер главного тренера как основание для такого жесткого разрыва выглядит недостаточным: пока Готье доберется до основы, многое может поменяться. В том числе и состав тренерского штаба.

Источники журналиста Эллиотта Фридмана рассказали ему, что, возможно, все случилось прошлой весной, еще до того, как Дэни Бриэр официально стал генеральным менеджером.

Основная версия такая: Готье хотел, чтобы «Филадельфия» подписала его в регулярке-2022/23, но только после окончания сезона в NCAA. И чтобы сразу сжечь один год контракта новичка (из трех), Каттеру нужно было бы провести 10 матчей чемпионата – к моменту, когда он освободился из команды Бостонского университета, у «Флайерс» оставалось как раз 16 календарных игр.

Но у «Филадельфии» из-за списка травмированных и заработанных игроками бонусов не сходилась платежка – дополнительными тратами решили не рисковать. Плюс, добавляет Фридман, на финише сезона команда была в таком хаосе, что Готье туда вбрасывать просто не хотели.

При этом клуб не видел в этой ситуации настолько большой проблемы, какой она в результате стала, и думал, что все можно будет исправить в ходе переговоров. Когда сам Бриэр связывался с Готье по зуму после взрослого чемпионата мира-2023 (там Каттер тоже играл и набрал 7+2), «Флайерс» еще надеялись, что хоккеист подпишет контракт, но услышали лишь то, что он никогда этого не сделает.

А во время МЧМ-2024 окончательно стало понятно, что на этом все.

«Филадельфия» ловко выбралась из этой передряги

Нужно отметить: клуб сориентировался в ситуации и вышел из нее практически без потерь. Во-первых, «Флайерс» смогли оставить эту историю нерассказанной до самого последнего момента.

Во-вторых, они отлично подобрали момент: Готье отлично провел серию чемпионатов мира и на последнем МЧМ был хорош, чем открыл для клуба идеальную возможность получить за него максимальную компенсацию.

В-третьих, Бриер нашел приличный вариант для обмена. В «Филадельфию» едет защитник Джейми Дрисдейл («Я предпочитаю поговорить о Джейми, том парне, который придет сюда», – заметил Торторелла) и пик второго раунда драфта-2025.

Дрисдейл планировался лидером защиты «Анахайма» если не в самом ближайшем, то в обозримом будущем, но на входе в лигу его притормозили травмы – так что «Дакс» были готовы обсуждать его уход и компенсацию.

Проспектами такого уровня меняются редко. Мало кто готов отдать игрока из топ-6 драфта с небольшим контрактом, и таких вариантов в НХЛ вряд ли много – но «Флайерс» его нашли.

Обе стороны должны быть довольны сделкой

Окончательный вердикт конечно вынесет дистанция в несколько лет, но на сегодня все и для всех закончилось хорошо.

«Дакс» получили еще одного большого молодого таланта в группу к Мактавишу, Карлссону и Зеграсу – теперь у них больше возможности пробовать сочетания, давать новые роли и, может быть, даже выбирать, кого оставить, а с кем расстаться.

Их группа в защите приросла Минтюковым, Луно и Зеллвегером – потеря Дрисдейла не выглядит такой потерей, какой считалась бы год назад.

А «Филадельфия» получила одного крепкого молодого игрока плюс возможность подобрать еще одного во втором раунде драфта-2025 – для грядущей перестройки ни то, ни другое не будет лишним.

Телеграм-канал Петухова, YouTube-канал Петухова

Фото: AP Photo /Matt Slocum, Alex Gallardo, Jose F. Moreno/The Philadelphia Inquirer, Ryan Remiorz; Michael Erichsen/Global Look Press