Каким будет русский сезон НХЛ? Овечкин в погоне за Гретцки, Панарин и Малкин – за Кубком Стэнли

Рассказываем, за чем следить.

В последние дни лента новостей Sports.ru меняет оттенки и постепенно становится понятно: падение ЦСКА, взлет «Лады», бои Романа Ротенберга со льдом и триумфальный нижегородский хоккей в постановке Ларионова были только разогревом перед основным блюдом сезона.

Товарищеские матчи, подписанные контракты, переходы, травмы – всего этого становится больше. Это не случайность: 10 октября стартует регулярка НХЛ – и лучшие хоккеисты мира сойдутся в битве за место в плей-офф. Все, кто стеснялся своих улыбок, опозорятся по полной.

В этой битве – полсотни наших. Кто-то на первых ролях, кто-то на не совсем первых – чуть ближе к тени, но следить интересно практически за всеми. Потому что у каждого игрока своя история, своя судьба и свои задачи на следующие несколько месяцев.

Чего мы ждем от русских игроков лучшей лиги мира? Главные сюжеты регулярки – ниже, весь остальной хоккей – в моем телеграме.

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Не все сюжеты весят одинаково, поэтому я разделил их на три группы, в порядке нарастания ценности. Начнем с самых небольших.

«Ну, тоже интересно»

Who is мистер Мирошниченко?

Про Ивана много говорили на самом старте его карьеры. В первом раунде драфта-2022 его выбрали «Кэпиталс» Александра Овечкина, так что в ближайшие пару лет обходить стороной парня из Уссурийска не будет никакой возможности.

Какого масштаба его талант и что вообще перед нами за игрок – два интересных вопроса перед новым сезоном.

Он уже провел 11 минут в звене с Бэкстремом и Ови в матче против «Детройта», сделал два ассиста, посидел в раздевалке рядом с Овечкиным, который поработал его переводчиком (если не слышали в его исполнении «Боже, как я стар», то вот ссылка).

Начало не то чтобы многообещающее, но заметное – другое дело, что сезон для Ивана стартует в фарме.

В каком состоянии «Колорадо» примет Колю Коваленко?

Это сюжет из концовки сезона, но представлять интересно уже сейчас. «Эвеланш» взяли Кубок Стэнли-2022 на жилах нижней половины состава (ну, среди прочего), потом эту половину распустили и сейчас изо всех сил набивают боттом-6 скиллом, опытом и дерзостью.

Дерзкий и страстный нападающий из России, у которого есть корпус, который стремится на пятак и который здорово играет на шайбе (4+9 = лучший бомбардир «Торпедо» прям сейчас), очень и очень пригодится команде, где платят Россу Колтону 4 млн в год за работу центром третьего звена.

Если «Эвс» удержатся над линией плей-офф – а они должны – будет интересно.

Задоров еще и хоккеист?

Никита – мастер пиара. Пока мы думали, как подогреть аудиторию перед новым сезоном, он сам выкатил самое мощное превью чемпионата НХЛ.

В громком интервью среди прочего он сказал, что стремится побеждать, даже когда дома играет в карты с женой – следить за «Калгари» в новом сезоне мы будем, постоянно припоминая эти слова.

Из «Флэймс» не сбежали все оставшиеся лидеры (хотя такая вероятность была), их дивизион по-прежнему выглядит проходимо (хотя и не так, как раньше), а Задоров – во второй паре с чемпионом мира Уигаром.

Самое время отжечь – не только глаголом.

Бучневич + Томас – новая топ-связка НХЛ?

Сезон еще не начался, а Павлу уже повезло: с самого лучшего зрительского места увидел один из первых бросков Коннора Бедарда в форме «Чикаго» – а перед тем был обыгран Коннором в средней зоне.

Это была одна из первых предсезонных игр, и Бучневич в ней смотрелся немного расфокусировано, но взаимодействия с центром Томасом выделялись с большим отрывом, несколько смен выдались просто выдающимися. И что будет, если они включат в эту химию еще и ультраскоростного Джордана Кайру – очень интересно.

Кирилл Марченко в первом звене «Коламбуса» – это серьезно?

Кирилл метеором влетел в число интересных русских игроков НХЛ в момент, когда с «Коламбусом» было уже все понятно (мимо плей-офф летели очень уверенно) и команда представляла из себя такое непаханое поле для экспериментов.

С тех пор прошло полвесны, целое лето и кусочек осени. «Коламбус» подкачал синюю линию Проворовым и Сиверсоном, выхватил на драфте Адама Фантилли и нанял тренером канадскую легенду Майка Бэбкока.

Окей, с последним вышло скорее неловко, но прямо сейчас состав все равно смотрится приличнее, чем год назад – и Марченко в нем рисуют именно в первой тройке, с Годро и Дженнером.

Это вроде бы работало, когда «Коламбус» доигрывал сезон – и вот что будет в боевых условиях?

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Повышаем планку. Дальше – чуть более масштабные сюжеты.

Истории второго плана

«Вашингтон» – все?

Вы скажете: ты чего, это же один из главных сюжетов сезона!

Я отвечу: ну, Овечкин нас вряд ли прочитает, поэтому необязательно быть такими вежливыми. Главный вашингтонский сюжет нового сезона – совсем другой, и о нем я расскажу дальше. А вот будут ли «Кэпиталс» бороться хотя бы за выход в плей-офф, уже не так интересно – ну просто потому, что мы не слепые и многое видим.

Было: стареющая команда, не уходящая на перестройку из-за амбиций главной звезды 21 века.

Стало: все то же самое плюс Макс Пачиоретти.

Ни в коем случае не исключаю возможность того, что новый тренер грамотно и понятно распределит роли между игроками, Кузя выдаст регулярку жизни, Овечкин забьет 40, а Мирошниченко окажется новым Овечкиным и «Вашингтон» выберется во второй раунд. Но за лето команда почти не изменилась – и прошлый сезон остается довольно релевантным ориентиром для прогнозирования.

Тогда у «Вашингтона» был один классный отрезок длиной примерно в месяц, когда показалось, что все возможно. До и после этого – почти никакого просвета.

Как Орлов впишется в самую сильную синюю линию планеты?

Кстати о вашингтонских. У Димы Орлова интересная задача на сезон: усилить защиту, которая и без него была в полном порядке.

В каких-нибудь других случаях про это можно было высказываться с определенным скепсисом, но буквально весной-2023 Дима уже приходил на здорово прокачанную синюю линию и, подвигая местных, стал одним из главных ее игроков.

В защите «Харрикейнс» роли вроде бы распределены, но Дима ведь не статистом туда пошел, правда?

Почти наверняка нет – и очень интересно, как все это будет выглядеть.

Главное для всех русских в «Каролине» – не подраться с Деанджело.

На что «Лайтнинг» способны без Василевского?

Короткий сюжет на первые месяцы регулярки: Андрей перенес операцию и пропустит старт сезона. А «Тампа» по-прежнему играет в очень горячем дивизионе: тут команда-финалист прошлого Кубка Стэнли и команда, только что установившая рекорд по набранным очкам в регулярке. А еще – «Торонто» и горячая группа преследования из «Баффало», «Оттавы» и «Детройта».

Василевский надежно прикрывал какие-то проблемы команды в прошлом – теперь вот команда должна прикрыть Андрея в его отсутствие.

Самсонов – реально первый вратарь топа?

Вашингтонский этап карьеры Ильи довольно неплохо описывает слово «разочарование», а вот к торонтовской стадии оно пока не очень применимо.

Самсонов выдал крепкую регулярку и не развалился в плей-офф – уже неплохо. Арбитраж присудил ему сумму в 3,55 млн за еще один год в Торонто – и так получается, что Илья остается большой и чуть ли не единственной надеждой «Мэйпл Лифс» на то, что в новом сезоне в воротах будет порядок. Если он не вытянет прошлогодний уровень, городу не избежать еще одной волны фрустрации.

Барбашев реально для топ-6 чемпиона?

Очень похоже, что да, но нужна проверка временем.

Если вы пропустили: Ивана обменяли из угасшего «Сент-Луиса» в «Вегас», где он нашел место на краю первого звена – с Айкелом и Маршессо – и стал частью команды, добравшейся до Кубка Стэнли.

То есть Барбашев уже показал себя отлично – но в формате экстренного приобретения перед плей-офф. Новый сезон – новая роль: Ивана сохранили в клубе с повышением зарплаты, ради него отказались от ветерана команды Райлли Смита и теперь он не просто дополнительный ствол готового к бою танка.

Теперь Барбашев – в основе «Вегаса». Это другой контекст, внутри которого – новые вызовы.

Бобровский все еще топ-вратарь НХЛ?

Игра Бобровского – большая драма прошлого сезона. Его «Флориду» хорошенько трясло по ходу регулярки, сам Сергей присел на место второго вратаря, но в плей-офф лавка под ним превратилась в карету – и вратарь выдал превосходный перфоманс с кучей сэйвов и побед.

В финале у его «Пантер» шансов не было – и вот теперь начинается самое интересное. «Флорида» остается ровно таким же боевым коллективом. Их звезды достаточно молоды, окно раскрыто, внутренние настройки достигли нужного баланса; Мэттью Ткачак почувствовал запах крови.

Каким будет вклад Бобровского? Он наконец нашел себя в новом клубе и окончательно вернулся на уровень первых вратарей лиги? Или нас всех ждут те же качели?

Каким будет второй сезон Кузьменко?

Краткое содержание предыдущей серии: Андрей перебрался из СКА в НХЛ и с ходу набрал 70+ очков, стал четвертым бомбардиром своей команды и шестым русским бомбардиром всей НХЛ (одно очко от Капризова и Овечкина).

Мощно? Не то слово.

Соответственно, зарплата нападающего будто рухнуло в чан с галльским зельем: было 950 тысяч, стало 5,5 млн в год (на два следующих сезона).

Агент игрока – Дэн Мильштейн – начал рассказывать истории типа: «Мой самый главный скаут Кучеров звонит мне и кричит: «Дэн, надо срочно обратить внимание на Кузьменко! Срочно езжай в Москву и забирай его! Звони Стиву Айзерману».

Технически случилось вот что: Кузьменко ловко вписался в звено к Элиасу Петтерссону, одному из лучших шведов поколения, и гармонично дополняет его творческие усилия работой на пятаке, из-за ворот, в атаках с ходу – да и вообще везде, где нужно.

Но первый сезон – это первый сезон, а уровень подтверждается дистанцией.

Оживет ли «Миннесота» Капризова после унылого плей-офф?

Кирилл остается одним из самых горячих наших игроков в НХЛ, но в прошлом плей-офф выяснились кое-какие проблемы с его командой. В серии с «Далласом» «Уайлд» выглядели совсем не «уайлд», а скорее «софт». И я сейчас не снимаю ответственности с суперзвезды, набравшей 0 очков в пяти последних матчах первого раунда, но «Миннесота» в целом была какой-то недостаточно живой.

Может быть, дело в тренере, может быть, дело в поиске нужных сочетаний, но есть ощущение, что с собой-то Кирилл разберется – а вот чтобы его «Уайлд» взлетели так высоко, как всем хотелось бы, нужна работа с контекстом вокруг Капризова.

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Ну и наконец, все самое вкусное.

За чем будет следить все

Сколько. Забьет. Овечкин?

У Саши 822 шайбы. Ему 38 лет. Всего нужно 895, то есть осталось 73.

В позапрошлом сезоне Овечкин забил 50. В прошлом – 42. Неизвестно, сколько Овечкин еще поиграет в хоккей. Единственным ориентиром остается его контракт – он действует три года.

73 гола за три сезона не выглядят прям неберущимся барьером, но, конечно, очень важна динамика.

Падение результативности в новом сезоне еще на пять голов – некритично. Сохранение на уровне 45-50 будет суперновостью. 30 и ниже – просто катастрофа: для достижения рекорда Гретцки Овечкину тогда придется играть очень долго.

При всем разнообразии наших звезд в НХЛ, не думать об этом просто невозможно.

Предпредпоследний шанс «Рейнджерс» Панарина и Шестеркина

«В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли, – рассказал недавно Артемий Панарин. – Именно так мы думали. У нас была отличная команда, а потом мы вот так проиграли после того, как вели со счетом 2-0 – и особенно из-за моей игры».

В этом месяце Артемию исполняется 32, на днях открывается пятый год его 7-летнего контракта с «Рейнджерс». Чемпионское окно не то что раскрыто – «рейнджеры» среди самых укомплектованных команд современной НХЛ. У них есть звезды, защита, глубина и даже такой редкий по нынешним временам зверь, как элитный (элитнейший!) вратарь.

И если с вкладом Шестеркина никаких проблем, то вот по самому Панарину есть некоторые вопросы. Последние пару лет он в порядке, но не блещет. И, кажется, разница между просто сильными «Рейнджерс» и непобедимыми «Рейнджерс» именно в том, чтобы Артемий воспарил надо льдом «Мэдисона».

Что такое – новая «Тампа»?

То, что сейчас переживают «Лайтнинг», ни в коем случае не перестройка, но в новом сезоне мы увидим состав, сильно отдаленный от прошлогоднего и максимально – от чемпионского.

После второго кубка генменеджер Брисбуа был прижат потолком и вынужден перестраивать нижние звенья – временным решением был ветеранский дуэт Перри – Бельмар. На этом газу продержались два сезона – и новой пересборки не избежать. Ядро на месте, в него вписались Пол и Хэйгл, но что будет ниже? Как все это будет выглядеть? Получится ли собрать из новичков кулакообразную третью тройку?

Уровень амбиций обновленной «Тампы» от этого зависит не меньше, чем от подкидок Кучерова и сэйвов Василевского.

Даст ли Сорокин еще один подряд мощный сезон?

Илья раскрылся в «Айлендерс» на секунду позже, чем хотелось бы их фанатам – будь он лучшим вратарем лиги в 2021-м, может быть, перестрелка с «Тампой» в полуфинале Кубка Стэнли закончилась бы иначе.

Текущие «Айлс» без Троца не выглядят претендентами ни на что, но для Ильи это ничего не меняет: по его воротам будут бросать, и, что делать в этой ситуации, он прекрасно знает.

Наступило его время, о нем говорят как о главном претенденте на «Везину»-2024, и наслаждаться выдающейся игрой нашего вратаря нам не помешает даже спорный уровень амбиций его команды. Илья, полный вперед.

Способен ли «Питтсбург» Малкина и Кросби на еще один большой поход?

Знаете, чем «Питтсбург» отличается от «Вашингтона»? «Пингвины» никак не смирятся с тем, что их время уходит.

На самом деле – может быть, все не зря. В отличие от «Кэпс» Кросби и Малкин за плей-офф-2023 бились до последнего и в этой битве имели отличные шансы, прогорев из-за некоторых недоразумений.

И реакция клуба на пролет мимо плей-офф показательна: разогнали связку боссов, наняли свежего, нового, амбициозного Дубаса, который всеми действиями постарался организовать вокруг Кросби (и Малкина) новую команду – и среди прочего, затащил в «Пингвинс» шведскую легенду синей линии Эрика Карлссона.

С точки зрения активности все очень круто, но как это будет на льду? Останутся ли звезды «Пенс» на нужном уровне? Что покажут новички?

«Питтсбург» нового сезона – команда Шредингера, которая с равной вероятностью может оказаться и самым грозным бойцом для плей-офф, и провалом года.

Тарасенко + «Оттава» = сила уровня плей-офф?

Переезд нашего главного бросающего в Оттаву, наверное, выглядит таким gap year, но на самом деле у «сенаторов» очень интересная команда, которая много лет считается перспективной, делает небольшие шаги вперед и, скорее всего, уже бы играла в плей-офф, если б в ее дивизионе не было такой напряженки с проходными местами.

Несколько последних сезонов «Сенаторс» начинают с вопроса «Ну что, сейчас?», но чего-то не хватает; а летом-2023 к ним приехал молодой человек по фамилии Тарасенко. Притом что в первом звене уже есть Ткачак-младший, Штюцле и Клод Жиру, а на синей линии – Шабо, Чикран и наш же Артем Зуб.

«Оттава» вполне может оказаться новым «Нью-Джерси», и не удивляйтесь, если это произойдет.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar, John Minchillo, Darryl Dyck/The Canadian Press, Christinne Muschi/The Canadian Press, Andrew Harnik, Jeff McIntosh/The Canadian Press, Graham Hughes/The Canadian Press