Разбираем версии.

В первые недели нового сезона КХЛ атланты заправляют плечи. СКА набрал новых звезд и, соответствуя пафосу тренерского штаба, должен был рвануть со старта под предводительством нового центрального нападающего Мичкова. Вместо этого – Роман почти ежедневно кивает на судей, лед и чертовы перелеты, а Матвей поехал в Сочи; у СКА – три поражения подряд.

ЦСКА выходит на дерби против «Динамо» и играет так, что после матча Антону Слепышеву не остается ничего, кроме как восхищаться связкой Уил – Гусев в большинстве.

Я открываю таблицу: ЦСКА на 8-м месте в конференции, СКА – на 10-м. Команды, путь которым в плей-офф специально почистили методом перекрестного плей-офф, пока на этот плей-офф не то чтобы наиграли.

Что это? Сожгите плакаты прежних кумиров? Или 5-6 матчей слишком мало?

Эффект завышенных ожиданий в действии

«Худший старт в истории» – очень привлекательная вывеска, но с каких пор 2 победы в 5-6 матчах это кошмар?

Если таков ваш худший старт в истории – значит у вас довольно выдающаяся история, в которой не было по-настоящему жестких провалов.

2 из 5 и даже из 6 – это чуть меньше половины очков и чуть хуже нормальности; от радикально другой оценки старта и СКА, и ЦСКА на этот этапе отделяет всего одна победа. Всего на одну победу больше – и сенсации бы не было.

Другое дело, что позиция СКА и ЦСКА в лиге диктует максимально высокие ожидания. Должно же быть 5 матчей и 5 побед. Шесть из шести! Десять из десяти! И это особенно актуально на старте, когда концентрация зрительского внимания к турниру быстро достигает пика.

Так что стартовый провал армейцев не столько объективное явление, сколько результат их позиционирования – обычный результат в исполнении СКА и ЦСКА немедленно считывается провалом.

СКА и ЦСКА могут себе позволить средний старт

«Никакой паники нет, – объяснил после матча с «Динамо» кумир миллионов Антон Слепышев. – В том году мучились, так же все проходили, выбирались из этой ситуации. Сезон длинный, еще наберем форму».

И Антон прав. Как бы нам ни хотелось разглядеть серьезные проблемы у топов КХЛ, расклад сил в лиге и их возможности позволяют кое-где проходить дистанцию пешком.

Вспомните пример «Ак Барса». Скандалы, средняя игра, проблемы с результативностью, серии без побед – если перечитывать заголовки, кажется, что в Казани просто все развалилось.

Смотрим в таблицу регулярки-22/23 – «Ак Барс» первый на Востоке с отрывом в пять очков от второго места. А потом был финал Кубка Гагарина и седьмой матч в нем. Так ли важно топ-клубу начинать с серии побед?

Все равно разница с другими командами есть – и в количестве игроков, и в качестве. И чем длиннее сезон, тем четче эту разницу будет видно. Хоккей с его высокой средней результативностью на дистанции дает грандам возможность забирать на классе больше половины матчей регулярки – почти наверняка то же самое случится и с армейцами сейчас.

Так что и Ротенберг, и Федоров могли, например, дать реально жесткие нагрузки перед стартом регулярки, чтобы команды раскрылись где-то дальше осенью и накатили на середину сезона, чтобы решить все вопросы по плей-офф где-то к декабрю, а дальше готовиться к плей-офф.

Выборка из 6 игр на дистанции в 68 – ничто.

У ЦСКА – Федотов, у СКА – вопросы по составу

Сложно оценить, как история Ивана Федотова конкретно влияет на результаты команды, но эта история есть, мы видели как эмоционально в нее вовлечен главный тренер – и можно предположить, что какого-то влияния не может не быть.

У СКА ситуация интереснее, и она связана с составом. После чистки нападающих все равно осталось больше, чем нужно, и с ними тренерам все еще предстоит разобраться – пока сложившегося ядра мы не видим.

СКА сориентировался и подобрал с рынка Гальченюка – но в какой роли он нужен армейцам? Где он максимально полезен? Его поставили сразу в первое звено. После первого поражения убрали в третье – а в первое подняли Воробьева. А ведь еще есть новички Лайпсик и Грицюк, оба – русские красавцы, место которых тоже в топ-6, и это место тоже предстоит найти.

Прошлая конфигурация состава выглядела попроще: ставь Яшкина в первое звено, и он тыркает голы с чужого пятака. Сейчас состав СКА требует организации чуть более сложного, более изобретательного хоккея со скоростями и комбинациями – выстроить такое непросто. Нужна не то чтобы система – нужна конкретная химия между конкретными игроками. Ее пока нет.

И я по-прежнему вижу проблему с центральной линией, которую, кажется, решить не помогут ни Мичков (уехал в Сочи), ни Гальченюк (переведен на край к Кадейкину).

Возможно, выравнивается уровень КХЛ

Я все жду, когда это начнет сказываться – и мне кажется, что-то такое потихоньку происходит.

Когда я вижу, что «Спартак» выходит против СКА с Морозовым и Голдобиным, я спрашиваю себя – а чем Голдобин хуже Толчинского и есть ли у СКА центр, который точно сильнее Морозова?

И «Спартак» отвечает на этот вопрос.

У ЦСКА самый прочный состав в КХЛ, но этот прочный состав и его лидеры проводят по 40-50 матчей в год с составами, уступающими в уровне – разве на таком фоне возможен прогресс? Я не первый раз говорю об этом, но разве в тех спортивных условиях, в которых находится Антон Слепышев, прогресс вообще возможен?

СКА и ЦСКА существуют на рынке с очень ограниченным количеством таланта. Они этот талант в какой-то момент почти целиком забрали себе – закрыли и законсервировали в тепличных условиях: 40 матчей в сезоне против команд уровнем ниже.

Результат неизбежно будет таким: окружающие команды подтянутся за счет мотивации, а сами лидеры станут слабее, потому что стали лидерами не за счет какой-то внутренней организационной силы, а просто за счет ресурса игроков.

Ресурс игроков, кажется, подходит к концу – и это просто отличная новость.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Астапкович; ska.ru