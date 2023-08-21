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🔥🔥🔥 Шесть лет назад Зарипов мог уехать в «Рейнджерс». В клубе все были за, но взбунтовался главный тренер

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2,5 часа общался с боссом НХЛ.

В 2017-м Зарипов был одним из главных ньюсмейкеров всего нашего хоккея. Весной его «Магнитка» героически сражалась против лучшего в истории состава СКА за Кубок Гагарина, и после удаления в одном из матчей Данис выдал легендарное «балет тут устроили!».

После того финала он вернулся в «Ак Барс» – и летом-2017 ИИХФ внезапно дисквалифицировала ветерана на два года. Выяснилось, что по ходу сезона-2016/17 Зарипов сдал положительную допинг-пробу, в которой обнаружили препараты класса S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты.

Его карьера в границах юрисдикции ИИХФ была приостановлена до 22 мая 2019 года – на НХЛ дисквалификация как всегда не распространялась, и там у Зарипова появился вариант. О нем Данис подробно рассказал в новом выпуске шоу «Скользкий лед» (целиком его можно посмотреть тут).

«Мне звонят «Рейнджерс» и говорят: «Данис, что ты думаешь?» – Я говорю, что пока не понимаю ничего, надо разобраться. – «Если что, имей в виду – мы тебя хотим пригласить».

Зарипов засомневался в том, что клубу НХЛ подойдет 36-летний ветеран. «Рейнджерс» ответили, что им как раз и нужен такой игрок, ветеран для второй бригады большинства.

«У нас, говорят, уходит какой-то чех, уже не помню (вероятно, имеется в виду американец Дерек Степан, третий бомбардир команды в сезоне-2016/17, которого тем летом обменяли в «Аризону» – Sports.ru) – нам нужна замена ему».

Общение перешло в регулярный формат – Зарипов контактировал с клубом каждые два-три дня, был рад новой возможности и даже отпустил ситуацию с дисквалификацией. Переход выглядел очень реальным: «Я чуть не начал квартиру там искать».

Но этот переход требовал согласования с руководством лиги. Данис должен был пообщаться с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном: «Он очень хотел пообщаться со мной, понять, что я не какой-то наркоман и не потребляю всякую такую механизацию».

Правда, вместо Беттмэна на разговоре присутствовал его зам – Билл Дэйли.

«Мы общались два с половиной часа. Он сказал, что впервые так долго и интересно разговаривает с хоккеистом», – вспоминает Зарипов.

Через день после разговора НХЛ дала добро на приезд Зарипова. Тот уже был готов и ждал звонка от «Рейнджерс» с окончательным подтверждением.

«Поступает звонок: Данис, так и так, у нас проблема, – продолжает Зарипов. – Все за – генменеджер, владелец, тренерский состав, но главный тренер говорит, что ты слишком взрослый для его команды. Команда быстрая, и он считает, что ты не будешь успевать. Тренером француз вроде был».

«Рейнджерс» в тот момент тренировал канадец из Квебека Ален Виньо – через год «Рейнджерс» не выйдут в плей-офф и его отправят в отставку.

После этого «Рейнджерс» связывались с Зариповым еще раз – рассказывали об итогах переговоров с тренером и объясняли, что ничего не могут сделать с его решением.

Данис продолжил тренироваться – параллельно юристы работали с его дисквалификацией, которую в ноябре удалось срезать с 24 месяцев до полугода.

С 23 ноября 2017 года он имел право играть – и весной-2018 взял с «Ак Барсом» четвертый Кубок Гагарина.

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Фото: AP Photo/Kostas Lymperopoulos/CSM; РИА Новости/Максим Богодвид, Григорий Сысоев, Максим Богодвид

3 комментария

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Валерий Сергеевич
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Алексей Иванов
Жаль не сыграл в нхл
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Данис Брянский
В 2018-м таки был уже пятый.
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