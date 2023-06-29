12 комментариев

У Петухова новая идея.

Когда на драфт НХЛ выходит игрок уровня Матвея Мичкова, мы обсуждаем все это с двойным-тройным остервенением, но вообще-то и в обычное время драфт – очень громкое событие.

И влияние церемонии на то, как мы, зрители, подсаживаемся на НХЛ, сложно переоценить – именно в эти дни, благодаря этой процедуре, мы изучаем игроков, за которыми будем следить следующие 10-15-20 лет. Именно в эти дни происходит первое знакомство с будущими звездами.

Драфт втягивает в НХЛ не только молодых игроков – но и зрителей.

И мы все с вами знаем, что драфт – это та редкая штука, которую КХЛ не смогла перетащить в свою вселенную. Формат сезона, разделение на дивизионы, количество очков за победу, формат овертаймов – все успешно подсмотрели. И только с драфтом не пошло.

Если вы умеете считать до десяти и видели хотя бы 20 матчей КХЛ (не говоря уже о восьми сотнях), то прекрасно знаете причину. Российский хоккей устроен по примеру российского же футбола – и футбола европейского: у каждого уважающего себя клуба есть академия, которая и подпитывает основу талантами.

Драфт в этой схеме – вредная, раздражающая и неэффективная структура. Игроки из школы команды Х уже по факту ей и принадлежат, и клубам просто незачем пропускать свою молодежь через эту посредническую процедуру.

Собственно, в этом и была серьезная внутренняя драма драфта КХЛ все время, пока его проводили: клубы с яркими школами хотели бы оставить у себя всех своих воспитанников, и КХЛ вела торг. Выставляйте всех, защищайте трех, но подписывайте с ними контракты.

Звучит неплохо, но правда же, непонятно, зачем это «Локомотиву», который в какие-то годы основу забивал десятком воспитанников примерно одного возраста.

В итоге клубам разрешили подписывать молодежь до церемонии и не выпускать их – и на драфте 2016 года (пардон, ярмарке) вообще не было топовых юниоров.

И первыми двумя номерами драфта-2016 стали Вениамин Баранов (сейчас он играет в Туле за АКМ, это Вышка) и Александр Алемасцев, который, к сожалению, закончил карьеру.

Лига посмотрела на это и в 2017-м прикрыла лавочку – совершенно справедливо.

Редкий момент, когда мы все можем только согласиться с Владиславом Третьяком.

«Считаю, что отмена драфта КХЛ – сказал Владислав Третьяк ТАСС еще в 2016-м, за год до того, как исполком КХЛ отменил эту стыдобу – это правильное решение. Это было копирование североамериканской модели, но у нас не НХЛ. У их клубов нет своих школ, они просто забирают лучших игроков молодежных лиг на драфте. Не вкладывая при этом ни копейки денег.

У нас же все совершенно по-другому. Практически все ведущие клубы имеют свои школы. Получается, что они растят игроков, которые потом уходят непонятно куда. Да, некоторое количество игроков можно защитить, но ведь не всегда молодой игрок раскрывается сегодня. Лично я сразу был против системы драфта, она стала слепым копированием модели НХЛ. Нам нужно придерживаться своей системы подготовки игроков».

Но так ли абсолютна эта правда?

Смотрите, Третьяк говорил не только то, что драфт в КХЛ не работает. Он сказал, что «Нам нужно придерживаться своей системы подготовки игроков» – очевидно, предполагая ее эффективность.

Все ли в порядке с ее эффективностью?

Окей, мы знаем, что клубы вкладываются в свои школы. Но вот вопрос: откуда у клубов их деньги? Смотрим на лидеров рынка – все, кроме «Магнитки», спонсируются госмонополиями: «Газпром», «Роснефть» и их производные. Эти деньги депутаты Госдумы, тот же Третьяк, без проблем называют государственными – и даже наши пользователи регулярно называют эти деньги государственными.

«Дети занимаются хоккеем на государственные деньги» – это не такая плохая картина, но ровно один момент: дети-то растут и считаются собственностью не в целом нашего хоккея, а конкретного клуба. То есть они выходят не просто на рынок КХЛ, а уже приписанными к конкретной эмблеме. Это странно.

Второй момент: что происходит с самыми лучшими игроками? Они все равно уезжают в НХЛ. Уезжают настолько стабильно, что депутатам Госдумы – тому же Третьяку – даже приходится придумывать закон о том, чтобы они компенсировали затраты государства.

Это небольшой сбой в система подготовки, но все-таки сбой.

Дальше – что происходит с той молодежью, которая не уехала в НХЛ? Хоккеисты же остаются до старости играть за свои школы?

Не совсем.

Возьмем четырех финалистов конференций Кубка Гагарина-2023, посмотрим на состав и отсечем игроков, набравших меньше 2 очков в плей-офф.

У СКА 2 и больше набрали 20 игроков. Воспитанник из них – один; хотя есть хоккеисты, в раннем возрасте перекупленные у других школ, например, «Витязя».

ЦСКА – 20 игроков с 2+ очками. Лишь 5 из них – воспитанники. Но, конечно, есть игроки, которых выкупили у других школ – например, Полтапов из «Динамо».

Казань. 18 игроков набрали 2 и больше в плей-офф. Из них воспитанники – трое.

«Авангард» – 16 игроков с 2+ в плей-офф. Из них прям воспитанники – двое, Грицюк и Ткачев. Грицюк уже сейчас в СКА. Ткачев ждет предложений из СКА, то есть, конечно, извините из НХЛ.

Во всех командах есть игроки, про которых говорят «из системы» – но это все воспитанники других школ, которые каким-то образом выменяли, когда стало ясно, что они – топ.

И еще один вопрос: а что эта система подготовки дает клубам, у которых нет элитных школ и у которых нет денег, чтобы покупать Яшкина (то есть – больше половины команд КХЛ).

Она дает возможность заполучить Гусева / Мичкова на год-два, если те не смогли с ходу пробиться в основу ЦСКА / СКА, но как только они заиграют – их быстро вернут в топ-клуб.

Получается, что система подготовки отлично работает на 5-7 элитных клубов КХЛ, которые аккумулируют вокруг себя абсолютно всю топовую молодежь, не уехавшую в НХЛ.

И еще один вопрос: а что происходит с небогатыми клубами, у которых отличные школы?

Возьмем пример школы Новокузнецка – мы все с детства знаем, что она ну, может, не топовая, но сильная. Из нее вышли Капризов, Орлов, Бобровский и Сорокин. Капризов уехал в Уфу и потом в ЦСКА. Орлов – сразу в Вашингтон. Бобровский в КХЛ играл за СКА. Сорокина вырвали в ЦСКА.

Ну то есть у крутой школы нет шансов вырасти за счет своих воспитанников – потому что их вывезут фурами.

Фраза «Нам нужно придерживаться своей системы подготовки игроков» звучит так, будто эта система работает.

Просто факт – она не работает вообще.

И я могу легко объяснить почему это происходит – и тут вообще нет смысла обвинять Романа или ЦСКА, или вообще какой-то клуб за то, что они плохо работают с молодежью.

Система школ вдохновлена футболом – другим видом спорта, где четче выражены позиции, где за матч используется меньше игроков, где в принципе больше зависит от одного игрока.

Хоккей – это игра связок и троек. Вашему Гусеву может быть не ок с вашим Шалуновым, но может быть ок с нашим Шипачевым. Оставляя Гусева у себя на годы, вы можете так и не узнать его потенциала, и лишить другой клуб лиги возможности стать сильнее.

Оставляя всех топовых молодых на разбор элитным клубам, вы уничтожаете все команды ниже шестого места. Возьмите «Северсталь» – если бы она играла своей школой, то последние лет 15 была бы максимально близко к топам. Но школу растащили.

И это нормально – просто по этому примеру видно, что по факту в КХЛ работает свободный рынок игроков, с агентами и блекджеком. Роман Ротенберг покупает кого хочет, ЦСКА покупает кого хочет, «Ак Барс» покупает кого хочет. И это нормально, он и должен быть свободным, потому что хоккейный состав набирается в основном перебором игроков.

Но свободный рынок происходит под аккомпанемент стонов о том, что у всех команд должны работать свои школы. И эти стоны мешают сделать честный и чистый рынок с понятными правилами на основе драфта.

В итоге средние и слабые клубы просто вычеркнуты из борьбы за лучших игроков лиги.

«Сочи» никогда не станет даже крепким середняком, потому что у него никогда не будет звезд. Их воспитывают в других местах, и они между этими местами тусуются.

Это проблема, и ее решает как раз драфт.

Чтобы запустить драфт и оздоровить рынок, нужно отвязать школы от клубов. И это тоже нормально, потому что кубок и развитие детей – это разные задачи. Никто их параллельно не выполняет.

Если государство хочет помочь детям – можно запустить систему адресной поддержки грантов на обучение игре и бесплатную национальную систему подготовки, не привязанную к клубам.

Если клубы хотят помочь – они могут консультировать частные школы, проводить летние лагеря.

Но сами пацаны не должны быть привязаны к какому-то клубу – пусть они свободно выходят на драфт и идут в ту команду, где станут звездой, а не просто игроком ротации в 4-5 звене.

Фото: AP Photo/Graham Hughes/The Canadian Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Алексей Даничев