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Макдэвид получил главный личный приз сезона из рук семьи фаната. Мальчик умер от рака мозга в прошлом году

Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Пол Биссоннетт Пол Биссоннетт
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НХЛ трогательная.

Ночью за океаном вручили индивидуальные призы по итогам сезона. Обычно эта церемония пытается быть смешной и яркой, а сегодня она оказалась еще и трогательной.

Всем было очевидно, кто в этом сезоне получит «Харт Трофи» – величие Коннора Макдэвида, который набрал 153 очка, никому не перекрыть.

Но организаторы сделали неожиданным вручение. Передать приз Коннору на сцену вышла семья Бена Стелтера – мальчишки, который болел глиобластомой, разновидностью рака мозга, и скончался в августе 2022-го.

Клуб сделал многое, чтобы Бен был ближе к команде – например, весной того года он вышел на гимн перед игрой с «Сан-Хосе» вместе с командой. Уже в раздевалке ему вручили командный шлем как лучшему игроку матча.

Его отец Майк выкладывал в сеть видео, где Бен говорит «Играй «Ла Бамбу», бейби», после каждой победы в плей-офф-2022 («Ла Бамба» была любимая песня Джоуи Мосса, работника раздевалки «Ойлерс», которую команда сделал своей победной).

Коннор особенно много общался с Беном – перед играми обязательно отбивал мальчишке кулачок, приглашал его к себе в гости и даже нанес его фотографию на капот своей машины. Разумеется, познакомился с его родителями и присутствовал на похоронах Бена.

«Вау, – сказал Макдэвид с призом в руках у микрофона. – Это невероятный сюрприз, и для меня очень много значит, что семья Бена сейчас вместе со мной».

И тут же неожиданно продолжил свою речь.

«Эй, Биз, – Макдэвид повернулся к Полу Биссоннетту, который сидел в ложе телестудии – спасибо джакузи».

В чем фишка: перед вручением Пол поспорил с Макди, что если тот после награждения поблагодарит свое легендарное джакузи, то Биссоннетт переведет 10 тысяч долларов (сначала было 5, но потом Пол повысил ставку) какому-нибудь благотворительному фонду на выбор Коннора.

Тут нужна еще одна оговорка. «Джакузи Макдэвида» – это мем, который Биссоннетт прокачал в своем подкасте. Пол где-то услышал, что Коннор очень любит принимать джакузи и что партнеры по «Ойлерс» регулярно зависают вместе с ним – и начал доставать игроков «Эдмонтона» с этим джакузи.

История закончилась красиво – Пол настоял на том, чтобы Макдэвид поблагодарил свой джакузи («У меня есть пара важных для меня людей, но после них – окей», – сказал Макди), и заплатил за это в фонд, который выбрал обладатель «Харт Трофи»-2023.

Коннор, разумеется, выбрал фонд Бена Стелтера.

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Фото: eastnews.ru/Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA; Instagram/mcdavid97

1 комментарий

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ABarca777
Конор крутой по человечксим качествам. вообще без понтов, звездной болезни и без шмоток. Выбрал еще жену ни о чем, но и не утку с ботексной грудью. В общем, настоящий профи. Желаю ему КС в след. году!
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