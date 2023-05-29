44 комментария

Уверенное золото.

Сборная Германии не смотрелась в финале нелепо, но главное впечатление игры не это – а то, как слаженно выглядели канадцы, про которых перед началом ЧМ и по его ходу мы все слышали одно: это самый слабый состав за много лет.

Самый слабый состав в четвертьфинале обыграл как бы сильнейшую сборную этого турнира (Финляндию) 4:1, а в финале показал, как Россия должна была разобраться в финале Пхенчхана-2018 (5:2).

Справедливости ради: по поводу слабости – чистая правда. Есть же известный штамп «Канада привезла пятый состав». Шестой, седьмой, десятый – ну вы в курсе.

Я смотрю на этот список фамилий и не вижу сборной Канады. Это сборная канадских игроков, освободившихся от плей-офф и неотказавшихся приехать.

Сами Блэйз в феврале был в пакете, который «Рейнджерс» отправили в «Сент-Луис» в обмен на Тарасенко (правда, концовка регулярки ему удалась, аж 20 очков в 31 матче!) – он неплохой с определенного ракурса игрок, но какая, извините, сборная Канады?

И вот финал – и в финале Блэйз делает дубль.

И в финале его команда – окей, сборная Канады – смотрится так, будто это правда какой-то состав из основных. Скорость, тактика, раскаты, выходы из своей зоны, входы в чужую – и конечно большинство! Все выглядит так, будто исполняют Макар, Маккиннон и Шабо.

И что, у этой команды был 3-месячный лагерь?

Да нет: новость о составе появилась только 5 мая. Турнир начался через неделю.

Может быть, эту команду тренирует тактический гений? Андре Туриньи, конечно, не с улицы пришел, он работает в «Аризоне», но сложно же назвать его Особенным, правда?

А в чем тогда дело? Почему привозя произвольный состав на ЧМ, канадцы все равно оказываются немного, но лучше всех?

Вам вряд ли понравится моя версия, но она у меня одна. Когда ты 60-80 раз в сезоне выходишь против команд, в которых играют звезды в диапазоне от Макдэвида до Капризова, тебя не удивить никакими соперниками.

Когда тебя много лет учат быстро разбирать соперника и перестраиваться за несколько дней – а иногда прямо по ходу матча, ты привыкаешь это делать.

И параллельно ты учишь основные, самые базовые правила взаимодействий с партнерами – известно же, что они могут пригодиться в любой момент, тебя ведь могут обменять – и привыкаешь к тому, чтобы какие-то варианты реализовывать прямо с листа.

Посмотрите второй гол Канады в финале, из большинства – Крауз даже не шелохнулся, чтобы подставить крюк под шайбу. Потому что он стоял, где надо, а Кребс отдавал, куда надо – и в НХЛ такой розыгрыш используют команды, у которых на левом борту играют нападающие с левым хватом, а на правом – с правым: попадаешь в крюк партнеру, и от него шайба рикошетит в свободный угол.

Это не надо наигрывать в сборной – это все знают и так.

И это знают даже парни из низших звеньев, которые никогда не оказались бы в сборной Канады, если бы не какой-то там турнир ИИХФ.

Уровень, на который игроков выводят в НХЛ, для европейских лиг потихоньку становится недостижимым – победа Канады-2023 ровно об этом.

Финал

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, IMAGO/Jussi Nukari