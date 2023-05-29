44 комментария

овечкин и седины
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Канада на ЧМ показала, как НХЛ оторвалась от остального мира. Дальше будет еще хуже

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Уверенное золото.

Сборная Германии не смотрелась в финале нелепо, но главное впечатление игры не это – а то, как слаженно выглядели канадцы, про которых перед началом ЧМ и по его ходу мы все слышали одно: это самый слабый состав за много лет.

Самый слабый состав в четвертьфинале обыграл как бы сильнейшую сборную этого турнира (Финляндию) 4:1, а в финале показал, как Россия должна была разобраться в финале Пхенчхана-2018 (5:2).

Справедливости ради: по поводу слабости – чистая правда. Есть же известный штамп «Канада привезла пятый состав». Шестой, седьмой, десятый – ну вы в курсе.

Я смотрю на этот список фамилий и не вижу сборной Канады. Это сборная канадских игроков, освободившихся от плей-офф и неотказавшихся приехать.

Сами Блэйз в феврале был в пакете, который «Рейнджерс» отправили в «Сент-Луис» в обмен на Тарасенко (правда, концовка регулярки ему удалась, аж 20 очков в 31 матче!) – он неплохой с определенного ракурса игрок, но какая, извините, сборная Канады?

И вот финал – и в финале Блэйз делает дубль.

И в финале его команда – окей, сборная Канады – смотрится так, будто это правда какой-то состав из основных. Скорость, тактика, раскаты, выходы из своей зоны, входы в чужую – и конечно большинство! Все выглядит так, будто исполняют Макар, Маккиннон и Шабо.

И что, у этой команды был 3-месячный лагерь?

Да нет: новость о составе появилась только 5 мая. Турнир начался через неделю.

Может быть, эту команду тренирует тактический гений? Андре Туриньи, конечно, не с улицы пришел, он работает в «Аризоне», но сложно же назвать его Особенным, правда?

А в чем тогда дело? Почему привозя произвольный состав на ЧМ, канадцы все равно оказываются немного, но лучше всех?

Вам вряд ли понравится моя версия, но она у меня одна. Когда ты 60-80 раз в сезоне выходишь против команд, в которых играют звезды в диапазоне от Макдэвида до Капризова, тебя не удивить никакими соперниками.

Когда тебя много лет учат быстро разбирать соперника и перестраиваться за несколько дней – а иногда прямо по ходу матча, ты привыкаешь это делать.

И параллельно ты учишь основные, самые базовые правила взаимодействий с партнерами – известно же, что они могут пригодиться в любой момент, тебя ведь могут обменять – и привыкаешь к тому, чтобы какие-то варианты реализовывать прямо с листа.

Посмотрите второй гол Канады в финале, из большинства – Крауз даже не шелохнулся, чтобы подставить крюк под шайбу. Потому что он стоял, где надо, а Кребс отдавал, куда надо – и в НХЛ такой розыгрыш используют команды, у которых на левом борту играют нападающие с левым хватом, а на правом – с правым: попадаешь в крюк партнеру, и от него шайба рикошетит в свободный угол.

Это не надо наигрывать в сборной – это все знают и так.

И это знают даже парни из низших звеньев, которые никогда не оказались бы в сборной Канады, если бы не какой-то там турнир ИИХФ.

Уровень, на который игроков выводят в НХЛ, для европейских лиг потихоньку становится недостижимым – победа Канады-2023 ровно об этом.

Чемпионат мира-2023

Финал

Канада – Германия 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Дата проведения
28 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Петерка (Зайдер, Мюллер)
1:1 – 10 Блэйз (Кребс, Нейборс)
1:2 – 33 Фишбух (Кастнер, Зайдер)
2:2 – 37 Крауз (Кребс, Уигар)
3:2 – 44 Блэйз (Глэсс)
4:2 – 51 Тоффоли ()
5:2 – 58 Лоутон (Куинн, Крауз)
Вратари: Монтембо 21/23 – Нидербергер 23/27.

Латвия была близко к финалу, но провалила третий период. Германия героически перевернула игру с американцами

Латвия сотворила сенсацию на ЧМ-2023. Оказывается, базовый клуб был не так уж нужен

На ЧМ-2023 у Канады одна из самых слабых команд за много лет. Мы собрали ее оптимальную версию

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, IMAGO/Jussi Nukari

44 комментария

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Don_Krebs
5-е золото за последние 8 лет. Красная машина.
+42
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1905vb
США опровергает эту версию
+23
-6
+17
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ARoman91
Игорь Каулашвили обращаюсь к тебе? Ты где?
Максимум полуфинал для Канады?
У Канады 28-й титул ЧЕМПИОНОВ МИРА
+17
-6
+11
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Haile Selassie
Ответ Дмитрий Ковальчук
Обожаю бессмысленные статьи Петухова
А где почитать не бессмысленные статьи? И почему тут так чморят автора?
+8
0
+8
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SeKToR
Хоккейная редакция спортса, почему идёт такой упор на КХЛ и всякие никчемные турниры сборных? Почему так слабо который год освещается НХЛ? Клики собирать всякими смешнявками про роттенберга и третьяка это конечно прикольно, но нет.
+13
-6
+7
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Артем Яковлев
Ответ Curry30
Да о чем говорить, чм по хоккею второсортный турнир, победа в котором абсолютно ничего не значит. Как и последняя олимпиада по хоккею без игроков НХЛ - слабенький никому не нужный турнирчик. Забавно смотрится радость от побед в таких турнирах, в лицах некоторых персонажей))
Почему человек, которому в принципе доверили надеть свитер своей страны, не должен отдавать всего себя игре и радоваться победе?
И последняя, которую Россия проиграла, или последние две, где обыграли тех же немцев никому не нужна
Титул есть титул, годы пройдут, а результат и медаль останется
Рад за немцев и латышей, а финны, шведы, чехи и американцы с этого турнира увозят лишь фотографии на память
+8
-1
+7
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Mbest77
Депутат Терюшков закроет сайт за такой не патриотический материал!)
+6
-1
+5
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couture39
Ответ Trash Talking
Забавно, НХЛ - американская лига, а оторвались ото всех канадцы, хотя и те и те там как рыбы в воде, одного и того же уровня. Но одни пыль глотают постоянно, пусть даже студентами, а другие этими же студентами кубки берут.
Разница в том, что пятый состав Канады состоит из крепких игроков 3-4 звена НХЛ, а пятый состав США - это сборная АХЛ плюс несколько игроков 4 звена НХЛ.
+4
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Karra
Ответ Curry30
Сша каким составом то играла, хоть видел? Дай бог 7-8)) Запасные из нхл приехали потренироваться
чисто по секрету - у латвии тоже не было всех лучших. и у германии.
+6
-2
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vzi
По-моему этот заголовок копируется уже лет 7-8. ;)
+4
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Hola Hola
Хм, но ведь лимиты... базовые клубы... наигранные связки... перерывы в чемпионате... как же так? 😰
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-2
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Curry30
Ответ Тимур Ибрагимов
автор всерьез написал "Канада показала, что НХЛ оторвалась от остального мира"?? автор, а вы смотрели матч за 3 место? в таком случае США показала, что НХЛ не оторвалась от остального мира. проиграть Латвии. во всей Латвии людей живёт меньше, чем в Нью-Йорке
Сша каким составом то играла, хоть видел? Дай бог 7-8)) Запасные из нхл приехали потренироваться
+6
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IceHockeyGuest
Ответ dosatuy
В смысле НХЛ оторвалась от всего мира? Там как минимум половина игроков не североамериканцев, из Европы и России.
Меньше. Дай бог четверть.
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Trash Talking
Забавно, НХЛ - американская лига, а оторвались ото всех канадцы, хотя и те и те там как рыбы в воде, одного и того же уровня. Но одни пыль глотают постоянно, пусть даже студентами, а другие этими же студентами кубки берут.
+5
-3
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Red_right_wing
Я смотрю на этот список фамилий и не вижу сборной Канады. Это сборная канадских игроков, освободившихся от плей-офф и неотказавшихся приехать.
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канада на чм это всегда сборная канадских игроков, не отказавшихся приехать. канада всегда играет с листа. тем она и хороша, что кого не возьми играют одну тему. чаще удачно. открыл, панимаешь ли, канаду..
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PolarBear
Классно, что в такой ситуации именно Канада выиграла. Во первых, взяла реванш у хозяев за прошлый год, оставив их дома вообще без всего. Во вторых , если бы немчура победила, сколько было бы визгов сейчас и радости в Дойчланде. И никто бы даже не вспомнил, что участвуй Россия, играла бы она в той группе, и никакая Германия не вышла бы вообще из группы ( они там 4 место заняли , а с Россией пятые были бы ) . Ну а Латвию тем более поздравлять не буду. Я против них был, есть и буду по известным причинам
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Araucan
Ответ Артем Яковлев
Почему человек, которому в принципе доверили надеть свитер своей страны, не должен отдавать всего себя игре и радоваться победе? И последняя, которую Россия проиграла, или последние две, где обыграли тех же немцев никому не нужна Титул есть титул, годы пройдут, а результат и медаль останется Рад за немцев и латышей, а финны, шведы, чехи и американцы с этого турнира увозят лишь фотографии на память
Титул с сильнейшими не есть титул с предзапасными/предрезервными.
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Dr. J 24
Ответ Curry30
Да о чем говорить, чм по хоккею второсортный турнир, победа в котором абсолютно ничего не значит. Как и последняя олимпиада по хоккею без игроков НХЛ - слабенький никому не нужный турнирчик. Забавно смотрится радость от побед в таких турнирах, в лицах некоторых персонажей))
так то Канада и сильнейшими составами всех имеет. Вспомни Ванкувер 10 и Сочи 14.
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IceHockeyGuest
Ответ Curry30
Да о чем говорить, чм по хоккею второсортный турнир, победа в котором абсолютно ничего не значит. Как и последняя олимпиада по хоккею без игроков НХЛ - слабенький никому не нужный турнирчик. Забавно смотрится радость от побед в таких турнирах, в лицах некоторых персонажей))
Последние ДВЕ олимпиады, а не одна!
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crazymaks
Ответ Haile Selassie
А где почитать не бессмысленные статьи? И почему тут так чморят автора?
это тогда Лукомского почитайте))
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Platon Elenin
Ответ crazymaks
вообще удивляюсь комментированию этого недотурнира)) еще и спорят о чем-то
А Квебек 2008 тоже не до турнир ?
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PolarBear
Ответ koshaus
Феерическая хрень. Петухов, что они показали? Их Латвия возила два периода. И если бы латыши свои моменты реализовали, то где бы была эта Канада? Очень убогий хоккей, тренерской мысли ноль, бей-беги. ЧМ по уровню ниже канализации. Единственная реально достойная команда - это Латвия, но не срослось.
Успокойся. По такой логике. Если бы шведы реализовали свои моменты ( они перебросали втрое ), никакая твоя Латвия бы в полуфинал вообще не вылезла
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dosatuy
Ответ Karra
чисто по секрету - у латвии тоже не было всех лучших. и у германии.
А кто у них не то что лучшие хотя бы кто-то? У немцев Драйзайтль сразу вспоминается и всё. У латышей кроме Балцерса в НХЛ кто-то играет?
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nikitosdaipoltos
Ответ Trash Talking
Забавно, НХЛ - американская лига, а оторвались ото всех канадцы, хотя и те и те там как рыбы в воде, одного и того же уровня. Но одни пыль глотают постоянно, пусть даже студентами, а другие этими же студентами кубки берут.
В Канаде не играют студенты) Там исключительно один или два игрока, которые котируются в топах драфта и они из NCAA
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руслан рарк
Ответ donatodonatore
Конечно хуже. Вместе с СССР пропала и конкуренция в хоккее. НХЛ стал монстром. КХЛ смешная лига.
так НХЛ и при совке был сильнейшей лигой в мире, с отрывом. Не зря в 90 все приличные игроки улетели за океан
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