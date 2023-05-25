39 комментариев

овечкин и седины
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Через финал Востока «Флориду» протащил Ткачак. Не особо выделяется по игре, но в чемпионские минуты становится зверем

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Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
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Парень, которому отдадут «Конн Смайта». Остались лишь формальности.

Из тумана эйфории после решающей победы над «Каролиной» (4:3 в матче, 4-0 в серии) телевизионщики вытащили Бобровского.

Сергей, лучший вратарь НХЛ прямо сейчас, но не самый яркий оратор, на автомате выдал:

«Ви а лаки ту хэв Чаки».

Что в переводе означает «Нам повезло, что у нас есть Чаки», а в честном переводе – «Мэттью, господи, ну что же ты творишь такое в этом плей-офф».

Чаки – это Мэттью Ткачак, человек, который точно получит «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» выиграет еще хоть одну серию в этом плей-офф.

Обычно, чтобы описать вклад хоккеиста в кубковые достижения команды, нужно прям потратить чернил; иногда требуется даже предъявить некую продвинутую статистику. Но в случае с Ткачаком (сыном Кита, старшим братом Брэди) все гораздо проще: он забил 3 победные шайбы в четырех играх серии с «Каролиной»; еще одну забил Сэм Райнхарт с его, Ткачака, передачи. 

Правда же есть ощущение, что больше можно вообще ничего не говорить?

Эта мощь – продолжение выдающейся регулярки, первой для Мэттью в составе «Флориды», в которой он был чуть ли не единственным элементом «Пантерс», который не трясло. Команда долгое время отставала от зоны плей-офф, ее лидер Барков плелся где-то во второй полусотне бомбардиров лиги – а Мэттью был наверху.

В итоге Ткачак стал седьмым (109 очков), а Барков – 36-м (78). 

Обычно такие достижения суммируются и подаются как первопричина успеха. И если сложить регулярку Ткачака плюс его голы в серии с «Каролиной», то получается картинка, на которой Мэттью тащит за собой груз из остальной команды – доминирует, уничтожает, вминает соперника в его же пятак.

Но это не совсем так.

Мэттью дает своей команде гораздо более ценную вещь, чем постоянное доминирование. 

Если вы посмотрите на основное время матча, то вы, возможно, удивитесь, насколько мало там Ткачака. Мне он сразу понравился на старте серии с «Бостоном», но где-то с третьей игры его хоккей выровнялся, оброс потерями, ошибками и невзрачными сменами – и это удивительным образом подчеркнуло его сильные качества.

Мне наконец-то стало понятно, почему обмен из «Калгари» был победой Билла Зито, генменеджера «Флориды»; и я увидел нового Кори Перри.

Мэттью не то чтобы летает на площадке, у него не то чтобы выдающаяся техника – нет-нет, у него все в порядке, он очень многое умеет, просто не выделяется на фоне скоростного Верхаге и техничного Баркова. 

Но он невероятно хорош в вещах, которые не бросаются в глаза так, как скорость и техника. У Мэттью железобетонный характер бойца, он как лев сражается в силовых единоборствах и у него близкое к идеальному чтение игры.

Последний, о ком вы подумаете, глядя на Ткачака впервые – это Кори Перри. Но когда вы поймете, в чем его фишка, ни о ком другом думать не будет смысла. 

Мне сложно расставить эти его три качества в каком-то порядке – работают все три, и комбинация из них делает его идеальным игроком для плей-офф.

Характер позволяет не то что не трястись в чемпионские минуты, а даже получать какой-то кураж (посмотрите на то, как Ткачак праздновал первые два победных гола «Каролине» – уводил команду со льда, чтобы побыстрее отдохнуть).

Готовность к физическому давлению – не просто выживать в самых трудных единоборствах концовок, а выходить из них победителем.

Чтение игры – в момент адского напряжения выбирать лучшее решение, а не самое простое. Как вот, например, было во втором матче: он увидел, что защитники «Каролины» застряли в углу, и поехал на освободившееся от них место – и стал тем адресом для комбинации «Флориды», которого и не хватало для идеального завершения.

Любая суперзвезда, которую вы назовете – Мэттьюс, Драйзайтль – круче Ткачака по целому ряду параметров. Но уверенность, с которой он выходит на решающие минуты – будь то большинство или просто концовка – неповторима.

И сейчас в плей-офф остаются игроки техничнее и быстрее Ткачака, такие есть даже во «Флориде», но я не могу назвать того, кто шел бы по дистанции круче. 

«Пантеры» идут по плей-офф таким маршем не только из-за Мэттью. Шикарный плей-офф проводит Бобровский, Морис перестроил команду, сбалансировал ее мышление и добился того, что она готова к разному хоккею – в конце концов, финал Востока во многом выиграл Морис – и Ткачак, повторюсь, не выглядит суперменом в основное время.

Он надевает свой костюм в моменты, когда это нужно – и помогает всей проделанной его командой работе не пропасть зря (как в плей-офф в итоге случается у 15 из 16). 

Поэтому да, зей а лаки ту хэв Чаки.

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены

Бобровского во «Флориде» критиковали четыре года. В этом плей-офф он показывает, за что ему платят 10 млн

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Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Karl B DeBlaker, AP Photo/Charles Krupa, Joel Auerbach, Bruce Bennett/Getty Images/AFP

39 комментариев

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TR31HK
А Боб бамбук курил и ничего не делал, у Ткачака и процент отражённых бросков в несколько раз больше чем у Боба
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antineutrino
у меня такое ощущение, что вы, Никита, специально пишете что Конн Смайт уже в кармане у Ткачука чтобы не сглазить Боба.
и вообще придаёте мало значения невероятной игре Сергея в плей-офф, будто так играют вратари во всех командах.
если Ткачак надевает свой плащ и волшебную шляпу в овертаймах, то Боб играет в них с первых минут - никаких овертаймов без его спасений и близко бы не было.
только этим я могу объяснить странное принятие игры Бобровского как обыденность при одновременном восхвалении Ткачука
+8
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v3
Ответ e1ther - e1ther
Ну факт,что он клатчеров,и решает когда надо,другой вопрос,почему забывает Никитка,а том почему Ткачак решает,когда всегда паритет,при счёте)наверное тоже ,все шайбы забивал)
Я не в коем не спорю что Ткачук забивал решающие шайбы с Каролиной. Это определенно факт! Но в Калгари он нечего не показал! Когда Ткачук-Линдхольм-Годро рвали регулярку их звено дальше второго раунда не прошло. Где был этот тащер?
Он может занести себе в актив только последный ПО Калгари. Всё.

Да, возможно Ткачук нашёл свою команду, своих партнёров и вообще ему кайф играть во Флориде, но говорить что вот МВП намного странно. Если Боб в финале начнёт пускать пачками то Ткачук не будет забивать по 5 шайб. Уверен на все 100%. А закроют Ткачука есть вариант что условный Ламберг что нибудь да соорудит.
+7
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k0ks
а бобер не тащил да?
+4
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Олег Кузнецов
Флориды в финале без Боба не было бы. Точка.
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e1ther - e1ther
Никита, Никита ,даже читать не охота после такого заголовка,ты самый удобный уж,на спортсе)
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-3
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v3
Ответ Сельмаш1930
Сергей тащил и тащит, но где бы была Флорида без забитых победных голов Ткачука? Голы при любом случае важнее чем сэйвы, потому что благодаря им команда выигрывает.
Вот вопрос а, если до забитых голов Ткачука команда летела 0-5, то какой Ваш ответ?
+3
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Oliver65
Аллилуйя!У Петухова ни слова о Тампе сегодня.Не знаю,здоров ли парень?
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v3
Я уже отвечал на другой ветке одному человеку, будь у Бобровского привычные 85% то сейчас не о Ткачаке говорили, писали бы куда скинуть Бобровского и какой же это был провал давать ему 10 лямов.
Да даже реализуй тот момент Маршанд не о каком Ткачаке и речи не было.
У Верхаге на один победный гол меньше чем у выше названого… Да очков 21 против 15, но если Вам так нравится победные то вот?
Василевский забирал у Кучерова Конн Смайт когда у второго было 30+ очков, да без победных, но забрал.

Я не защищаю Бобровского, мне честно все равно кто получит Смайт, но такой ли тащер этот Ткачук? Что-то в Калгари который не разу не слабее Флориды его наглухо закрывали при более слабом Западе.
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RBS
Ответ antineutrino
у меня такое ощущение, что вы, Никита, специально пишете что Конн Смайт уже в кармане у Ткачука чтобы не сглазить Боба. и вообще придаёте мало значения невероятной игре Сергея в плей-офф, будто так играют вратари во всех командах. если Ткачак надевает свой плащ и волшебную шляпу в овертаймах, то Боб играет в них с первых минут - никаких овертаймов без его спасений и близко бы не было. только этим я могу объяснить странное принятие игры Бобровского как обыденность при одновременном восхвалении Ткачука
Согласен, Петухов-Победы Флориды не будет никогда, пишет чтобы сглазить Боба чтобы его експертгие типа мнение, подтвердилось хоть немного. Боб так держать, все кто хоть немного понимают хоккей за тебя! Успеха Флориде и Бобровскому в финале!!!
+1
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v3
Ответ e1ther - e1ther
если Вегас дойдет до финала,Ткачака будут лупить, как никогда,а с его характером,он может и бан заработать,на изи)
Вполне возможно…
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Фёдор Кузнецов
Странное утверждение,если посмотреть, то Флорида забивает не больше трёх шайб и делает около 20-30при этом давая соперника делать в каждом матче 30+ бросков, тут очень важен фактор вратаря
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v3
Ответ Сельмаш1930
а защитники и остальные игроки команды для вас видимо не существуют, только вратарь? К примеру нынешней ночью далеко не Бобровский вытащил команду, хотя к нему претензий по 3 пропущенным шайбам нет. Я на 100% уверен, что если бы вратарём Флориды сейчас был не столько Бобровский, а просто НЕ РОССИЯНИН, то вы бы и слова не сказали.
Я уже писал, мне глубоко пофигу кто заберёт КС, вот честно я не болельщик Флориды. Но в финале буду за Флориду.
Просто Вы бред пишите. Чтоб гол Ткачука считался победным до этого надо было дойти. И не важно как. Боб тащил или дефы плостались блокируя броски. Если Боб играл как до этого то не какой Ткачук бы не помог. Вот и всё.
А Вам и дальше искать патриотизм.
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v3
Ответ Сельмаш1930
абсолютно глупый вопрос, что касается данной темы, но ответ максимально прост: уж явно не Ткачук и не Бобровский, а лучший игрок команды, которая забила эти 5 голов
Так как у Вас так получается что вратарь держит в игре команду, не пропустил, стоял стеной, чтоб условный полевой игрок забил победный гол. Но полевой герой, а вратарь молодец. Браво! То что Ткачук забил эти решающие голы, он конечно красавец, спору нет. Но кто довёл до того момента чтоб его гол считался победным? Не вратарь ли?
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Сельмаш1930
Ответ v3
Так как у Вас так получается что вратарь держит в игре команду, не пропустил, стоял стеной, чтоб условный полевой игрок забил победный гол. Но полевой герой, а вратарь молодец. Браво! То что Ткачук забил эти решающие голы, он конечно красавец, спору нет. Но кто довёл до того момента чтоб его гол считался победным? Не вратарь ли?
а защитники и остальные игроки команды для вас видимо не существуют, только вратарь? К примеру нынешней ночью далеко не Бобровский вытащил команду, хотя к нему претензий по 3 пропущенным шайбам нет. Я на 100% уверен, что если бы вратарём Флориды сейчас был не столько Бобровский, а просто НЕ РОССИЯНИН, то вы бы и слова не сказали.
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Кавабунга Шреддоголовый
Мэтт "Мистер Клатч" Ткачак. Или Клатчак
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v3
Ответ Сельмаш1930
а защитники и остальные игроки команды для вас видимо не существуют, только вратарь? К примеру нынешней ночью далеко не Бобровский вытащил команду, хотя к нему претензий по 3 пропущенным шайбам нет. Я на 100% уверен, что если бы вратарём Флориды сейчас был не столько Бобровский, а просто НЕ РОССИЯНИН, то вы бы и слова не сказали.
И да защитники и прочие имеют отношение также. Но мы говорим о тех кто сделал наибольший вклад, а также претендентов на Коня. И тут кроме Ткачука и Бобровского не кого нет.
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Антон Никитин
Ответ Олег Кузнецов
Флориды в финале без Боба не было бы. Точка.
Так и без Ткачука ее бы там не было
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v3
Ответ Антон Никитин
Это Ткачука-то не было видно в Калгари?)) Он так-то второй бомбардир команды в прошлом плове после Годро)) И в регулярке больше сотни очков набрал. Он и до этого был крутым, но роль у него была поменьше, главной звездой считался Джонни. Сейчас ему дали творческую свободу, вот он и играет на все деньги
Ну так я и написал что только прошлый ПО можно занести в актив. До этого где он был? Смешно, читать про роль… Он же кубкарь бери тащи, но нет сливался так же как и всё звено.
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Антон Никитин
Ответ v3
Я не в коем не спорю что Ткачук забивал решающие шайбы с Каролиной. Это определенно факт! Но в Калгари он нечего не показал! Когда Ткачук-Линдхольм-Годро рвали регулярку их звено дальше второго раунда не прошло. Где был этот тащер? Он может занести себе в актив только последный ПО Калгари. Всё. Да, возможно Ткачук нашёл свою команду, своих партнёров и вообще ему кайф играть во Флориде, но говорить что вот МВП намного странно. Если Боб в финале начнёт пускать пачками то Ткачук не будет забивать по 5 шайб. Уверен на все 100%. А закроют Ткачука есть вариант что условный Ламберг что нибудь да соорудит.
Это Ткачука-то не было видно в Калгари?)) Он так-то второй бомбардир команды в прошлом плове после Годро)) И в регулярке больше сотни очков набрал. Он и до этого был крутым, но роль у него была поменьше, главной звездой считался Джонни. Сейчас ему дали творческую свободу, вот он и играет на все деньги
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albert_lucky
Петухов написал провокацию, не ведитесь, это сделано специально.
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Teokrat
Выиграть можно по разному. Можно по Бобровски, а можно и вот эдак. И кому там что отдадут - большой вопрос.
..А можно вообще проиграть
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ni
Главный тащер - это Бобровский.
В этой серии Каролина должна была побеждать 4:0 и по игре и по моментам.
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*Eddard*
И это игрок, который раньше ассоциировался в первую очередь с конфликтами и провокациями на льду. Эдакий "Маршанд на минималках". Направил "силушку богатырскую" в правильное русло. Красавец
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Jenner
На счёт "Конн Смайта" я бы не был так уверен, Бобровский заслужил не меньше, это не говоря о том, что финал еще выиграть нужно. Какие-то эмоции вместо аналитики.
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