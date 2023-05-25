39 комментариев

Парень, которому отдадут «Конн Смайта». Остались лишь формальности.

Из тумана эйфории после решающей победы над «Каролиной» (4:3 в матче, 4-0 в серии) телевизионщики вытащили Бобровского.

Сергей, лучший вратарь НХЛ прямо сейчас, но не самый яркий оратор, на автомате выдал:

«Ви а лаки ту хэв Чаки».

Что в переводе означает «Нам повезло, что у нас есть Чаки», а в честном переводе – «Мэттью, господи, ну что же ты творишь такое в этом плей-офф».

Чаки – это Мэттью Ткачак, человек, который точно получит «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» выиграет еще хоть одну серию в этом плей-офф.

Обычно, чтобы описать вклад хоккеиста в кубковые достижения команды, нужно прям потратить чернил; иногда требуется даже предъявить некую продвинутую статистику. Но в случае с Ткачаком (сыном Кита, старшим братом Брэди) все гораздо проще: он забил 3 победные шайбы в четырех играх серии с «Каролиной»; еще одну забил Сэм Райнхарт с его, Ткачака, передачи.

Правда же есть ощущение, что больше можно вообще ничего не говорить?

Эта мощь – продолжение выдающейся регулярки, первой для Мэттью в составе «Флориды», в которой он был чуть ли не единственным элементом «Пантерс», который не трясло. Команда долгое время отставала от зоны плей-офф, ее лидер Барков плелся где-то во второй полусотне бомбардиров лиги – а Мэттью был наверху.

В итоге Ткачак стал седьмым (109 очков), а Барков – 36-м (78).

Обычно такие достижения суммируются и подаются как первопричина успеха. И если сложить регулярку Ткачака плюс его голы в серии с «Каролиной», то получается картинка, на которой Мэттью тащит за собой груз из остальной команды – доминирует, уничтожает, вминает соперника в его же пятак.

Но это не совсем так.

Мэттью дает своей команде гораздо более ценную вещь, чем постоянное доминирование.

Если вы посмотрите на основное время матча, то вы, возможно, удивитесь, насколько мало там Ткачака. Мне он сразу понравился на старте серии с «Бостоном», но где-то с третьей игры его хоккей выровнялся, оброс потерями, ошибками и невзрачными сменами – и это удивительным образом подчеркнуло его сильные качества.

Мне наконец-то стало понятно, почему обмен из «Калгари» был победой Билла Зито, генменеджера «Флориды»; и я увидел нового Кори Перри.

Мэттью не то чтобы летает на площадке, у него не то чтобы выдающаяся техника – нет-нет, у него все в порядке, он очень многое умеет, просто не выделяется на фоне скоростного Верхаге и техничного Баркова.

Но он невероятно хорош в вещах, которые не бросаются в глаза так, как скорость и техника. У Мэттью железобетонный характер бойца, он как лев сражается в силовых единоборствах и у него близкое к идеальному чтение игры.

Последний, о ком вы подумаете, глядя на Ткачака впервые – это Кори Перри. Но когда вы поймете, в чем его фишка, ни о ком другом думать не будет смысла.

Мне сложно расставить эти его три качества в каком-то порядке – работают все три, и комбинация из них делает его идеальным игроком для плей-офф.

Характер позволяет не то что не трястись в чемпионские минуты, а даже получать какой-то кураж (посмотрите на то, как Ткачак праздновал первые два победных гола «Каролине» – уводил команду со льда, чтобы побыстрее отдохнуть).

Готовность к физическому давлению – не просто выживать в самых трудных единоборствах концовок, а выходить из них победителем.

Чтение игры – в момент адского напряжения выбирать лучшее решение, а не самое простое. Как вот, например, было во втором матче: он увидел, что защитники «Каролины» застряли в углу, и поехал на освободившееся от них место – и стал тем адресом для комбинации «Флориды», которого и не хватало для идеального завершения.

Любая суперзвезда, которую вы назовете – Мэттьюс, Драйзайтль – круче Ткачака по целому ряду параметров. Но уверенность, с которой он выходит на решающие минуты – будь то большинство или просто концовка – неповторима.

И сейчас в плей-офф остаются игроки техничнее и быстрее Ткачака, такие есть даже во «Флориде», но я не могу назвать того, кто шел бы по дистанции круче.

«Пантеры» идут по плей-офф таким маршем не только из-за Мэттью. Шикарный плей-офф проводит Бобровский, Морис перестроил команду, сбалансировал ее мышление и добился того, что она готова к разному хоккею – в конце концов, финал Востока во многом выиграл Морис – и Ткачак, повторюсь, не выглядит суперменом в основное время.

Он надевает свой костюм в моменты, когда это нужно – и помогает всей проделанной его командой работе не пропасть зря (как в плей-офф в итоге случается у 15 из 16).

Поэтому да, зей а лаки ту хэв Чаки.

Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Karl B DeBlaker, AP Photo/Charles Krupa, Joel Auerbach, Bruce Bennett/Getty Images/AFP