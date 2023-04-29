18 комментариев

Стабильность ЦСКА – пример всей КХЛ, как выглядит путь чемпионов
Сменили всего двух тренеров за шесть лет и сыграли в пяти финалах.
После пятого подряд поражения от ЦСКА в финале Запада главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал:
«ЦСКА шесть лет строил эту команду. Их чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается».
Правду насчет «открывается» и «закрывается» нам расскажет только время, но кое в чем Роман точно прав. В КХЛ понятие «чемпионское окно» вообще не работает и никак не применимо (когда откроется чемпионское окно «Северстали»?), но основа, на которой стоят последние успехи ЦСКА (с 2018-го пять финалов и три победы в них), напоминает цикл развития клубов НХЛ.
Не методами, естественно, а стабильностью. Армейцы действительно сформировали ядро, с которым прошли сквозь годы – прикручивая и откручивая разные элементы, в зависимости от их актуальности.
Мы все помним момент очень важного рывка – в 2017-м ЦСКА произвел самую, наверное, мощную закупку в истории нашего хоккея (спорта?) потратив на зарплаты что-то около 2 млрд рублей (Игорь Есмантович – редкий в нашем хоккее человек, который до сих пор ругает потолок зарплат).
Тогда в команде оказались Михаил Григоренко, Константин Окулов и Никита Нестеров – которые и сейчас ведут ее за собой.
За это время через состав прошла, понятно, куча игроков в диапазоне от Макса Шалунова до Александра Попова, но это все были точечные перестановки и укрепление по линиям – глобально ЦСКА с 2017-го остается более-менее одной и той же командой.
За шесть лет в ней работали только два тренера – сначала Игорь Никитин, последние два сезона – Федоров.
Сравните это с любой другой топовой командой КХЛ. В СКА с 2017-го – пять тренеров. «Авангард» вообще будто бы перезапустился. «Магнитка» то увольняла Воробьева, то возвращала; сначала никак не могла расстаться с Мозякиным, теперь не может найти ему замену.
«Ак Барс» на общем фоне выглядит стабильнее, но ведь и там лишь прошлой осенью признали, тренировать команду может только Зинэтула Билялетдинов, а до этого нанимали Квартальнова и самого Знарка – с соответствующими переделками состава.
Все это время ЦСКА делал следующее: отказывался от 1-2-3 игроков, которые не устраивали, отпускал тех, кто хочет, в НХЛ, дожидался их обратно – и находил на рынке 1-2-3 других хороших игроков.
К четвертому финалу в основу пробрался свой воспитанник Соркин, к пятому – еще один молодой нападающий Полтапов.
Понятно, какие силы и средства стоят за клубом, но в последние годы он побеждает не за счет этих средств и сил, а за счет стабильности.
Вот подумайте сейчас, каким в следующем сезоне будет СКА? Мы думали, что его лидер Никита Гусев – и где теперь Никита Гусев?
Что, «Ак Барс» пойдет еще в один плей-офф с Радуловым и Шипачевым? Не то чтобы это сомнительная затея – но мы точно уверены, что так будет?
Каким в следующем сезоне будет «Авангард»? Что будет с «Магниткой»? Где будет «Магнитка»?
Ничего этого мы просто не представляем. Зато мы прекрасно знаем, каким будет ЦСКА.
ЦСКА как погода – будет примерно таким же, каким был сегодня. Уйдет кто-то послабее, придет пара сильных игроков – и на этом все.
Кто и как сможет обогнать эту команду своим рывком, сейчас совершенно непонятно.
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Сергей Гунеев, Алексей Филиппов
Ой, всё-таки вспомнил один случай... Прошлогодний...
Всех Армейцев с Победой!
Славная была охота...))