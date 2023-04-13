Петухов – о естественных процессах.

Стандартная механика разбора неудач в хоккее учит нас искать причины. Если команда Х вылетела в первом раунде, не вышла в плей-офф или забуксовала где-то внизу, то от автора требуют в целлофановом мешочке принести головы виноватых.

В случае с «Питтсбургом» это делается так же легко, как и во всех прочих. Генеральный менеджер Рон Хекстолл сохранил драфтовые пики и вместо радикального усиления дал команде Микаэля Гранлунда и Дмитрия Куликова.

Лучший из вратарей команды – Кэйси ДеСмит – в четвертом десятке лиги по GSAE (голы, не пропущенные сверх ожидаемых); остальные оба еще ниже.

Капанен, от которого ждали надежной игры в миддл-6, прямо по ходу сезона превратился в мешок картошки – настолько очевидно, что Хекстолл даже не стал его менять (пришлось бы доплачивать драфт-пиками, чтобы получить кого-то нестыдного), а просто выставил на драфт отказов.

Третье звено с Джеффом Картером пинали весь сезон – скорее всего, заслуженно.

Но я уверен, что в случае с «Питтсбургом» все эти внутренние причины меркнут перед действительно важной внешней.

В конце концов, на локальные проблемы Кросби и Малкин ответили своими элитными сезонами – они оба сыграли все матчи (впервые за 16 лет, о чем сейчас много говорят) регулярки и выдали по 80+ очков; и вы можете не знать, но «Питтсбург» – третья в НХЛ команда по ожидаемым голам. Не третья с конца, не 23-я, а просто – третья. После «Флориды» и «Девилс», и лучше «Каролины» и «Эдмонтона».

Представьте, какой сезон проводит атака «Эдмонтона», и подумайте о том, что чисто по статистике «Питтсбург» создает у чужих ворот больше напряжения.

«Пингвинс» хороши примерно в той же степени, что и всегда, но в этом сезоне резко изменился контекст.

Посмотрите на таблицу дивизиона. В прошлом сезоне «Питтсбург» был третьим после «Каролины» и «Рейнджерс» – логично и заслуженно.

Было бы намного сложнее, будь в порядке «Айлендерс», но «Айлендерс» (по своим причинам) обрушились.

В этом сезоне «Айлендерс» полноценно вернулись – минус одна позиция. И невероятный, эпохальный прогресс выдал «Нью-Джерси». Минус еще одна позиция.

На ней «Питтсбург» сейчас и находится – он пятый. Выше «Вашингтона», безусловно выше «Вашингтона» – что не удивительно, ведь у «Кэпиталс» один Овечкин, а у «пингвинов» их сразу два, и всегда было два.

Примерно на равных с теми же «Айлендерс» – и при чуть-чуть других обстоятельствах «Пингвинс» могли бы быть выше в таблице (плюс-минус одна победа). Хекстолл безусловно мог вкрутить первые пики на условного Тарасенко и получить небольшое преимущество в упорной гонке с «пантерами» и теми же «островитянами».

Но разница с полноценными контендерами плей-офф уже очевидна. Она точно есть. Помогли бы обмены закрыть разницу с «Рейнджерс»? С «Каролиной»? С тем же самым «Нью-Джерси»?

Возможно, если бы «Тампа» согласилась отдать «Питтсбургу» Василевского за пик первого раунда. Но вообще, так же не бывает. Эту разницу не закрыть двумя обменами на дедлайне.

Двумя обменами можно точечно усилить линию. Можно закрыть дырочку в топ-6. Но выйти на новый уровень конечно невозможно.

А новый уровень – это «Нью-Джерси», «Каролина» и «Рейнджерс», сочные, относительно молодые, дерзкие команды, какой и сам «Питтсбург» был лет 10 назад.

И я уверен, что не будь у «Девилс» такого яростного взлета, «Питтсбург» спокойно вышел бы в плей-офф и там проиграл бы «Бостону»; но взлет «Нью-Джерси» случился.

«Питтсбург» не стал хуже, но монстры вокруг показывают запредельный уровень и соревноваться с ними этому составу, этому ядру тяжело.

Оно не сдавалось до конца в этом сезоне, оно не сдастся еще в пару ближайших лет, но и никто из соперников ему ничего просто так не отдаст; ровно как и сами Малкин с Кросби никому ничего последние 16 лет не отдавали.

Просто, их время действительно уходит.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer, Gene J. Puskar, Paul Sancya