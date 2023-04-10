15 комментариев

Шел 56-й год без кубка.

Время летит вперед со скоростью Коннора Макдэвида, пересекающего синюю линию соперника, но ключевая для истории «Торонто» дата стоит на месте. Последний Кубок Стэнли организация брала в 1967 году. В 2022-м город отметил 55 лет с того прекрасного момента – и счетчик уже приближается к 56.

Новую цифру в Торонто встретят или со слезами счастья, если «Лифс» доберутся до победы, или просто со слезами, если команда, как ей свойственно, остановится на этапе первого раунда (кстати, намечается 20-летний юбилей последнему выходу во второй раунд).

Впереди у клуба дико важное время. От выступления в плей-офф зависит контракт генменеджера. А возможная смена генменеджера почти наверняка потащит за собой смену курса – тем более, что у звезд атаки «листьев» заканчиваются их первые большие контракты.

Смена курса – это шаг в неизвестность.

Чтобы подготовиться к этому отрезку, у «Торонто» была целая регулярка. Какой она получилась, в каком состоянии клуб подбирается к первому раунду, в чем кленовая сила – читайте ниже, а пока загляните в мой телеграм: он такой же классный, как домашняя форма «Мэйпл Лифс».

Менеджер клуба работает без контракта на следующий год

У генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса в 2023-м истекает контракт, и еще до начала чемпионата-2022/23 клуб объявил, что разговор по поводу нового соглашения состоится после того, как команда закончит этот сезон.

То есть будут оцениваться итоги этого сезона, итоги плей-офф, и дальнейшая карьера Дубаса привязана именно к результатам в Кубке Стэнли.

Я думаю, что это скорее символический жест, которым менеджмент посылает сигнал в раздевалку: все очень серьезно. Очень-очень серьезно. Очень-очень-очень... ну вы поняли.

Последнее, что сейчас нужно команде – речь об игроках и тренерах – это размышления о том, что жизнь будет продолжаться и после весны/лета-2023.

Она безусловно будет, но об этом на время надо забыть.

У «Торонто», возможно, лучший состав нападения в современной НХЛ. Какую бы команду вы ни взяли, если идти по именам в порядке уменьшения сумм контрактов, то напротив фамилии «Нюландер» у условной «Каролины» попадется условный Котканиеми (а до этого Стаал напротив Марнера) – это не огромная разница, но все же разница.

У «листьев» спорная репутация, но когда «Каролина» приезжает в Торонто, то ее поражение – вполне закономерная вещь.

И этот лучший состав сначала буксовал в первом раунде на «Бостоне» – как казалось, по молодости (в 2018-м ТМЛ вели в серии 3-2 и 3:2 в седьмом матче, но проиграли).

Потом были «Коламбус» и «Монреаль» (2020-й и 2021-й) – это до сих пор невозможно оправдать никак.

В прошлом году «Торонто» в плей-офф был великолепен, но попалась чертова «Тампа».

В этом сезоне на пути снова «Тампа» – а значит, надо аккумулировать все имеющиеся силы. Плюс, естественно, морально-волевые. Так что правильнее думать, что и для Дубаса это момент истины.

Но на самом деле я бы сказал, что последние годы его работа однозначно команду улучшает. В прошлом году «Торонто» действительно играл по-чемпионски. Я уверен, что, обойдя «Тампу», он был бы очень важным претендентом на кубок – и у игроков хватило бы сил, чтобы не уступить в энергии «Эвеланш».

«Листья» каждый год в регулярке находятся ровно там, где должны. Это одна из лучших команд лиги, много лет подряд. Если бы не эти безумные бескубковые сроки, не городское супер-эго и не традиции, то, кажется, не было бы никаких проблем: прекрасная команда ждет своего шанса в плей-офф. Ну просто ей не повезло жить в одну эпоху с «Тампой».

Командой похожей судьбы, например, оказался «Вашингтон», который был супер и за который всю дорогу играет лучший снайпер всех времен. Но не повезло находиться в одной исторической эпохе с «Питтсбургом» – и «Кэпиталс» пришлось подождать, потерпеть, побиться головой об стену. Хотя до кубка они все равно добрались.

Но сроки, амбиции и свитера великих под сводами в «Торонто» есть, а значит и проблемы найти не сложно.

Уже сейчас большое торонтовское трио Мэттьюс – Марнер – Нюландер в самом расцвете. Сейчас уже буквально идет их время. Таварес уже даже, кажется, немного сдает. Пора.

А нет не то что кубка – нет даже второго раунда. Город, который создан для того, чтобы доминировать в НХЛ, это очень напрягает.

Клуб в лице своего генменеджера поставил все на сохранение этого ядра. «Торонто» перебирает вратарей, защиту и нижние звенья по принципу научного тыка, не имея денег даже на то, чтобы оставить Михеева (важнейшего игрока прошлогоднего состава) – только чтобы сохранить свою топовую четверку (ну и Моргана Райлли, который на свои деньги мог бы играть и покруче).

Возможно, еще одно поражение будет выглядеть сигналом – «Все, пора!». Пора отказаться хотя бы от одного игрока из этой группы, позволить себе двух-трех хоккеистов миддл-6 чуть более высокого уровня, чем есть сейчас, и пересобраться.

Возможно, Брендан Шенахан имеет и такой план. Возможно, истекающий контракт Дубаса – это не просто сигнал в раздевалку.

Как «Лифс» прошли регулярку?

Я бы сказал, в штатном режиме. После традиционной пробуксовки на дистанции первых 10 игр команда вернулась, влетела в топ-3 дивизиона и больше оттуда не выбиралась – по ходу даже скинула «Лайтнинг» со второй позиции (о стычке «молний» с «листьями» в первом раунде стало известно чуть ли не прошлой осенью).

Ни в один момент сезона вопрос о выходе в плей-офф не стоял вообще ни в какой степени – этот выход почти сразу был очевиден (и это в дивизионе, напомню, в котором еще играют «Баффало», «Флорида», «Оттава» и «Детройт» – все они бились за плей-офф до последнего). Так что, по сути, в регулярке «листья» пилили состав для плей-офф.

По личностям все вроде бы в порядке. Марнер – волшебный. Нюландер выдал новую порцию прогресса – он растет от сезона к сезону и весь этот год шел первым снайпером команды (только сейчас, на флажке, его догнал Мэттьюс). Таварес проседал по очкам в первой половине, но тоже вернулся в норму.

Важнейшим был вопрос с вратарями: у «Торонто» все линии экспериментальны, но вратарская экспериментальностью выделяется даже на этом общем фоне – ее сплели из вратарей второго и третьего шансов, Самсонова (от которого «Кэпиталс» немного устали) и Мюррея.

Самсонов дает больше, чем ожидалось, и даже держится близко к топ-10 лиги по новомодному (пишу без иронии) показателю GSAE (голы, не пропущенные сверх ожидаемых). Понятно, что его рассудит плей-офф, но по регулярке он надежен.

Мэтт Мюррей в те моменты, когда играл, выглядел где-то и надежнее Ильи, но проблема в том, что из-за травм играл он не очень много (26 матчей в сезоне) и недавний матч против «Детройта» тоже закончил досрочно.

Клишированный подход к оценке игроков в НХЛ не работает совершенно, но просто ради шутки поставьте себя на место генменеджера, который поставил все на команду и у которого перед серией против Василевского из здоровых вратарей – только Самсонов. Ну, как ощущения? А это один из главных результатов регулярки.

Еще один такой же результат – Остон Мэттьюс больше не лучший снайпер лиги.

Что там с Мэттьюсом?

Хватаем самую важную статистику – голы, а чтобы было показательнее – голы в среднем за матч.

Прошлый сезон Мэттьюс закончил, забивая по 0,82 гола за матч.

В этом – еле-еле больше половины.

И этот показатель улучшается к концовке – Мэттьюс выпал из обоймы лучших бомбардиров и снайперов лиги с самого начала сезона и сейчас по голам 15-й.

Кажется, что-то случилось?

Смотрим, что там еще осталось в статистических пистолетах: броски и ixG (индивидуальные ожидаемые голы) – тоже в среднем за игру.

Кажется, тут все в порядке – и, кажется, дело раскрыто. Перед нами ровно тот же хоккеист, что и в прошлом году, с одной только разницей.

У Мэттьюса-2023 пробило бак реализации.

Реализация – это бермудский треугольник любого командного вида спорта: все мечтают ее контролировать, но не получается вообще ни у кого. И самое главное, как когда-то отмечал Вадик Лукомский, корреляция не означает причино-следственных связей.

Другое дело, что во второй половине сезона про Мэттьюса вскрылся важный факт: повреждения.

«Остон справлялся с травмой и вещами, которые ему мешали», – сказал Кайл Дубас где-то после дедлайна.

У самого Мэттьюса на днях спросили – вроде бы в последнее время он стал бросать сильнее. И Остон согласился:

«Моя рука и все остальное стали намного лучше и просто сильнее. Так что да, я бы сказал, что стал бросать чуть более плавно».

Важно ли это с точки зрения плей-офф? Не уверен. С одной стороны, в марте-апреле у Мэттьюса 10 шайб – это не лучший результат на планете, но все-таки близкий к топовому.

С другой, его реализация все равно ниже ожидаемого – всего 10,9%.

Тут важно то, что он все равно остается элитным снайпером лиги и с этими цифрами в любом случае будет важным фактором в серии с «Тампой».

Другое дело, как это падение результативности сказывается на составе.

В прошлом году у Кифа было четкое, уверенное и яркое первое звено Бантинг – Мэттьюс – Марнер, в котором играл будущий обладатель Харта, один из лучших двусторонних краев лиги Марнер и просто бодрый прохожий парень Бантинг, чья энергия выглядела очень уместной. У них не было особой химии, но играли они цепко и силово – и, что главное, очень много забивали.

Ожидаемые голы и количество бросков не могут устраивать тренера, он смотрит только на результативность – и если ее нет на длинной дистанции, начинаются поиски. Ну и эту тройку разобрали очень быстро – и не факт, что к чему-то пришли.

Марнера ставили к Таваресу и потом снова обратно к Мэттьюсу. Марнера ставили к О’Райлли и Таваресу (Джон уходил на фланг). Нюландер поиграл, кажется, даже в третьем звене.

То есть связок проверено множество, почти все играют в диапазоне нормальности, но не выделяется ни одна – и как раз это проблема. Сейчас, как я вижу, остановились на варианте с Йернкруком в первом звене (парень проводит отличный сезон) – и он же не выглядит железным. Ровно как и тройка Нюландер – Таварес – Марнер.

Безумная результативность Мэттьюса решала вопрос с первым звеном в прошлом году. А сейчас оттолкнуться не от чего, и Киф будет экспериментировать прямо по ходу серии с «Тампой».

Что Дубас делал на дедлайне?

Перед закрытием рынка «Торонто» – может быть, вы помните – был одним из самых активных его участников.

Причина проста: проблемы в составе. Я уже описал историю с топ-6 – как ни крути, выпадает или край только второго звена, или обоих первых.

Для этого выменяли Райана О’Райлли – он хоть и не решил проблему, но с ним в смысле ротации возможностей гораздо больше и все они интересные.

Но и ниже по составу тоже полно дыр. Ушли Каше, Михеев и Спецца, окончательно развалился Симмондс (это произошло раньше, но почему-то в ТМЛ считали, что еще есть шансы). Оставались Кемпф, Керфут, Энгвалл и... все?

Окей, взяли Йернкрука, но он пригодился в топ-6. Пришел Астон-Риз – но этого же явно мало.

При этом именно Михеев и Каше делали разницу в скоростной и силовой работе для нижних звеньев. Киф покрутил все возможные варианты, в том числе с парнями из фарма, но ничего не просматривалось. Поэтому Дубас на дедлайне выменял Аччари и Лафферти – и они показали себя хорошо.

Дальше – опыт синей линии. Из-за травмы выпал Маззин. Это означало, что в плей-офф «Торонто» пошел бы с Райлли, Броди, Джиордано, Лильегреном, Холлом и Сандином. Весело, но с точки зрения опыта не очень убедительно.

Вместо перспективного Сандина Дубас взял более опытного Маккейба. И полирнул этот расклад Шенном и Густафссоном – не блистательными, но опытными защитниками.

В целом, состав в защите теперь выглядит убедительно, но, когда в игре видишь вот такие эпизоды в исполнении пары Броди – Маккейб, становится как-то не по себе.

Расклад перед плей-офф

Мы еще поговорим про серию с «Тампой» отдельно – сейчас больше про состояние вообще перед плей-офф. В прошлом году «Мэйпл Лифс» были одной из сильнейших команд сетки вообще – если б не «Тампа», вложения Сакика легко могли бы сгореть. Я в этом уверен, я это видел. Это была очень сильная, злая и летящая команда.

И в конце регулярки было более-менее понятно, что такой она и будет.

Что в этот раз?

По идее, проделана куча работы. Окей, волатильная ситуация с вратарями. Но звезды в порядке. Звездный состав добил еще один реальный топ – О’Райлли. Прочие линии в атаке и защите закрыли на дедлайне.

Так? Так.

Но меня смущает то, что все это сделано немного механически. Как и желание сохранить биг-4 по природе механическое, так и прочие действия такие же. В игре «Торонто» мне не хватает осознания, понимания и сыгранности. Звезды блистательны, но никто из них между собой даже время от времени не образует связку. Даже когда они хороши вдвоем (Марнер/Мэттьюс), они будто бы хороши каждый по-своему.

Формально, все позиции закрыты; но мы же знаем, что плей-офф так давит на команду, что все недостаточно крепкие, не стальные связки рушатся.

Не то чтобы я не верю в эту конфигурацию состава («Колорадо»-2022 тоже во многом механически набранная команда), но думаю, что если на каком-то этапе он забарахлит, это будет из-за того, что в построении команды не хватило органики, понимания игроков, чтения их особенностей, а не уровня.

Фото: globallookpress.com/Christopher Katsarov/Keystone Press Agency, Nathan Denette/Keystone Press Agency, Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency; East News/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP, AP Photo/Mark Humphrey, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, CLAUS ANDERSEN/Getty AFP