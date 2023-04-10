15 комментариев

овечкин и седины
Блог

У «Торонто» дико важный момент в истории: проигрывать нельзя – под вопросом вся стратегия последних лет

Торонто Торонто
Кайл Дубас
НХЛ НХЛ
Зак Астон-Риз Зак Астон-Риз
Райан О′Райлли Райан О′Райлли
Митч Марнер Митч Марнер
Джейк Маккейб Джейк Маккейб
переходы переходы
Сэм Лафферти Сэм Лафферти
Джон Таварес Джон Таварес
Эрик Густафссон Эрик Густафссон
Вильям Нюландер Вильям Нюландер
Ноэль Аччари Ноэль Аччари
Люк Шенн Люк Шенн
Калле Йернкрук Калле Йернкрук
Илья Самсонов Илья Самсонов
Мэтт Мюррей Мэтт Мюррей
Остон Мэттьюс Остон Мэттьюс
Хоккей Хоккей

Шел 56-й год без кубка.

Время летит вперед со скоростью Коннора Макдэвида, пересекающего синюю линию соперника, но ключевая для истории «Торонто» дата стоит на месте. Последний Кубок Стэнли организация брала в 1967 году. В 2022-м город отметил 55 лет с того прекрасного момента – и счетчик уже приближается к 56.

Новую цифру в Торонто встретят или со слезами счастья, если «Лифс» доберутся до победы, или просто со слезами, если команда, как ей свойственно, остановится на этапе первого раунда (кстати, намечается 20-летний юбилей последнему выходу во второй раунд).

Впереди у клуба дико важное время. От выступления в плей-офф зависит контракт генменеджера. А возможная смена генменеджера почти наверняка потащит за собой смену курса – тем более, что у звезд атаки «листьев» заканчиваются их первые большие контракты.

Смена курса – это шаг в неизвестность.

Чтобы подготовиться к этому отрезку, у «Торонто» была целая регулярка. Какой она получилась, в каком состоянии клуб подбирается к первому раунду, в чем кленовая сила – читайте ниже, а пока загляните в мой телеграм: он такой же классный, как домашняя форма «Мэйпл Лифс».

Менеджер клуба работает без контракта на следующий год

У генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса в 2023-м истекает контракт, и еще до начала чемпионата-2022/23 клуб объявил, что разговор по поводу нового соглашения состоится после того, как команда закончит этот сезон.

То есть будут оцениваться итоги этого сезона, итоги плей-офф, и дальнейшая карьера Дубаса привязана именно к результатам в Кубке Стэнли.

Я думаю, что это скорее символический жест, которым менеджмент посылает сигнал в раздевалку: все очень серьезно. Очень-очень серьезно. Очень-очень-очень... ну вы поняли.

Последнее, что сейчас нужно команде – речь об игроках и тренерах – это размышления о том, что жизнь будет продолжаться и после весны/лета-2023.

Она безусловно будет, но об этом на время надо забыть.

У «Торонто», возможно, лучший состав нападения в современной НХЛ. Какую бы команду вы ни взяли, если идти по именам в порядке уменьшения сумм контрактов, то напротив фамилии «Нюландер» у условной «Каролины» попадется условный Котканиеми (а до этого Стаал напротив Марнера) – это не огромная разница, но все же разница.

У «листьев» спорная репутация, но когда «Каролина» приезжает в Торонто, то ее поражение – вполне закономерная вещь.

И этот лучший состав сначала буксовал в первом раунде на «Бостоне» – как казалось, по молодости (в 2018-м ТМЛ вели в серии 3-2 и 3:2 в седьмом матче, но проиграли).

Потом были «Коламбус» и «Монреаль» (2020-й и 2021-й) – это до сих пор невозможно оправдать никак.

В прошлом году «Торонто» в плей-офф был великолепен, но попалась чертова «Тампа».

В этом сезоне на пути снова «Тампа» – а значит, надо аккумулировать все имеющиеся силы. Плюс, естественно, морально-волевые. Так что правильнее думать, что и для Дубаса это момент истины.

Но на самом деле я бы сказал, что последние годы его работа однозначно команду улучшает. В прошлом году «Торонто» действительно играл по-чемпионски. Я уверен, что, обойдя «Тампу», он был бы очень важным претендентом на кубок – и у игроков хватило бы сил, чтобы не уступить в энергии «Эвеланш».

«Листья» каждый год в регулярке находятся ровно там, где должны. Это одна из лучших команд лиги, много лет подряд. Если бы не эти безумные бескубковые сроки, не городское супер-эго и не традиции, то, кажется, не было бы никаких проблем: прекрасная команда ждет своего шанса в плей-офф. Ну просто ей не повезло жить в одну эпоху с «Тампой».

Командой похожей судьбы, например, оказался «Вашингтон», который был супер и за который всю дорогу играет лучший снайпер всех времен. Но не повезло находиться в одной исторической эпохе с «Питтсбургом» – и «Кэпиталс» пришлось подождать, потерпеть, побиться головой об стену. Хотя до кубка они все равно добрались.

Но сроки, амбиции и свитера великих под сводами в «Торонто» есть, а значит и проблемы найти не сложно.

Уже сейчас большое торонтовское трио Мэттьюс – Марнер – Нюландер в самом расцвете. Сейчас уже буквально идет их время. Таварес уже даже, кажется, немного сдает. Пора.

А нет не то что кубка – нет даже второго раунда. Город, который создан для того, чтобы доминировать в НХЛ, это очень напрягает.

Клуб в лице своего генменеджера поставил все на сохранение этого ядра. «Торонто» перебирает вратарей, защиту и нижние звенья по принципу научного тыка, не имея денег даже на то, чтобы оставить Михеева (важнейшего игрока прошлогоднего состава) – только чтобы сохранить свою топовую четверку (ну и Моргана Райлли, который на свои деньги мог бы играть и покруче).

Возможно, еще одно поражение будет выглядеть сигналом – «Все, пора!». Пора отказаться хотя бы от одного игрока из этой группы, позволить себе двух-трех хоккеистов миддл-6 чуть более высокого уровня, чем есть сейчас, и пересобраться.

Возможно, Брендан Шенахан имеет и такой план. Возможно, истекающий контракт Дубаса – это не просто сигнал в раздевалку.

Как «Лифс» прошли регулярку?

Я бы сказал, в штатном режиме. После традиционной пробуксовки на дистанции первых 10 игр команда вернулась, влетела в топ-3 дивизиона и больше оттуда не выбиралась – по ходу даже скинула «Лайтнинг» со второй позиции (о стычке «молний» с «листьями» в первом раунде стало известно чуть ли не прошлой осенью).

Ни в один момент сезона вопрос о выходе в плей-офф не стоял вообще ни в какой степени – этот выход почти сразу был очевиден (и это в дивизионе, напомню, в котором еще играют «Баффало», «Флорида», «Оттава» и «Детройт» – все они бились за плей-офф до последнего). Так что, по сути, в регулярке «листья» пилили состав для плей-офф.

По личностям все вроде бы в порядке. Марнер – волшебный. Нюландер выдал новую порцию прогресса – он растет от сезона к сезону и весь этот год шел первым снайпером команды (только сейчас, на флажке, его догнал Мэттьюс). Таварес проседал по очкам в первой половине, но тоже вернулся в норму.

Важнейшим был вопрос с вратарями: у «Торонто» все линии экспериментальны, но вратарская экспериментальностью выделяется даже на этом общем фоне – ее сплели из вратарей второго и третьего шансов, Самсонова (от которого «Кэпиталс» немного устали) и Мюррея.

Самсонов дает больше, чем ожидалось, и даже держится близко к топ-10 лиги по новомодному (пишу без иронии) показателю GSAE (голы, не пропущенные сверх ожидаемых). Понятно, что его рассудит плей-офф, но по регулярке он надежен.

Мэтт Мюррей в те моменты, когда играл, выглядел где-то и надежнее Ильи, но проблема в том, что из-за травм играл он не очень много (26 матчей в сезоне) и недавний матч против «Детройта» тоже закончил досрочно.

Клишированный подход к оценке игроков в НХЛ не работает совершенно, но просто ради шутки поставьте себя на место генменеджера, который поставил все на команду и у которого перед серией против Василевского из здоровых вратарей – только Самсонов. Ну, как ощущения? А это один из главных результатов регулярки.

Еще один такой же результат – Остон Мэттьюс больше не лучший снайпер лиги.

Что там с Мэттьюсом?

Хватаем самую важную статистику – голы, а чтобы было показательнее – голы в среднем за матч.

Прошлый сезон Мэттьюс закончил, забивая по 0,82 гола за матч.

В этом – еле-еле больше половины.

И этот показатель улучшается к концовке – Мэттьюс выпал из обоймы лучших бомбардиров и снайперов лиги с самого начала сезона и сейчас по голам 15-й.

Кажется, что-то случилось?

Смотрим, что там еще осталось в статистических пистолетах: броски и ixG (индивидуальные ожидаемые голы) – тоже в среднем за игру.

Кажется, тут все в порядке – и, кажется, дело раскрыто. Перед нами ровно тот же хоккеист, что и в прошлом году, с одной только разницей.

У Мэттьюса-2023 пробило бак реализации.

Реализация – это бермудский треугольник любого командного вида спорта: все мечтают ее контролировать, но не получается вообще ни у кого. И самое главное, как когда-то отмечал Вадик Лукомский, корреляция не означает причино-следственных связей.

Другое дело, что во второй половине сезона про Мэттьюса вскрылся важный факт: повреждения.

«Остон справлялся с травмой и вещами, которые ему мешали», – сказал Кайл Дубас где-то после дедлайна.

У самого Мэттьюса на днях спросили – вроде бы в последнее время он стал бросать сильнее. И Остон согласился:

«Моя рука и все остальное стали намного лучше и просто сильнее. Так что да, я бы сказал, что стал бросать чуть более плавно».

Важно ли это с точки зрения плей-офф? Не уверен. С одной стороны, в марте-апреле у Мэттьюса 10 шайб – это не лучший результат на планете, но все-таки близкий к топовому.

С другой, его реализация все равно ниже ожидаемого – всего 10,9%.

Тут важно то, что он все равно остается элитным снайпером лиги и с этими цифрами в любом случае будет важным фактором в серии с «Тампой».

Другое дело, как это падение результативности сказывается на составе.

В прошлом году у Кифа было четкое, уверенное и яркое первое звено Бантинг – Мэттьюс – Марнер, в котором играл будущий обладатель Харта, один из лучших двусторонних краев лиги Марнер и просто бодрый прохожий парень Бантинг, чья энергия выглядела очень уместной. У них не было особой химии, но играли они цепко и силово – и, что главное, очень много забивали.

Ожидаемые голы и количество бросков не могут устраивать тренера, он смотрит только на результативность – и если ее нет на длинной дистанции, начинаются поиски. Ну и эту тройку разобрали очень быстро – и не факт, что к чему-то пришли.

Марнера ставили к Таваресу и потом снова обратно к Мэттьюсу. Марнера ставили к О’Райлли и Таваресу (Джон уходил на фланг). Нюландер поиграл, кажется, даже в третьем звене.

То есть связок проверено множество, почти все играют в диапазоне нормальности, но не выделяется ни одна – и как раз это проблема. Сейчас, как я вижу, остановились на варианте с Йернкруком в первом звене (парень проводит отличный сезон) – и он же не выглядит железным. Ровно как и тройка Нюландер – Таварес – Марнер.

Безумная результативность Мэттьюса решала вопрос с первым звеном в прошлом году. А сейчас оттолкнуться не от чего, и Киф будет экспериментировать прямо по ходу серии с «Тампой».

Что Дубас делал на дедлайне?

Перед закрытием рынка «Торонто» – может быть, вы помните – был одним из самых активных его участников.

Причина проста: проблемы в составе. Я уже описал историю с топ-6 – как ни крути, выпадает или край только второго звена, или обоих первых.

Для этого выменяли Райана О’Райлли – он хоть и не решил проблему, но с ним в смысле ротации возможностей гораздо больше и все они интересные.

Но и ниже по составу тоже полно дыр. Ушли Каше, Михеев и Спецца, окончательно развалился Симмондс (это произошло раньше, но почему-то в ТМЛ считали, что еще есть шансы). Оставались Кемпф, Керфут, Энгвалл и... все?

Окей, взяли Йернкрука, но он пригодился в топ-6. Пришел Астон-Риз – но этого же явно мало.

При этом именно Михеев и Каше делали разницу в скоростной и силовой работе для нижних звеньев. Киф покрутил все возможные варианты, в том числе с парнями из фарма, но ничего не просматривалось. Поэтому Дубас на дедлайне выменял Аччари и Лафферти – и они показали себя хорошо.

Дальше – опыт синей линии. Из-за травмы выпал Маззин. Это означало, что в плей-офф «Торонто» пошел бы с Райлли, Броди, Джиордано, Лильегреном, Холлом и Сандином. Весело, но с точки зрения опыта не очень убедительно.

Вместо перспективного Сандина Дубас взял более опытного Маккейба. И полирнул этот расклад Шенном и Густафссоном – не блистательными, но опытными защитниками.

В целом, состав в защите теперь выглядит убедительно, но, когда в игре видишь вот такие эпизоды в исполнении пары Броди – Маккейб, становится как-то не по себе.

Расклад перед плей-офф

Мы еще поговорим про серию с «Тампой» отдельно – сейчас больше про состояние вообще перед плей-офф. В прошлом году «Мэйпл Лифс» были одной из сильнейших команд сетки вообще – если б не «Тампа», вложения Сакика легко могли бы сгореть. Я в этом уверен, я это видел. Это была очень сильная, злая и летящая команда.

И в конце регулярки было более-менее понятно, что такой она и будет.

Что в этот раз?

По идее, проделана куча работы. Окей, волатильная ситуация с вратарями. Но звезды в порядке. Звездный состав добил еще один реальный топ – О’Райлли. Прочие линии в атаке и защите закрыли на дедлайне.

Так? Так.

Но меня смущает то, что все это сделано немного механически. Как и желание сохранить биг-4 по природе механическое, так и прочие действия такие же. В игре «Торонто» мне не хватает осознания, понимания и сыгранности. Звезды блистательны, но никто из них между собой даже время от времени не образует связку. Даже когда они хороши вдвоем (Марнер/Мэттьюс), они будто бы хороши каждый по-своему.

Формально, все позиции закрыты; но мы же знаем, что плей-офф так давит на команду, что все недостаточно крепкие, не стальные связки рушатся.

Не то чтобы я не верю в эту конфигурацию состава («Колорадо»-2022 тоже во многом механически набранная команда), но думаю, что если на каком-то этапе он забарахлит, это будет из-за того, что в построении команды не хватило органики, понимания игроков, чтения их особенностей, а не уровня.

Телеграм-канал ПетуховаYouTube-канал Петухова

У Кучерова выдающийся сезон. Он – лицо чемпионских амбиций «Тампы»

«Каролине» был нужен +1 креативный край, а тут потеряли еще и Свечникова. Самый очевидный фаворит сезона в опасности

Фото: globallookpress.com/Christopher Katsarov/Keystone Press Agency, Nathan Denette/Keystone Press Agency, Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency; East News/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP, AP Photo/Mark Humphrey, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, CLAUS ANDERSEN/Getty AFP

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кобасью
Позвольте докопаться) Фраза "Райлли, Броди, Джиордано, Лильегреном, Холлом и Сандином. Весело, но с точки зрения опыта не очень убедительно" прям странная. У Густафссона и Шенна по 30 игр в плей-офф. Опыта Райлли, Джио и Броди не занимать так-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Зарубин
Вроде все есть у команды, чтобы дойти до второго раунда. Так что пора сделать подарок болельщикам на 20 летний юбилей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
в плей-офф решает психология. Каждый матч важен, чуть расслабился и крах. в Торонто нет прожженных кубкарей типа Клода Лемье, который преображался в плей-офф. мастеров много, но у них нет инстинкта убийц. что они могут предложить Тампе? чем удивить? Тампа, Бостон, Каролина и НЙР пройдут первый раунд. Возможно будут сюрпризы, но в финале будет одна из этих команд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rikishi
в любом случае должны пройти Тампу, та серьёзно ослабла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sk0208827
надо просить Ларри Хиллмана чтоб снял своё проклятие.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOsP06GH
Ответ Dmitri Lipkin
Но первый раунд то все же должны теперь проходить, Тампа похоже устала...
Тампа весь чемпионат играла в энергосберегающем режиме в полноги, перед началом плова в кои то года нет травмированных игроков. Вот и посмотрим кто больше устал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Максаков
Да, да, конечно, если бы они внезапно выиграли седьмой матч у Тампы, то обязательно прошли бы ещё два раунда и затем хлопнули бы в придачу Колорадо. Но тут эта Тампа всё испортила...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
awe
Бостон-Рейнджерс охота посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egorushka56
Петуховка сказочный конечно)) "Я видел". Чё ты видел, кроме наркотиков своих?
Даже если Торонто прошло бы Тампу, никто не гарантировал бы им победу над рейнджерами или Эвс, например. Я видел!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeicesterCity
Удачи Торонто свайпнуть глорскую династию. ;)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CIONTRO
Ждем. Торонто попадаются, обычно в последние годы пиковые команды для плэй-офф из возможных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitri Lipkin
Но первый раунд то все же должны теперь проходить, Тампа похоже устала...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
devic33
Здесь всё как обычно, вылет Торонто в первом раунде
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
(кстати, намечается 20-летний юбилей последнему выходу во второй раунд)
_____________________________
Основной момент, который наиболее важно преодолеть, без этого и думать о КС не стоит)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
57,58...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий