Советская система подарила стране хоккейное величие. Но это же подорвало наш хоккей в 90-е

А так ли сильно все поменялось?

На днях в разговоре услышал фразу «в 90-е наш хоккей развалился» – и подумал вот о чем.

В принципе, это общее место нашей с вами хоккейной мифологии. Мы все знаем: лучший вратарь – Третьяк, лучший тренер – Тихонов, самый быстрый игрок – Буре, самый умный игрок – Ларионов, 90-е – руины нашего хоккея. Игроки уехали, клубы завязли в нищете, вип-ложи кишели бандитами.

И великого хоккея не стало.

Это такая прописная истина.

Окей, но почему? Почему игроки уехали, а клубы завязли? У этих процессов же были конкретные технические причины.

Конечно, были. Игроки поехали хоть что-то зарабатывать (некоторые – чуть больше, чем что-то), потому что тут им почти не платили и до развала Союза.

Клубы сидели на бюджетных деньгах и без этих денег остались наедине с судьбой.

Это сложный вопрос, но если вычесть из уравнения развал СССР – а это любительский статус игроков и дотационная поддержка клубов – довольно токсичная ситуация.

Ну как лучшие хоккеисты планеты – в тройке Крутов – Ларионов – Макаров в 1980-х играли как раз такие – может кое-как зарабатывать на автомобиль? Разве это здоровая ситуация, когда игрок заканчивает в 30 с небольшим и остается вообще без накоплений?

Как можно рассчитывать, что этот подход не приведет к развалу?

Парадокс: система, которая подарила стране столько счастливых хоккейных минут, заложила основу для будущего развала. Даже так: несмотря на победы сборной, хоккея как индустрии не существовало уже тогда. Развал СССР просто сделал этот факт очевидным.

Почему так произошло? Разбираюсь в видео сантиметрами ниже. Подписывайтесь на канал - он в последнее время какой-то невероятно живой.