Хоккей 3-на-3 – глупое и вредное изобретение: он убивает саму суть игры и как отдельный вид нежизнеспособен

Тотальный разбор Петухова.

Турнир, который 5 января отгремел в Канаде, повезли в архив с наклейкой «МЧМ по хоккею», но, кажется, внутри коробки – нечто иное.

Из семи игр плей-офф (без учета бронзовой формальности) три – то есть почти половина – доигрывались в формате, который в ИИХФ пускай и шепотом, но все-таки называют отдельным видом спорта (его, например, отдельно протестируют на юношеской Олимпиаде-2024). Речь о хоккее 3-на-3.

В четвертьфинале словаки выкатили хозяевам вполне элитную защитную модель – и в этой модели были успешны, и в ней был успешен их вратарь, и они забили три гола при 27 бросках. Словакия с честью выскочила в овертайм (словаки! В Канаде! против Канады!), где мсье Тардиф исполнил хозяевам МЧМ мягкую ассистирующую подкидку в стиле волейбольного связующего Гранкина. Минус два игрока – это отключка ключевых групп мышц у защиты.

Когда Коннор Бедард финтами раскидал всю тройку соперников, в протоколе его оставили без ассистента, а можно было легко вписать людей, которые составляли регламент. Это они проредили для Коннора пространство на льду – то, что нужно гению для легкого голевого прохода.

В финале чехи создали канадцам (чехи! канадцам! в Канаде!) кучу проблем, отыгрались с 0:2 и выбрались в овертайм – и там снова напоролись на смену вида. Пацаны, мощно отработавшие турнир, в решающий момент получили соревнование в скорости и мастерстве в другом спорте и на вмиг опустевшем пространстве.

Да-да, вы правильно посчитали: два из трех матчей плей-офф канадцы взяли в формате хоккея 3-на-3 – и одним из них был финал. В их наградной лист было бы правильно вместо «по хоккею» вписать «по ледовому биатлону»: сначала едем классикой, потом – в формате мини.

Небольшая памятка для людей, которые по каким-то причинам не в курсе – или которые придут в комментарии с вопросом «В чем проблема? Ведь таков регламент».

Несмотря на то, что ФХР подает формат 3-на-3 как собственную секретную разработку, его – как и примерно весь остальной современный хоккей – изобрели в НХЛ. Там в середине 2010-х очень нужна была пятиминутная, не обременяющая участников разборка за одно дополнительное очко в регулярке. Предыдущее изобретение – формат 4-на-4 (который Россия и ИИХФ точно так же слизали) – поизносилось и перестало выполнять нужные функции. Овертайм в регулярке НХЛ должен быть быстрой и эффектной концовкой матча, которая избавит хоккеистов от необходимости бросать буллиты – в нормальном хоккее они считаются совсем уж издевательством над игрой. Когда при игре 4-на-4 начались откаты и всякая тактика, НХЛ убрала со льда еще по одному игроку из каждой команды. Цена победы в новом формате все тот же гулькин клюв – одно очко.

Да, бывают ситуации, когда и в регулярке важны все очки. Да, как говорил Женя Кузнецов, бывает, что на финише именно этого очка может и не хватить. Ценность одного очка для каждой команды своя, но глобально это все равно одно дополнительное очко в регулярке на 82 игры. И НХЛ не вкладывает в разборку какого-то высокого смысла – там это пять минут, в идеале стремящиеся к 40 секундам.

В общем, НХЛ изобрела формат 3-на-3 как быстрое решение неприятного вопроса – как побыстрее закончить не то чтобы важную игру. Важные матчи это изобретение не тронуло: овертайм в плей-офф Кубка Стэнли остается прямым продолжением игры – только до первого гола, без ограничения по времени. Все важные вопросы в НХЛ решаются в рамках заявленного вида спорта.

ИИХФ увела в тамбур медальные разборки – и мы имеем то, что имеем: канадцы взяли плей-офф двумя победами в хоккей 3-на-3. А чехи, которые в рамках формата 5-на-5 обыграли Канаду со счетом 7:4 (финал + игра в группе, которую Чехия забрала 5:2), получили только серебро.

Для людей, которые это санкционировали, в аду определенно открыт отдельный закуток, где на входе раздают анкету с тремя вопросами:

1. 3-на-3 – это отдельный вид спорта или формат овертайма?

2. В каком именно виде спорта Канада стала чемпионом мира U20?

3. Что пример МЧМ-2023 говорит тренерам, которые повезут игроков на следующие турниры? К какому хоккею им готовиться? Зачем вообще играть 5-на-5, если медали разыгрываются в другом виде?

Но перед окончательным погружением во тьму эти люди получат от меня красивую рождественскую открытку с благодарностью. За три овертайма в плей-офф МЧМ я наконец как следует рассмотрел сущность формата 3-на-3 и увидел причину, по которой он никогда не станет хоть в каком-то смысле самостоятельным видом спорта.

Так давайте я провожу вас к основной части этого текста. Знаю короткую дорогу – через мой телеграм, в котором хоккея не меньше.

Небольшая разминка, чтобы проораться

Вообще руки чешутся разнести ИИХФ за эти овертаймы 3-на-3. Одна из отговорок, которой аргументируют его внедрение – зрелищность. И вот что там было со зрелищностью.

В трех овертаймах плей-офф МЧМ-2023 команды сыграли 20 минут 48 секунд. Я просканировал каждую секунду – за это время игроки создали всего 13 опасных моментов. И в них я засчитал вот такой канадский бросок.

Типичная картинка для этих 20 минут – вот такая: одна команда стоит с шайбой в своей зоне, вторая – группируется на противоположной половине.

З – зрелищность.

Но сегодня на повестке сущность формата, который даже в разделе хоккея Sports.ru уже назвали форматом будущего.

Дальше будет совсем серьезный разговор про хоккей. Знаю, такие даются вам нелегко, поэтому буду разбавлять гифками.

Хоккей 3х3 как процесс

Мы находимся в моменте, когда про формат 3-на-3 говорят как про самостоятельный – поэтому три овертайма МЧМ я использую как пример его официального запуска. Представим, что он существовал сам по себе.

Отдельный вид спорта – это новое, отдельное смысловое содержание, которое требует у спортсменов отдельной специфической подготовки. То есть профессионалам, которые соберутся штурмовать пьедесталы хоккея 3-на-3, нужно будет специально тренироваться.

Чтобы понять, как они будут это делать, давайте посмотрим, из чего этот хоккей состоит – как раз на примере плей-офф МЧМ-2023. Вот какие стадии игры в хоккее 3-на-3 остались в моем блокноте после просмотра 20 минут овертаймов на МЧМ.

1. Вбрасывание – тут понятно.

2. Контроль в своей зоне – это когда команда держит шайбу и обдумывает путь проникновения в чужую зону.

3. Попытка индивидуального прохода – распространенный вариант этого проникновения. Новый тренд – команды не стремятся провести полноценную атаку, а отправляют вперед техничного игрока (это часто делают шведы): вдруг у него получится обыграть двоих и создать опасность. Тогда подтягиваются остальные.

4. Контроль по периметру чужой зоны – с передачей шайбы на минимальном расстоянии, из рук в руки. Это вариант позиционной атаки – но из него ни разу за 20 минут не возникло реальной опасности. Или потеря, или отход к своим воротам и перегруппировка.

5. Потеря – странно, но это правда важная стадия игры, расшифрую ниже. Дальше – небольшая развилка.

6. При отборе, то есть если шайбу потерял ваш соперник – контратака с численным преимуществом.

7. При потере, если шайбу потеряли вы – возврат и позиционная защита в своей зоне.

В принципе, на этом все. Больше никаких стадий и процессов в хоккее 3-на-3 нет. Никакой обороны в средней зоне, никакого форчекинга, никакого позиционного нападения. Понятно почему: трех игроков слишком мало и для внятного давления на площадке стандартного размера, и для оборонительного блока в средней зоне, и для созидания в чужой.

Как это делают в НХЛ

Небольшой бонус: тут можно обратиться к решениям команды, которая чуть опытнее молодежных сборных и в каком-то смысле является современным учебником по игре. Я, конечно, про «Тампу».

У «молний» есть специфические решения – схемы с забеганиями и сменой фланга. Но даже Кучеров с Пойнтом не могут наполнить этими схемами пять минут овера. Поэтому еще они пользуются чит-кодами – например, ловят соперника на сменах. Это делают все команды НХЛ, и это правда очень важный момент овертаймов – моменты и голы регулярно приходят оттуда.

То есть у суперзвезд есть что добавить к тому списку, что я выкатил выше. Но это небольшие технические хитрости, такая интуитивная надстройка от мастеров топового уровня.

Как будет выглядеть базовая подготовка к хоккею 3-на-3

Подготовка же предполагает, что мы улучшаем базовые компоненты игры, которые при добросовестной подготовке обеспечат преимущество. Давайте просканируем элементы, прокачка которых дает его в игре 3-на-3.

Вбрасывания – это контроль шайбы.

Позиционная защита – она позволяет нам не пропускать.

Индивидуальные проходы – если получится обыграть двоих соперников, то будет опасно.

Контратаки с численным преимуществом – из них в основном получаются голы.

И тут момент – контратаки не берутся из воздуха, они возникают после потерь у соперника. Значит, ключевой элемент, над которым надо работать – потери у соперника.

Логично было бы переписать его в «отборы», но в 3-на-3 отборы почти исключены – хорошие команды за счет контроля избегают ситуаций с очевидным риском.

Так что для успеха в формате 3-на-3 команде нужно развивать умение провоцировать потери соперника. В принципе, это не что-то особенное, так постоянно делают в других видах спорта, и в классическом хоккее ровно для этого используют форчекинг и ловушку в средней зоне.

Но в хоккее 3-на-3 возможности для этого ничтожны – по крайней мере, на площадке более-менее классического размера: тремя игроками нельзя создавать плотность на чужой половине, и любая активная защита дарит пространство для атак соперника.

Что нам остается? Как нам прокачать это умение?

Эм-м, практика говорит, что никак. Формат 3-на-3 исключает эту возможность и оставляет потери фортуне. Нет, нам может выпасть слабый соперник, который необдуманно полезет в обводку на троих, потеряет шайбу и запустит контратаку в ответ. Но сейчас даже молодежь осознает риски такого поведения на льду – оно практически исключено.

Поэтому остается только фортуна.

Что еще? Развивать осознанный и сложный контроль шайбы, а также пространственное мышление нет смысла – и вот почему. Активная созидательная игра в классическом хоккее (я надеюсь, мы не привыкнем к этому словосочетанию) строится на риске и возможности ликвидировать последствия потери после рискованного решения. Никита Кучеров смело идет в обводку с заведомо небольшим процентом эффективности, потому что знает – в случае потери за ним есть Хедман, Сергачев или Чернак, которые подчистят. В формате 3-на-3 потеря – это с большой вероятностью гол или крайне опасная атака. В структуре командной игры нет даже и двух слоев – и в сложном созидании просто нет смысла.

Из созидательного нам остается тренировать только:

• индивидуальные проходы (пасы в чужой зоне – это тоже риск потери);

• защитный блок в своей зоне;

• отборы в единоборствах и отрывы 2-в-1, 2-в-0 и 1-в-0.

Ничего из этого не гарантирует нам успеха, потому что он все равно зависит от потерь соперника и, как мы выяснили, фортуны, но уж делаем что можем.

Достаточно ли этого набора для полноценного вида спорта?

А теперь перечитайте эти три пункта выше и представьте, как бестолково будет выглядеть хоккей 3-на-3, когда к нему будут готовиться специально.

Это унизительно небольшой набор для профессионального спортсмена с амбициями, но в рамках этого текста амбиции не так важны. Важно, что в этом наборе нет главного – самой игры.

Игра команды – это коллективный созидательный процесс, за которым молодые парни и девчонки идут в хоккей, в футбол и куда угодно. Это взаимодействие с творческими целями. Не все игроки НХЛ играют как Кучеров, но даже у Патрика Маруна, боевой сардельки весом в 110 кг, глобальная задача в игре – созидать. Играть в пас. Открываться. Видеть партнеров и читать их действия. Прятаться за спинами защитников и выскакивать из-за них. Искать слабые места в построениях соперника и вскрывать их.

В хоккее 3-на-3 творческий процесс отключается. Какими бы изобретательными ни были ваши заготовки, их эффективность по сравнению с отрывами после ошибок и потерь соперника будет стремиться к нулю; это знает примерно любой, кому доводилось играть 3-на-3 во дворе даже в футбол. Позиционная атака в таких составах обречена – можно как угодно финтить, забегать и играть в стеночку, но ничего не выйдет. А потом потеря – и мяч в твоих воротах.

Поэтому для игры 3-на-3 – если речь о медалях, победе и серьезной работе на результат – вам не нужен Кучеров с мышлением, Овечкин с голевым чутьем и Капризов с его акульими навыками игры в насыщенном пространстве. Им просто нечего тут делать, они тут не нужны. В идеале, конечно, вам нужен Макдэвид или тот же Бедард, но сойдет и Карл Хагелин, цепкий бегунок.

Хоккей «три-на-три» не о том, чтобы созидать, а о ловле на ошибках – и скоростных проходах после ошибок.

Формат 3-на-3 ставит перед хоккеистами абсурдные игровые задачи. Им надо тренироваться отдавать инициативу так, чтобы потом спровоцировать соперника на ошибку и воспользоваться ей. Втроем этот процесс невозможно сделать контролируемым. Игрокам нужно отказаться от командного взаимодействия – кстати, поэтому ЦСКА в овертаймах и пользуется чит-кодом с пустыми воротами, но четвертым игроком. Так можно хоть во что-то поиграть.

То есть: способ сделать 3-на-3 интереснее – выпустить дополнительных игроков.

Поэтому вы видите, как овертайм играют сильные команды? Они становятся маньяками контроля шайбы, держат ее и отходят в свою зону при первом встречном ветерке.

Точно формат будущего?

Да, эти проблемы можно попытаться замаскировать правилами – думаю, об этом сейчас лысеют какие-то головы в недрах ИИХФ, а может быть даже ФХР. Но что они могут сделать?

Они могут упростить задачу атакующим – это и сделано в правилах товарищеских турниров ФХР. Там уменьшили площадку. Убрали линии. Ввели буллиты за нарушения. В итоге они получили очень много голов. Голы и правда даются легче, они требуют минимум усилий. Так бывает всегда, когда ассистентом становится регламент соревнований.

Но это только подчеркивает: игры-то нет. Сути нет. Нечему учиться. Знания из классического хоккея только мешают, а новые – слишком тупые.

Что отрабатывать тем, кто хочет быть успешным три на три? Во владении нет смысла, потому что оно заканчивается обрезами. Нужны броски. Рывки. Обводка один в один. Когда появятся задроты в 3-на-3, они овладеют этими навыками – и игра изменится: она станет проще и злее. Пойдут зацепы. Игроки будут сталкиваться на небольшом пространстве и получать травмы.

И тут я вспоминаю репортаж коллеги Плеханова с товарищеского турнира ФХР по хоккею 3-на-3. Александр на первых минутах радовался тому, что все происходит быстро и как много голов, как много голов! А на второй час ему стало скучно.

Это же элементарно: хоккей – и так самая мгновенная командная игра. И в его классическом варианте (который так старательно уничтожает ИИХФ) много разных видов событий. Они цепляют, когда погружаешься в игру; я много раз повторял – сейчас на выходы из зоны я обращаю не меньше внимания, чем на голы. А этих элементов – миллион. Расстановка на вбрасываниях. Сетапы на вход в зону в большинстве. Все не разглядишь – потому что скорости нереальные. Но если разглядишь хоть что-то – то уже не остановишься.

Формат 3-на-3 подчищает всю глубину игры – остаются тупо рывки, броски и да, голы. Голы, голы, голы.

Коллеге Плеханову от голов стало скучно через час. Я отрубаюсь на 10-й секунде, потому что 3-на-3 – это хоккей, в котором с точки зрения мысли не происходит примерно ничего. На большой площадке с классическими правилами 3-на-3 – это в основном фортуна и немного индивидуального мастерства. На тех площадках, что оборудуют специально – ну такая примитивная беготня. Там не во что играть. Там не о чем думать. Там нечем восхищаться.

800 голов Овечкина ценны из-за преград, которые он преодолел. Какие преграды стоят перед бомбардирами хоккея 3х3? Никаких. Даже наоборот – им ассистируют сами правила.

Не забывай свои корни

И тут я нырну в самую суть. Правила хоккея и его внешний вид на самом деле – как и в любом спорте – рассказывают об истории развития этой игры.

Сначала пацаны просто гоняли шайбу на льду. Шайба постоянно вылетала за пределы площадки – так появились бортики.

При ускорении на коньках быстро устаешь – попробуйте как-нибудь сами. Поэтому площадку сделали компактнее (в бенди пошли другим путем – ну и где сейчас бенди с точки зрения популярности?).

Шайба больно прилетала по ногам – так появились щитки.

Об борт было больно биться – так появилась форма.

Если есть форма – почему бы не разрешить силовые приемы (они были запрещены, например, во время суперсерии-1972)?

Если есть силовые приемы – почему бы не разрешить драки? Так хоккей стал единственным игровым видом спорта, где можно сбрасывать краги.

Если игрок хитрит и остается у чужих ворот, когда атака идет на ворота его команды, то игра становится совсем неинтересной – так появилась синяя линия.

И так далее.

Знаете почему пять игроков? Потому что если больше – слишком тесно, а если меньше – не получается игра.

Я это к чему: формат игры с шайбой на льду складывался много лет и постепенно, в очень много этапов, стал таким, каким мы сейчас его видим в НХЛ (и в КХЛ, которая все-таки поддерживает традиции) – классическим хоккеем 5-на-5 с синей линией, с бортами, с драками. Эта игра будет эволюционировать дальше – в соответствии с требованиями времени. Наверное, запретят драки. Потом – силовые приемы, и так далее. Точно будут недовольные, но игра от этого не пострадает, потому что драки и хиты – не суть хоккея.

Его суть – это творческое командное взаимодействие.

Проблема формата 3-на-3, которая уничтожает сам его смысл, в том, что он искусственно выключает суть игры. Для разминки/тренировки/фана этот формат, безусловно, ок: если вас всего шестеро – то почему бы не погонять шайбу?

Но как отдельный вид спорта? Больше похоже на чье-то нездоровое допущение – «а что, если на два игрока меньше?»

Я не исключаю, что в нем можно найти какую-то гармонию. Я не понимаю, зачем это нужно, когда у вида спорта уже есть пройденный путь, но допускаю, что правила и осмысление могут сделать другой вид спорта.

Например, чтобы позиционное нападение имело смысл и вернулось творчество, нужно помочь нападению. Приблизить ворота? Запретить блокировку бросков? Но тогда возникнут новые проблемы: если ворота ближе – зачем хоккеистам скорость? Может быть, снять коньки? Может, вместо шайбы ввести мячик, чтобы зрителям было лучше видно в этом мельтешении? Но хоккей ли это будет тогда?

И снова: а зачем все это делать, если хоккей уже существует?

Да, длинный получился текст, но с этой глупостью в виде 3-на-3 в качестве официального вида (как летнее развлечение он просто идеален) мне давно хотелось покончить. Эта глупость закончится так же, как появилась: это промежуточный креатив НХЛ, который остальной хоккейный мир по глупости воспринял слишком серьезно – и совершенно зря.

Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis / Stringer; globallookpress.com/Darren Calabrese/Keystone Press Agency, Simon Hastegard/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports; xhl.ru