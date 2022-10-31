овечкин и седины
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Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции

Министерство спорта России
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лимит на легионеров
КХЛ КХЛ
Алексей Дементьев
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Владислав Третьяк Владислав Третьяк
Геннадий Курдин
ФХР ФХР
Хоккей Хоккей

Осмысляет Никита Петухов.

Декабрь 2022 года мог бы остаться в истории месяцем, когда ларионовское «Торпедо» обыграло федоровский ЦСКА, но главное событие этих 30 с лишним дней, кажется, произошло не на льду. Министерство спорта заламинировало свое желание убрать двух легионеров из каждой российской команды (лимит вводится не во всей лиге, а только среди участников чемпионата России – «Барыс», минское «Динамо» и мытищинский «Куньлунь» продолжат без ограничений) и таким образом завершило сценку «КХЛ противится неизбежному», которая разворачивалась последние несколько недель.

Вот две цитаты об этом. Владислав Третьяк расстреливал медиапространство цифрами, самый подходящий комментарий к которым «будто взяты с потолка»:

«В последние годы эта сумма [трат на легионеров], по самым скромным оценкам, составляла как минимум 3 млрд рублей в год. В сезоне-2022/23, наверное, чуть меньше, потому что многие европейские легионеры покинули нашу страну. Но тем не менее существует финансовый перекос в пользу иностранцев.

В КХЛ есть потолок зарплат – 900 млн рублей на одну команду. Если мы захотим вернуть в Россию Овечкина, то многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на легионеров не ограничены. Это приводит к диспропорциям.

Знаю случаи, когда отдельные команды выделяли на зарплаты иностранцев более 300 млн рублей. То есть пять человек съедали треть всей платежной ведомости» (ТАСС).

Я прокомментирую эту мысль ниже, а пока вспомню, как Алексей Морозов, президент КХЛ, со своей стороны выкручивал ручку в сторону понижения температуры: «Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет».

Обсуждать, возможно, будут, но решение уже есть – 6 декабря Министерство спорта опубликовало приказ (подписанный еще аж 14 сентября): цифра 5 в слоте ограничения легионеров в нашем хоккее меняется на цифру три (есть одна деталь, о ней можно почитать вот тут).

Это событие запустило новый виток взаимоотношений нашего хоккея с лаконичным словом «лимит».

Будь оно проклято, это слово. Я думал, мы уже к нему не вернемся – разве пять легионеров недостаточно мало?! Это была минутка эмоций, идем дальше.

У этих взаимоотношений длинная история, и сейчас открыта новая страница. Действительно казалось, что 5 – какой-то максимально разумный компромисс между слепым, примитивным упорством ФХР и хоть каким-то здравым смыслом. Этот хрустальный замок компромисса разрушен; теперь понятно, что и 3 легионера – это не окончательная цифра. Тем более, что аргументация под ней настолько расплывчатая, что применима в целом к любым обстоятельствам.

Подробное осмысление нового приказа Министерства ниже, а пока у вас есть уникальная возможность войти в элитный клуб читателей моего телеграма - там в основном про хоккей, но иногда, по необходимости, и про лимит в КХЛ.

Цифры, из которых вы узнаете, что новый лимит ничего не ограничивает (почти)

Странная штука с этим 3-лимитом: мы находимся в довольно особенном историческом моменте (хотите расшифровки – включите Первый канал) – весной многие легионеры просто безвозвратно уехали из КХЛ по политическим причинам, и эти причины по-прежнему актуальны. Ну то есть не так уж и легко сейчас найти прямо 5 легионеров для усиления.

И на самом деле не все ищут – «Ак Барс» и «Локо» идут по сезону без иностранцев в заявке.

И если уж про заявки: из 95 возможных легионерских мест в КХЛ (19 российских клубов х 5 мест) занято только 62 – всего две трети.

По-максимуму легионерские места закрыли всего три команды – «Магнитка», «Адмирал» и «Автомобилист». По 4 легионера – в «Авангарде», «Амуре» и «Динамо». То есть по факту лимит сработает только на эти 6 команд. И уж тем более: по факту клубы не используют текущую квоту и в сумме превышают новую (19 команд х 3 места = 57) всего на 5 единиц – разве это критично? Разве есть необходимость ограничивать число иностранцев в КХЛ? Кажется, что это не то чтобы прямо поток и не то чтобы нашей молодежи прямо негде играть – и, что самое интересное, не то чтобы он как-то особенно меняет фактический расклад.

Может, там какие-то особенные аргументы?

Аргументы, которые вас запутают (но мы не позволим)

Давайте спокойно рассмотрим, как сторонники ужесточения лимита аргументировали это. Комментарии сложно выбирать, потому что в основном они слишком абстрактные, но вот что есть из существенного.

Владислав Третьяк, как я уже говорил, посчитал деньги:

«В последние годы эта сумма [трат на легионеров], по самым скромным оценкам, составляла как минимум 3 млрд рублей в год. В сезоне-2022/23, наверное, чуть меньше, потому что многие европейские легионеры покинули нашу страну. Но тем не менее существует финансовый перекос в пользу иностранцев.

В КХЛ есть потолок зарплат – 900 млн рублей на одну команду. Если мы захотим вернуть в Россию Овечкина, то многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на легионеров не ограничены. Это приводит к диспропорциям.

Знаю случаи, когда отдельные команды выделяли на зарплаты иностранцев более 300 млн рублей. То есть пять человек съедали треть всей платежной ведомости» (ТАСС)

Во-первых, хватит возвращать Овечкина в Россию. Ему уже 37 лет, и в карьере у него ровно одно незаконченное дело – и закончить его можно только в НХЛ. Вы все прекрасно знаете, что это за дело.

Во-вторых, какая изящная игра смыслов: выходит, что Овечкину в России не смогут платить столько, сколько Риду Буше. Сомнительно, не правда ли?

Особенно с учетом того, что КХЛ и ФХР всегда с большой радостью выводят зарплаты таким эксклюзивным игрокам из-под потолка (который не то чтобы прямо кого-то ограничивает). В 2013-м в лиге прямо установили исключение для «звездных игроков» – и СКА так списал, например, зарплату Ковальчука.

В-третьих, в КХЛ траты на легионеров ограничены общим потолком зарплат – нет никаких пунктов, по которым Риду Буше можно доплачивать. Видимо, какая-то проблема с расшифровкой интервью – ну или Владислав Третьяк просто не до конца владеет предметом (это мы уже видели в секции с цифрами).

В-четвертых, Владиславу очень забавным рассуждением ответил Владимир Крикунов: «Но, возможно, будут покупать более качественных ребят из других лиг. Раньше надо было тратиться на пятерых, а теперь только на троих. Соответственно за большие деньги будут приезжать более мастеровитые легионеры» (Sport24).

Это ближе к реальности: да, клубы вряд ли станут меньше тратить на легионеров. Прежний бюджет будут расписывать на троих, а не пятерых игроков.

Дальше – Геннадий Курдин, тренер, о клубных тройках:

«А что получается у нас? Вот вспомните, как раньше было в «Салавате Юлаеве». Там взяли пятерку иностранцев: три форварда, защитник, вратарь. И она выступает сама по себе, забирая все игровое время первого звена и первой бригады большинства. Кто там чему в Уфе у легионеров учился? Расскажите.

А когда будет три иностранца на клуб, то можно будет одного форварда брать и к нему двух россиян ставить. Так, как раньше делали финны – не просто же так их хоккей с 90‑х совершил такой скачок» («Матч ТВ»).

Не очень понятно, как ограничение с 5 до 3 меняет эту ситуацию. Можно ставить трех легионеров вместе – и это будет тройка. Они же могут играть в первой бригаде большинства.

Алексей Дементьев, агент, о бригадах большинства:

«Но есть очень важный фактор: если вы посмотрите в рамках национальной сборной России, то кто будет играть в большинстве, когда большую часть игрового времени у нас в лиге занимают легионеры? И такое происходит в каждом клубе, практически в каждом» (Metaratings.ru).

Окей, я посчитал самые поверхностые и доступные для всех цифры. Возьмем топ-100 бомбардиров большинства в КХЛ (на 8 декабря, когда сооружается этот текст).

Из этих топ-100 мы вычеркиваем 13 хоккеистов, играющих за «Куньлунь», Минск и «Барыс». Дальше вычеркиваем 19 легионеров.

И получаем 68 русских игроков, которые забивали в большинстве в этом сезоне – от двух шайб и больше.

И я напомню, что для первой бригады большинства нужно пять игроков. Десять – для двух бригад. Окей, если вы хотите вариантов и ротации, можно взять 15.

Выбрать 15 игроков для сборной из 68 – это нереально?

И чем тут поможет ужесточение лимита – если по факту сейчас в КХЛ оно превышено всего на 5 позиций? России не хватает пять молодых игроков, чтобы сформировать первую бригаду большинства сборной? То есть в следующем году на Кубке Первого канала в первой бригаде будут играть пять молодых пацанов, которые сейчас не проходят в лигу из-за легионеров?

Разумеется, нет. Но зачем тогда все это делается? Кажется, мы имеем дело с какими-то глубинными, подсознательными процессами.

Картина мира ФХР: молодые игроки России – ни на что не способны

В целом понятно, что мы в той же точке. Владислав Третьяк и его группа поддержки в ФХР навязали Министерству спорта свою версию вселенной – довольно заковыристую и трудно поддающуюся расшифровке. В соответствии с ней уровень КХЛ не формируется хоккеистами, которые играют в лиге, а остается какой-то стабильной вершиной в мировом хоккее. И не игроки обеспечивают этот уровень, а наоборот – лига распространяет уровень на игроков. И получается, что если неспортивным способом обеспечить в лигу поток игроков с нужным (в данном случае не только российским, но еще казахстанским и белорусским) паспортом, то эти игроки сделают скачок в развитии.

Уверен, что работает наоборот – и если НХЛ закроется, например, от русских игроков, ее наводнят канадцы ниже нужного уровня; понятно, что до Министерства я не достучусь.

Мы столкнулись со сложной и многослойной проблемой – и, скорее всего, нерешаемой. Тот же Владислав Третьяк столько раз мог убедиться в полной неконкурентоспособности идеи лимита на каком угодно уровне (и всякий раз находил объяснение, почему она на самом деле работает) – что эта лавочка, наверное, закрыта. Будет три игрока, потом один, а потом ноль – это очевидно, и ничего с этим не сделать.

Меня забавляет мысль о том, что Даррен Дитц при этом останется в ЦСКА и не будет считаться легионером – но это наблюдение для другого поста.

Ключевой для меня момент раскрывается в недавней фразе президента ФХР по другому поводу – он объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграет сборная России U25, хотя такой план был:

«Собирать игроков на две сборные было бы непростой задачей».

Внимание: собирать не на Кубок мира против топовых канадцев. Не на Олимпиаду. А против Казахстана и Беларуси. У нас 19 клубов, которые больше чем на 3/4 состоят из игроков, подходящих для сборной – ну хотя бы по паспорту. Это в районе 300 игроков — и мы не можем набрать из них 40, чтобы выставить против Казахстана.

Не можем – по мнению Владислава Третьяка.

Это старая песня – мало кто на планете верит в наш хоккей и наших игроков меньше, чем ФХР и сам Владислав Третьяк. Точно так же, как он не верит в две сборные России (без игроков из НХЛ) на товарищеский турнир против Беларуси, он не верит, что наша молодежь способна честно, без костылей и заградительного забора для конкурентов, пробиться в профессиональный хоккей.

Вот оно. Под лозунгами о помощи молодым скрывается та самая неуверенность, коренное неверие в наших молодых игроков, которое заставляло брагинскую молодежку играть в неинтересный откат. Жене Кузнецову не нужен был лимит Третьяка, чтобы совсем юным стать звездой Челябинска. 20-летний Володя Тарасенко приехал в перекачанный звездами СКА, оказался в четвертом звене и из этого четвертого звена бомбил ворота соперников – и был главной звездой команды в плей-офф-2012. Но в молодых по-прежнему не верят.

Эта неуверенность преследует хоккеистов России и СССР столько времени, сколько существует наш хоккей. Сам Владислав Третьяк с ней сталкивался – в начале 1970-х советские боссы боялись встречи с канадцами на льду, они боялись проиграть – Третьяк, Якушев, Михайлов, Харламов вышли и доказали, что боссы боялись зря. Что страх вредил нашему хоккею – в чистой и честной конкуренции взлетаешь выше, чем когда ползешь вверх по вспомогательной лестнице.

Наши первые звезды НХЛ – я сейчас про Русскую пятерку – уехали в суперконкурентную и не самую приветливую среду и были в ней максимально успешны; они доказали, что искусственные рамки, в которых их держали в СССР, только зря сдерживали их развитие.

Своим лимитом Третьяк и Министерство спорта говорят молодым: «Парни, мы в вас не верим. Мы не верим, что вы можете выиграть конкуренцию у самого обычного легионера (все-таки в КХЛ едут не кросби и не макдэвиды). Мы не верим, что вы способны пробиться сами, мы не верим в ваш талант и ваше упорство. Мы думаем, что вы сможете это сделать только с помощью пиджаков, которые ослабят и без того слабый приток хороших игроков в лигу».

Я думаю, что эта мера действительно подарит внезапный шанс 1-2-3 игрокам, которые могли бы его и не получить – просто в рамках статистической погрешности такое может произойти; хоккей все-таки не то чтобы максимально точная наука.

Но вот это направление мысли – абсолютно ослепляющее неверие в собственную школу, в собственных игроков – вредит что на дистанции, что в моменте. С самого молодого возраста нашим игрокам внушают: вы не готовы, вы не способны. Играйте осторожнее, играйте в откат, вот вам лимит, чтобы вы получали шанс в первой команде.

Это не очень заметно на уровне КХЛ – все-таки соревнование, когда вычеркиваешь из него лучших и открываешь путь для слабых, получается хоть и менее качественным, но более равным.

Зато все очевидно на уровне сборной – играя против Финляндии, мы выходим не на победу. Мы выходим на откат. Мы не верим в себя, потому что так нас учит Владислав Третьяк. «У-у-у-у, вот приедет страшный Рид Буше и заберет твое место в основе, поэтому на тебе лимит».

Если б ФХР правда хотела помочь нашим игрокам с помощью КХЛ, то это была бы многоступенчатая, подробная программа по развитию игроков. В конце концов, можно применять и какую-то меру наподобие лимита – если достаточно подробно ее просчитать и описать. Нет проблемы, если вы хотите помочь игрокам.

Но ФХР и Министерство хотят оградить их от конкуренции, от естественного двигателя спорта. И на выходе, соответственно, получит недорезультат. Она получит недопобедителей, которые готовы играть, только если убрать из состава соперника лучших игроков – и этих игроков ФХР потом сама же побоится вызывать в сборную России (это происходит уже много лет – энхаэловцев на ЧМ всегда ждали до последнего, выбрасывая игроков КХЛ из заявки).

Вместо органичной программы развития ФХР распространяет лишь неуверенность и страх перед конкуренцией.

Как видно по новому лимиту, этот страх усиливается – и результаты будут соответствующими.

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КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше

Новый лимит Третьяка распространяется и на низшие лиги. При этом на 31 команду ВХЛ – всего 1 (!) легионер

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Григорий Сысоев, Александр Гальперин, Дмитрий Донской, Алексей Филиппов; Instagram/darrendietz_fan; globallookpress.com/Xinhua/Meng Yongmin

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