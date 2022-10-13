Топ-20 молодых звезд НХЛ. Свечников, Романов, два немца и парень, который уже играл в финале Кубка Стэнли
Новое поколение уже здесь.
Кажется, совсем недавно в лигу пришли Макдэвид и Мэттьюс, и Макар и вовсе буквально вчера. Но вот уже после них в лигу ворвалась целая банда молодых талантов. Они выстреливают хайлайтами, по-мужски пашут в плей-офф, а кое-кто даже успел нацепить нашивку ассистента капитана.
И мы решили собрать рейтинг энхаэловской молодежи до 23 лет. Почему именно до 23? Потому что в 20-21 поменьше выборка, а с 24 уже начинаются суперзвезды. Плюс мы брали только тех, кто уже показал себя в НХЛ – бойцов за «Колдер» оставили в стороне. Ну, поехали.
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Фото: instagram.com/canes; East News/Christian Petersen/Getty Images/AFP
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