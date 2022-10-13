овечкин и седины
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Топ-20 молодых звезд НХЛ. Свечников, Романов, два немца и парень, который уже играл в финале Кубка Стэнли

НХЛ НХЛ
Дилан Козенс Дилан Козенс
Боуэн Байрэм Боуэн Байрэм
Алексис Лафреньер Алексис Лафреньер
Анахайм Анахайм
Ноа Добсон Ноа Добсон
Лукас Рэймонд Лукас Рэймонд
Александр Романов Александр Романов
Джек Хьюз Джек Хьюз
Айлендерс Айлендерс
Баффало Баффало
Нью-Джерси Нью-Джерси
Спенсер Найт Спенсер Найт
Тревор Зеграс Тревор Зеграс
Йеспери Котканиеми Йеспери Котканиеми
Коул Кофилд Коул Кофилд
Сет Джарвис
Тим Штюцле Тим Штюцле
Расмус Далин Расмус Далин
Флорида Флорида
Куинн Хьюз Куинн Хьюз
Колорадо Колорадо
Андрей Свечников Андрей Свечников
Мэттью Болди
Антон Лунделль
Мориц Зайдер Мориц Зайдер
Оттава Оттава
Монреаль Монреаль
Доусон Мерсер
Детройт Детройт
Миннесота Миннесота
Рейнджерс Рейнджерс
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Новое поколение уже здесь.

Кажется, совсем недавно в лигу пришли Макдэвид и Мэттьюс, и Макар и вовсе буквально вчера. Но вот уже после них в лигу ворвалась целая банда молодых талантов. Они выстреливают хайлайтами, по-мужски пашут в плей-офф, а кое-кто даже успел нацепить нашивку ассистента капитана.

И мы решили собрать рейтинг энхаэловской молодежи до 23 лет. Почему именно до 23? Потому что в 20-21 поменьше выборка, а с 24 уже начинаются суперзвезды. Плюс мы брали только тех, кто уже показал себя в НХЛ – бойцов за «Колдер» оставили в стороне. Ну, поехали.

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Фото: instagram.com/canes; East News/Christian Petersen/Getty Images/AFP

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