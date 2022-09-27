Ларионов впервые сыграл против Ротенберга и уступил. «Торпедо» не отказалось от стиля, но СКА был сильнее во всем

Пока без сенсации.

В идеальном мире вокруг матча СКА – «Торпедо» должно быть побольше шума, чем случилось по факту: первое место Запада играет с четвертым, обе команды прошли десяток игр почти без поражений, открытие регулярки приезжает в Санкт-Петербург, Ларионов после прошлогоднего увольнения из молодежки встречается с Ротенбергом!

Самый сильный магнит, впрочем, в соседнем кармане. Встреча СКА и «Торпедо» в 2022-м – это спарринг ровесников в боксерской школе: они работают на одном ринге, но первого привезли на родительском мерседесе, а второй добирался с тремя пересадками на метро.

Сейчас у клубов много общего: молодежь, вектор на развитие школы (если читать декларации) и на зрелищный хоккей, но за СКА совсем недавно играли Ковальчук с Дацюком – и играли бы до сих пор, если б оставались на пике (ну вот такая ситуация на рынке игроков, что Питер берет Артема Федорова, а после первых матчей в сезоне меняет его на Васю Глотова). «Торпедо» при этом не добивает до пола зарплат и, кажется, вообще не имеет никакого реального выбора по игрокам и идет буквально от выпускников школы, которым не доверяли в прошлом году.

Их встреча не взбудоражила страну (сейчас общество волнует не только КХЛ), но в хоккейном смысле открыла новую эпоху и показала, какой лига будет в ближайшие годы. Она будет воспитательной.

Плюс – обе команды играют открыто и хоккей получился скорее интересным. Прям как мой телеграм, в котором я собираю приметы эпохи.

СКА был максимально готов к творчеству «Торпедо»

Это стало заметно с первых секунд и было видно до последних. Основа игры Нижнего при Ларионове – это неспешное, размеренное и, я бы сказал, осознанное начало атаки в несколько забеганий и коротких передач. Так команда набирает, во-первых, скорость, а во-вторых – кураж и уверенность перед атакой, путает соперника. Но есть и проблемы. Такой формат, естественно, очень уязвим против соперника, который готов идти в чужую зону тремя нападающими (как делает и само «Торпедо») – но для этого нужны смелость, физическая форма и готовый план.

К плану были вопросы – например, против «Авангарда» СКА сыграл не очень активные 1-2-2 в средней зоне. Но с первых же секунд армейцы врубили этот самый прессинг, сразу же получили несколько опасных отборов (отбор на стадии начала атаки соперника – это всегда опасно) и показали, как будут играть весь матч.

И, надо отметить, так весь матч и сыграли – и в чужой зоне, и в средней. Особенности стиля «Торпедо» были учтены (для этого СКА в каком-то смысле его отзеркалил и успешно) и более-менее подавлены.

Нижний не изменил себе до последних секунд

Да, СКА с первых секунд пошел в чужую зону с давлением – но надо понимать, что то же самое сделало и «Торпедо». И СКА этим бросился в глаза как раз потому, что на базовых настройках команда играет немного по-другому, а в исполнении «нижегородцев это привычная картина.

Игра поэтому и получилась интересной: никто не закрылся, обе команды полетели вперед, раскрывая талант своих игроков, а не зажимая его. Быстро стало понятно, что у «Торпедо» не получается эффектно держаться своего сценария, удачно проходящих штучек от Венгрыжановского мы не видели, но за направление мысли игроки схватились зубами – и не отступали ни на сантиметр. Начало атаки – только осознанное. Видишь партнера впереди – отдай пас. Нет времени – сыграй в касание.

Даже при 0:3 Кручинин (лучший у «Торпедо» и, наверное, единственный, у которого что-то проходило) шел через среднюю зону в стеночку с партнером и неудачная попытка не заставляла его перейти на тупой вброс в следующей атаке.

И это невозможно не уважать.

В контексте нынешнего «Торпедо» многие говорят про «план Б» и даже требуют его от команды – хочется, чтобы вы на это не обращали внимания. «План Б» – это штамп из газет прошлого или из мира, в котором коллективный отказ от игрового мышления считается подвигом. Ларионов приехал в Нижний с максимально прозрачной идеей, все игроки «Торпедо» в рамках его идеи резко выросли над собой и перенаправлять их на вбросы / подставления ради 2 очков в регулярке – ну это не путь самурая.

Выстроить команду, которая в плей-офф – с тем же, возможно, СКА – будет играть на реализацию потенциала своих игроков – вот это по-настоящему круто.

На этой стадии у СКА больше опыта и мастерства

«У нас не было точного завершающего паса, – сказал после матча Ларионов, – Не было тех умных ходов, которые мы требуем. В совокупности это привело к тому, что мы не показали ту игру, которую хотели».

Эта реплика будто бы перекладывает ответственность за результат исключительно на сторону игроков «Торпедо», будто бы это они сегодня были сами не свои. Хоккей – это борьба двух сторон, и вчера вечером в этой борьбе СКА был лучше. Армейцы не проиграли, а скорее выиграли в скорости, создавали плотность, были лучше в единоборствах – их преимущество в счете отчасти результат стечения обстоятельств (большинство 5-на-3 + потеря в своей зоне у игрока «Торпедо» + ошибка на движении назад), но примерно все цифры этого матча отражают их небольшое преимущество.

И если ожидаемые голы (3,4 на 1,75 в пользу СКА) вообще не принципиальный показатель с точки зрения того, как хочет играть Ларионов, то цифры контроля – совсем другое дело. В конце второго периода их показали в трансляции – у СКА было 4:50, у «Торпедо» – 3:03 (это именно за второй период).

То есть СКА был лучше в том, в чем лучше хочет быть «Торпедо» – и это результат выигранных единоборств, и большого количества уверенных решений с шайбой, которые показывали Никишин, Жафяров и компания.

Большая проблема Нижнего в этом матче – не получилось сбить ритм игры, задать ей новый импульс. Матч как пошел с первой секунды чуть-чуть с перевесом СКА, так в этом ритме и дошел до финальной сирены. В конце армейцы просто заходили с шайбой в чужую зону и гоняли ее по периметру, очевидно убивая время.

Плохие новости для «Торпедо», но если вы вспомните, что мы говорим о самой богатой команде лиги и о той, что не добиралась до пола зарплат, – совсем не страшно. Поражение не делает нижегородский проект менее симпатичным.

Возможно, на этом этапе сезона «Торпедо» даже полезнее проиграть.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: VK/ska