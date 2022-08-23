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МЧМ задыхается от ущербной структуры и проходных матчей. Его будущее – серии между лучшими: Канадой, Россией, США, Швецией

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Пока не стало известно, кто будет руководить футбольным «Спартаком», хочется обсудить по-настоящему значительные вещи.

Краем уха вы могли слышать, что в августе где-то на краю света – в далекой-далекой Канаде – провели МЧМ-2022. В декабре его остановили из-за ковида, но летом организаторы встретились с другой эпидемией – низкой посещаемостью. Команды играли в Эдмонтоне, на арене «Ойлерс» – и на матчи без участия хозяев почти никто не ходил.

Да и игры с участием Канады смотрели кое-как: на первом матче, против Латвии, собрались 2779 зрителей при вместимости в 18641. На последний – финал против Финляндии – пришли 13327 болельщиков. Как вы понимаете, арена за это время не усохла и вмещала те же самые 18641.

Как спела бы группа СБПЧ, все, что может экономически провалиться, экономически проваливается, наша идея была экономическим провалом.

Понятно почему. Хоккей? Молодежный? В августе? А что делать с пляжами, пивом и отпусками?

Плюс хоккей молодежных сборных на Новый год – это такая приятная, магическая традиция; наверняка какая-то часть зрителей приходит на арены просто из уважения к ней. Вычеркиваем из этого уравнения новогоднее настроение – и получаем просто хоккейный турнир. 

И давайте вглядимся, что МЧМ представляет из себя в текущей конфигурации именно как хоккейный турнир? Какого качества зрелище получают болельщики, покупающие билеты на стадион?

У нас есть довольно привлекательная вывеска: «Лучшая молодежь со всего мира бьется за приз, который можно взять только раз в жизни». Но что под ней? Сейчас МЧМ – это разборка 10 команд. Биг-6 (на время забудем, что большая шестерка без России стала маленькой пятеркой) плюс проходные команды типа сборных Словакии, Швейцарии, Германии и Латвии.

Звучит не так уж и плохо – хороших команд по умолчанию больше, а значит большая часть матчей должна быть интересной. На деле не совсем так. На первом этапе сборные делятся на две группы по пять, из которых выходит лучшая четверка – как правило, в каждую группу попадают по три команды из мирового топ-6. 

Проблема в том, что три топа на одну группу дают всего три матча между ними. А всего матчей в группе – 10. В семи оставшихся топы легко разбираются с середняками или середняки бодаются между собой. То есть условный канадец (финн, швед или русский), приходя на арену во время группового этапа, увидит, скорее всего, не очень интересную для него игру.

В 2021 году (турнир-2022 не беру, потому что там не было одной команды из топ-6) получилось по-другому: в группу А попали Канада и Финляндия, а в группе В собрались США, Швеция, Россия и Чехия. Этот расклад подарил зрителям +1 матч между топами на групповом этапе. В группе А он был один – в остальное время канадцы и финны громили своих конкурентов за выход в четвертьфинал со счетами типа 6:0 и 16:2.

В группе В топы выдали сразу шесть матчей (правда, Швеции и США чехи проиграли с общим счетом 1:14, но сделаем вид, что этого не было).  

Общую пропорцию это изменило несильно. Всего на том турнире было 28 игр – из них в 15 играли середняки. Больше половины игр турнира в принципе не могли привлечь реальную живую аудиторию – да и не должны были.

Кого-то смущает слово «середняки» в отношении периодически крепких команд типа сборных Словакии, Германии и Швейцарии. В этом году Латвия вышла в плей-офф! 

Но я потратил время и посчитал, сколько раз сборные не из большой шестерки добирались до полуфинала за последние 22 года. Знаете сколько было этих раз с 2001-го? Пять. А с 2011-го – два!

За 22 турнира с 2001-го команда из-за пределов мирового топ-6 добиралась до бронзы только один раз. До финала такая команда за последние 22 турнира не добиралась ни разу. Впрочем, зачем я ограничиваю себя 21 веком? Такого не было ни разу в истории. Ни разу в истории команда типа сборной Швейцарии не играла в финале МЧМ. 

Ни разу за всю историю!

Я бы мог вспомнить, что каждый случай выхода такой команды в полуфинал – это серьезный провал сборной из биг-6, но, кажется, фактов уже достаточно: да, середняки и аутсайдеры. И они по воле ИИХФ играют больше, чем в половине матчей МЧМ.

Канадский зритель смотрит расписание турнира – и в его глазах рябит от германий, словакий и швейцарий.

Лучшая молодежь со всего мира бьется за приз, который можно взять только раз в жизни? Или посредственная молодежь играет между собой матчи без всякого спортивного смысла? 

Кажется, ближе второе: в 17 турнирах из последних 22 в финальной четверке были только команды из биг-6. Даже в 2022-м, когда на МЧМ не пустили Россию и конкуренция за попадание в полуфинал, по идее, стала пониже, ни одна сборная из-за пределов большой шестерки в 1/2 не пробилась.

Групповой турнир этот расклад сил делает просто набором товарищеских игр. Их результаты ничего не значат: в 2022-м Латвия обыграла Чехию и взлетела на итоговое место в группе – но только лишь за тем, чтобы в четвертьфинале проиграть такой себе Швеции (тем временем, чехи обыграли американцев).

При этом в 2022 году не случилось матча США – Канада. Да, виноваты сами американцы, но расплатились как всегда зрители – они не увидели один из лучших матчей турнира. 

Расплатились организаторы: они недополучили денег за билеты, которые были бы проданы на этот матч. Расплатился сам турнир – он стал еще незаметнее.

Зачем ИИХФ набивает МЧМ середняками? Там используют шарлатанскую формулировку про «популяризацию хоккея в мире». 

Идут годы – и хоккей почему-то не популяризируется, несмотря на постоянное присутствие Словакии, Швейцарии, Германии и команды вроде сборной Австрии на МЧМ. Может быть, с этой формулой какие-то проблемы? Как поражение сборной Германии от США 1:6, показанное по немецким телевизорам глубокой ночью, помогает хоккею в этой стране? 

Австрия вышла в топ-дивизион МЧМ, приехала в Канаду, получила 4-20 в 4 играх – напомню про часовой пояс – как это помогло популяризировать хоккей в этой стране?

По посещаемости МЧМ мы видим ровно обратную картину: постоянное присутствие середняков на турнире убивает интерес к нему в странах-драйверах этого вида спорта. Для Канады МЧМ всегда был и остается праздником – но вместо топового молодежного хоккея им показывают Германию и Швейцарию. Как можно привезти турнир в Канаду и не сделать так, чтобы США и Канада точно сыграли между собой?

Я знаю, что скажут многие: «Ну есть же спортивный принцип!» У меня готов ответ: «Эти слова будут отлично смотреться на надгробной плите молодежного чемпионата мира, когда зрители окончательно потеряют к нему интерес. Мы хотели популяризировать хоккей, поэтому везли Австрию через полмира, чтобы она получила 0:7 от США! «

Представляю, как президент UFC, Дана Уайт, говорит: «Мы хотим популяризировать свой вид спорта, поэтому выпускаем против Хабиба неподготовленных бойцов из стран, где смешанными единоборствами не интересуются».

Интересно, сколько часов протянула бы такая бизнес-модель? Но в хоккее ей пользуются, несмотря на очевидную убыточность – и даже не планируют никаких перемен. Австрия обречена играть против Канады / США / Швеции и получать свои 4:20 в четырех матчах. 

Лучшая молодежь со всего мира бьется за приз, который можно взять только раз в жизни.

У меня нет готовой модели для ИИХФ, но ключевые точки, на которых можно выстроить по-настоящему интересный турнир молодежных сборных, очевидны. Это отказ от проходных матчей. Это отказ от команд, которые выходят в топ-4 по огромным праздникам. Пусть Канада играет с США и с Россией по несколько раз за турнир – и пусть у каждого матча будет конкретное спортивное значение. Пусть каждый матч на этом турнире – с самого первого – будет жизненно важным для каждой команды. Пусть МЧМ будет для парней сложным – канадцы, американцы, финны, чехи, шведы и россияне точно готовы к новому уровню. 

Мэйсон Мактавиш в этом сезоне играл в НХЛ и на взрослой Олимпиаде – матч против Словакии U-20 ему уже ничего не даст.

Да, тогда остается проблема второго хоккейного мира – но ее надо решать отдельно, а не за счет болельщиков из Канады, России и США. Может быть это будет отдельный турнир – может быть австрийцам будет интереснее прийти на матч их сборной против сборных Германии или Швейцарии? 

У меня нет готовой модели, но я бы с удовольствием смотрел турнир на 6 сборных, которые, допустим, были бы по умолчанию разбиты на две группы: Швеция / Финляндия / Чехия и Канада / Россия / США. 

Внутри групп по два матча, в полуфинал выходят первые две команды. А третьи места играют между собой, допустим, за выживание в элите на следующий год – почему бы нет? Представьте, какой будет эта серия навылет между США и Чехией? Или Россией и Швецией. 

Звучит сочно, не правда ли? И это я даже не старался! 

В общем, как всегда: спасти МЧМ и сделать его интересным можно в два хода. Нужно только по-настоящему любить хоккей и иметь хоть какой-то интерес к жизни.

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Фото: globallookpress.com/Joel Marklund, Jason Franson

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