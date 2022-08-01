овечкин и седины
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СКА работает на рынке по его циничным правилам – и это нормально. Но миф о продуктивной питерской школе выглядит просто глупо

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Отдали полцарства за одного. 

На днях СКА в рамках кинематографичного обмена со «Спартаком» отдал половину своей молодежки за одного-единственного Александра Никишина – и это забавно рифмуется с официальной позицией руководства клуба.

Дело в том, что в свободное от хоккея 3-на-3 и ударов по спине соперникам (игровой момент!) время Роман Ротенберг единолично, кажется, управляет клубом из Санкт-Петербурга (занимая все важные позиции – от главного тренера до гендиректора) и так же ультимативно формулирует приоритеты организации. Чаще всего Роман подчеркивает: наша детская школа, наша система работает как часы.

«Попадая в систему СКА, – суммировал Ротенберг после того, как Игорю Шестеркину вручили «Везину»-2022, – у них есть возможность стать лучшими не только в России, но и в мире. Будем со всеми работать и развивать».

К этой формулировке есть вопросы и с точки зрения русского языка, но вернемся к Никишину: за молодого игрока из системы «Спартака» СКА отдал пятерых хоккеистов из своей. Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Никиту Седова, Павла Кукштеля (ему 24, но допустим, что он еще молод) и Максима Кровякова; плюс права еще на четырех – Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко. Плюс, как сообщали в медиа, еще 50 миллионов рублей. 

Странно, что в этот трансфер не упаковали еще и Валерия Брагина – в СКА он сейчас работает с молодежью, а из молодежи теперь только Никишин (это шутка).

Как там было? Со всеми работать и развивать?

«Он [Роман Ротенберг] поблагодарил нас за работу, – рассказал про обмен Свечков, – и сказал, что сейчас для нас нет места в СКА».

Кажется, попадая в систему СКА, молодые игроки получают отличную возможность перейти в «Спартак».

Ну не только в «Спартак», впрочем. Александр Дергачев считался важным молодым игроком системы СКА – его обменяли в «Витязь». Иван Морозов считался одним из важнейших игроков нашего хоккея – качественный центр! – его обменяли в «Сочи».

Есть и другой момент: как эти талантливые игроки оказываются в системе СКА. 

Возьмем парней из трансфера Никишина. Федор Свечков – его в 2021-м, всего год назад, купили – ой, то есть обменяли на денежную компенсацию – из «Лады».

Никита Чибриков был участником обмена Дмитрия Кагарлицкого в 2020-м и пришел из московского «Динамо».

Кликнем на состав СКА в последнем на сегодня официальном матче – 14 апреля, в плей-офф против ЦСКА. Там молодыми можно считать 5 хоккеистов. Захар Бардаков, Данила Моисеев, Даниил Пыленков и Марат Хуснутдинов – воспитанники «Витязя», первые трое перешли в СКА где-то год назад (к моменту матча с ЦСКА). Влад Цицюра – да, в системе с сезона-2015/16. Один хоккеист из пяти.

Пойдем просто по заметным проспектам клуба. Василия Подколзина вытащили из «Витязя». Матвея Мичкова – из школы «Локомотива». Шестеркин и Панарин, которых Роман упоминает как выпускников системы, пришли из «Спартака» и того же «Витязя». 

Ну то есть: СКА ведет себя как абсолютно рядовой участник рынка игроков. Абсолютно рядовой участник со своими интересами – для стороннего наблюдателя эти интересы выглядят циничными. Да, у этого участника совершенно не рядовые возможности и административный ресурс, но это тема для другого разговора.

СКА цинично и технично засасывает всех ярких молодых игроков, до которых может дотянуться (а может дотянуться даже до Никишина, вокруг которого «Спартак» мог бы организовать дерзкую молодую команду), и так же легко, так же цинично потом их выплевывает, когда на горизонте появляется кто-то поинтереснее – или когда ресурсы игрока системой, как считает Роман Ротенберг, исчерпаны; вспомните слова Феди Свечкова.

В этом нет никакой аномалии, это совершенно адекватная работа на открытом и конкурентном (ну, насколько он в КХЛ открытый и конкурентный) рынке. Но на этом фоне подача армейской системы как такой маскарад, что ли.

Школа – это или какой-то узнаваемый стиль, или какая-то подтверждаемая стабильность в доводке молодых игроков до своей основы. У СКА нет ни того, ни другого. Почти все его молодые игроки – это воспитанники «Витязя». За последние 7 лет путь от симпатичного молодого игрока до реальной звезды прошли только Шестеркин и Панарин (Паша Бучневич, который не любит, когда о нем забывают, тоже играл за СКА, но только чуть больше 30 матчей в сезоне-2015/16 – вряд ли это релевантный пример). 

Еще был Володя Тарасенко, но у него тоже два захода по полсезона – как-то неловко засчитывать в воспитанники Питера, правда? Его пример же говорит только о том, что СКА работает пылесосом в КХЛ уже много-много лет.

Стабильность есть, например, у «Локомотива»: 9 участников последнего матча плей-офф-2022 родились в Ярославле. Не просто были воспитаны школой, а буквально родились в городе, где играет клуб. Девять человек. Девять. А скольких еще ярославцы отдали в другие команды?

Может быть, вот это школа? Может быть, попадая в Ярославль, хоккеист получает возможность стать лучшим в стране и в мире? 

С поведением СКА на рынке нет никакой проблемы. Проблема в позиционировании. Вот эта линия поведения – «мы лучшая школа в мире, даем игроку все и растим звезд одна за другой» – становится покрывалом, под которым скрывают реальные рыночные инструменты: мы просто вытащим тебя к нам, посмотрим пару лет и отдадим в Сочи. 

А когда реальные инструменты под покрывалом, их труднее регламентировать, отрегулировать и оформить как общепринятые. 

На самом деле профессиональный клуб и не должен ставить себе задачу кого-то воспитывать. Задача профессионального клуба – давать работу стоящим игрокам, развлекать зрителей и зарабатывать живые деньги. Точка. Больше ничего и никому профессиональный клуб не должен. Если у клуба получится хотя бы это (а на самом деле это вообще не так легко), оживится и весь остальной хоккей в городе; вся остальная деятельность клуба может смотреться очень мило («ну надо же, сделали хоккейный городок!»), но она совершенно необязательна и где-то даже вредна, потому что отвлекает от главной цели. 

Посмотрите сколько клубов у нас как бы развивают молодежь – у скольких из них это получается? И сколько из них честно зарабатывает на хоккее? 

Если бы в СКА честно признали, что не планируют никого не воспитывают, а только зарабатывают деньги и хотят брать кубки один за другим – это был бы реальный прогресс. А так Никишин через пару лет уедет в НХЛ, где станет крепким защитником и кто-нибудь из Санкт-Петербурга скажет: «Вот, воспитали защитника для мирового хоккея».

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков, Андрей Варенков

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