Как «Колорадо» сделал это: Беднар перехитрил Купера, вложился в концовку и уничтожил нападение «Тампы»

У «молний» всего четыре броска в третьем периоде.

Казалось, что в пятой игре финала «Колорадо» окончательно упустил тактическую инициативу и держится на плаву только за счет нереального темпа в форчекинге, который очевидно замедлялся к концу каждого периода.

Казалось, что «Тампа», как обычно, потратила какое-то время на анализ соперника и наконец-то с ним разобралась.

Шестая игра посмеялась над этими раскладами. Чемпион просто обязан быть разнообразным – у «Колорадо» с разнообразием по традиции были проблемы. В плей-офф-2022 Беднар работал в этом направлении – и финальный матч серии стал идеальной иллюстрацией. «Эвс» посадили соперника на крючок, сэкономили силы там, где раньше тратили – и просто уничтожили в конце. «Тампа» буквально ничего не могла сделать – в последнее время НХЛ такое видела нечасто.

Подробнее о том, как Джаред Беднар взломал сейф с логотипом в виде молнии – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там все остальные оттенки этой победы.

«Тампа» выдала максимум мощи на старте

Нет, конечно, первые броски нанесли «Эвеланш» в результате оперативной работы в форчеке – но стартовые броски Маккиннона стали чуть ли не последними такими в матче.

«Тампа» со старта полетела. Быстрые выходы из зоны – не все получались идеальными, но на своей лицевой команда не застревала, в чужую заходила регулярно и регулярно была на грани от создания очень опасных моментов. Один из таких даже дошел до броска и закончился голом: Кучеров отборолся за линией ворот, победил сначала Маккиннона, потом выдрал шайбу у Макара – и Стэмкос бросил в упор.

В этой трудовой шайбе видны предвестники будущих проблем для «Тампы»: высокая плотность в чужой зоне, масса трудностей для передвижения игроков и шайбы. В конкретной ситуации отскоки сыграли за Кучерова, но дальше по матчу ничего более осознанного соорудить в атаке у него не получилось.

«Эвс» забыли про форчек и сосредоточились на активной работе в своей зоне

В третьем матче серии «Эвеланш» погорели на позиционных ошибках в своей зоне: игроки «Тампы» пару раз затерялись в чужом слоте – и этого оказалось достаточно для отрыва в счете.

К шестому матчу уровень концентрации защиты «Колорадо» достиг внушительных вершин. Я не буду мучить вас гифками, на которых Макар и компания выжигают пространство вокруг соперников, а просто покажу тепловую карту бросков – она в этом смысле показательна.

«Тампа» в плей-офф-2022 не разменивается на мелочи и бьет прицельно по чужому пятаку – и вы видите итог этого матча? Крайне мало активности в этой зоне, прям ничтожно мало для того, чтобы рассчитывать на победу.

Отсутствие опасных бросков в упор иллюстрируют цифры по ожидаемым голам: всего у «Тампы» в матче xG = 1,69 – и если в первом периоде этот показатель хотя бы приближается к единице (собственно, «молнии» как раз забили), то во втором и третьем он рухнул ниже половины.

На чужой пятак «Лайтнинг» сегодня не пустили.

Сигнал #1: выжженное большинство

Большинства в этом матче у «Тампы» совсем мало, но оно было на старте, на нем можно было заработать отрыв – но и этого, считайте, не было. Казалось, что в рамках удачного старта розыгрыш лишнего будет бодрее, но у первой бригады так и не пошло.

«Эвеланш» в меньшинстве становились будто бы в 1,5 раза агрессивнее, а Перри вместо Пойнта – это плюс по опыту, но минус как раз по скорости и непредсказуемости.

У второй бригады «Лайтнинг» вариантов с шайбой еще меньше, поэтому Сергачев на синей линии становился для соперника очень простой мишенью.

В итоге – ноль опасности и лишняя практика для «Эвеланш» по уничтожению позиционного нападения «молний».

Сигнал #2: две необязательные шайбы

Владея преимуществом, «Тампа» ничего не создавала и быстро начала пропускать из не очень обязательных ситуаций.

Вратарь пустил в ближний угол; атака с ходу, пас, отскок, бросок, вынимай – обычно в плей-офф так забивают игроки «Лайтнинг». На мастерстве, на опыте, на понимании момента.

Сегодня такие шайбы зашли в ее ворота – Василевский недостаточно четко сыграл блином, Лехконен удачно бросил с отскока. Обе эти шайбы случились в рамках того отрезка, когда «Тампа» имела преимущество и заходила в чужую зону.

Так бывает не всегда, но в этот раз голы стали огромным фактором в матче. «Эвеланш» получили повод перейти в режим дичайшей обороны – их вратарь Кюмпер не показывал в финале железобетонной игры, и поэтому полевым нужно было ограничить количество бросков по нему.

Построение «Эвс» на своей половине стало выраженным, многослойным и еще более активным. Команда нашла тот самый единственный вектор, вложения в который и сделают ее чемпионом. Ей не нужно было больше распаляться на активность по всей площадке.

А перед уставшей «Тампой» выросла крепость размером с Эверест, с которого слетали лавины ничушкинских контратак.

«Молнии» упустили шанс забить, когда игра шла в две стороны, и столкнулись с необходимостью отыгрываться в этих новых условиях.

В третьем периоде Беднар вскрылся: «Эвеланш» сохранили силы, чтобы заблокировать путь в свою зону

И у «Тампы» ничего не получилось. За последние три минуты второго периода – ноль бросков. За первые 10 третьего – ноль бросков. За оставшееся время матча – 4 броска.

Тут два фактора:

1. Я думаю, сказалось физическое состояние «молний». Они вложились в старт. Они в целом были менее динамичны, чем «Эвеланш» по этому финалу. Их измучили травмы, им не хватало скорости Пойнта, и без Пойнта ее не было откуда взять.

Третий период предъявил новые требования к команде по объему скоростной и силовой работы – и «молнии» очевидно оказались не готовы.

2. «Колорадо» с видимым удовольствием и с максимальной отдачей сыграл в защите. Без всяких хитрых схем, просто на откате, в два эшелона за красной линией, с активностью безумного уровня – в целом, понятно, откуда такой заряд. Перед глазами уже маячил кубок.

«Колорадо» был экономнее на дистанции всего матча и оказался намного лучше готов к концовке. Взламывать такую плотную связку звеньев «Тампе» было уже нечем. Глаза у хоккеистов горели, но глаза горели у всех участников игры, и преимущества этот фактор не давал. Нужны были ноги и силы в них. Этого у «Тампы» не было.

В финале «Колорадо» сделал с одной стороны очень простую штуку, а с другой – невозможное. Силами тренера и игроков команда обманула «Тампу», использовала свои сильные качества (энергию), чтобы скрыть слабые (простота, вратарь) – и в итоге лучше этими козырями распорядилась.

Какие-то эпизоды этой победы – и в серии, и в матче – выглядят случайными, но глобально шестой матч не оставил сомнений. В этот момент времени «Колорадо» сильнее. Ненамного и только в этот момент времени, но сильнее – и кубок едет в Денвер абсолютно по делу.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports