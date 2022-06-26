Откровенный Панарин об итогах сезона: кайфует без смартфона, переосмыслил роль в команде, скучает по Коркино

Экспресс-интервью.

26 июня на Arena Play провели детский турнир и мастер-класс Артемия Панарина. Никита Петухов съездил на пресс-конференцию после мероприятия и успел задать звезде несколько вопросов.

Известное дело – последний год Артемий живет без смартфона и пользуется простой раскладушкой. Даже Шестеркин жаловался: «В самолете приходится много с ним разговаривать, потому что у него Nokia». С этого и начали общение.

– Чище видишь мир, без пелены, без навязанного мнения извне. Книгу же читать лень, надо чипсы же есть на диване и чтобы тебе кто-то ухо что-то вкручивал. Сейчас я закончил с этим, сейчас буду скворечники делать.

– Расскажи, как ты к этому пришел? Я тоже так хочу, но меня каждое утро просто тащит в телефон.

– Ну когда фляга брызгать начинает – тогда легко, это для тебя даже наоборот, облегчение. Ну, лично в моем случае. Но опять же, это моя философия сейчас, и поскольку у меня ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство – Sports.ru)... Знаете, да, об этом расстройстве? У нас каждый день новые взгляды на мир. Надо через фильтр все... Не как я раньше – сразу верил.

Я, кстати, не обманываю никого – так и есть. Но я к тому, что жизнь меняется, это не значит, что я вот решил вот так – и все. Но сейчас мне все нравится.

– То есть ломки без телефона у тебя не было?

– Да какая ломка, я именно что кайфовал. То есть я как освободился. Потому что мне в принципе это всегда как-то не нравилось, когда я раньше еще в инстаграме сидел – когда через 30 минут опомнился и понял, что ты в целом нихрена не сделал в жизни...

Я просто из тех людей, которые боятся лишний час поспать. Типа «Лишний час каждый день, в жизни – 18 недель проспал» – я вот из этих сумасшедших. Понимаете, как мне давалось, когда я в себя приходил? С утра особенно, когда с туалета поднялся, да, а у тебя на коленках локти отпечатались. Это некомфортный момент.

Поэтому я как-то шел к этому решению, а когда начался ютуб, все эти вещи, я осознал, что я в принципе вижу одну сторону. Всем советую посмотреть фильм «Социальная дилемма», Нефтликс снял, очень интересный, показывают, как лоха разводят в нынешнее время.

– Как быть без командных чатов? – спросил Павел Лысенков с «Матч ТВ»

– Партнеры жалуются. Райан Ривс купит мне скоро телефон, чувствую, потому что я у него стреляю, чтобы позвонить Алисе. В некоторых городах Nokia не ловит, там отключили 3G, а у меня телефон 5G не поддерживает, что-то такое.

То есть мне, видимо, нужно современный покупать... Тоже проблема. Я реально в этом году два месяца жил вообще без телефона. Этот отключился, надо было новую сим-карту брать, целый геморрой – в общем, я плюнул и жил без телефона.

– А ты собираешься так и дальше жить, без интернета?

– Я купил парочку голубей, буду осваивать. И пейджер на всякий случай.

На самом деле меня все устраивает, реально. Я если не знаю, куда ехать, я туда не еду. Мне навигатор на фиг не нужен.

– В интервью в 2020-м ты говорил, что время в «Коламбусе» для тебя было сложным. Как бы ты описал время в «Рейнджерс»?

– Оно было сложное, но и интересное. То есть ты в моменте, как и многие люди – может быть, мы все – думаешь, как тяжело, а потом с ностальгией это все вспоминаешь. Может быть, когда ты проходишь успешно, тогда вспоминаешь. У меня все получилось, что я хотел. Я помню эти сражения, которые были внутри меня, мотивация, психологические падения, взлеты. Когда вся эта борьба проходит, может быть даже человек самый счастливый именно в тот момент, когда он мотивирован, голоден... Меня вообще ничего постороннего не тревожило, сфокусировался и все.

В «Рейнджерс» в первый год было так же. Потом карантин, коронавирус, три месяца смотрения всякого хлама в ютубе, загрязнения головы. Потом сезон без болельщиков, абсолютно не эмоциональный, какой-то кишмиш получился... И вот этот сезон в принципе опять голодный для меня, следующий надеюсь еще лучше получится.

Дальше был вопрос от коллеги: «Что Кучеров сказал на рукопожатии?». Артемий подумал и сказал, что не помнит, потому что расстроился.

– А что ты сказал Кучерову в 2019-м? Там же такая мини-сцена была (посмотреть можно тут).

– Вот понимаете, интернет такие большие вещи делает из пары простых слов. Он там шутил на самом деле, но многие этого не поняли и начали спекулировать – неуважение и так далее. Ну ерунда полнейшая, мы хорошо с ним общаемся и хорошо по-спортивному после игры поговорили так же. Спекуляция одна.

– По твоим репликам в этом году я заметил такую штуку. В СКА и «Чикаго» ты был звездой, но там были другие игроки, которым задавали неприятные вопросы по результатам. Есть ощущение, что сейчас в «Рейнджерс» ты на себя взял эту роль.

– Так 30 лет уже, если я в 30 лет этого не буду понимать, это будет печально. Но с другой стороны, это депрессивно. Потому что я привык всю жизнь... Я общался со старшими, всегда была компания старше меня, а сейчас я должен в этом находиться – это психологически нужно переработать, пройти, признать и так далее. Что в принципе человека обычно тревожит, меня тоже тревожит.

– Сейчас ты интервью начал с нескольких смешных фразочек, которые растащат в интернете, а по сезону в «Рейнджерс» мне показалось, что ты выходил не столько пошутить, сколько сказать что-то серьезное и правильное. Мне правильно показалось?

– Мне кажется, я как-то думать стал... Просто хотя бы думать стал. С моим другом сегодня, кажется, ехали и обсуждали, что раньше всегда одни «хи-хи, ха-ха» у меня были, а сейчас – не подумайте, что я читаю комментарии, это он мне рассказывает – люди разделяются на лагеря, кто-то меня любит, кто-то не любит.

Но кривляться и просто говорить ни о чем уже тоже неинтересно. Из-за этого начинаешь касаться тревожных тем – люди начинают разбиваться [на лагеря]. Просто у меня какой-то более осознанный подход – не знаю, может общения не хватает, надо было английский язык учить, чтобы на кухне об этом говорить, а я пытаюсь в интервью кого-то жизни учить.

Вопрос от коллег: «Ты видишь себя капитаном команды?»

– Это нужен склад характера такой. Я не хочу становиться капитаном, чтобы просто букву «К» навесить и иметь альбом из 18 фотографий с этой «К». Есть команда, коллектив – и я там как одно из звеньев должен приносить то, что могу приносить. Я не могу между периодов, когда я устал и мне надо думать о следующем периоде, еще и мотивировать кого-то, еще с моим корявым английским в четыре слова... так мы до кубка не доберемся.

Дальше Артемий рассказал, что этим летом по традиции поедет в Коркино. Павел уточнил:

– У тебя в Америке все есть – и дом, и карьера. Но по родным местам ты все равно скучаешь?

– Я очень скучаю. Как раз был момент, когда я в том году приехал в Коркино – поехали на речку с пацанами, а там такой пейзаж, речка, камыши большие, я стою кайфую. Они смотрят на меня: «Дурачок, что ли?». Они-то в Нью-Йорк хотят. Вот как.

– У меня напоследок совсем хоккейный вопрос. Может быть, ты даже на него не ответишь уже – в этом сезоне я обратил внимание, что для крайнего нападающего у тебя очень длинная клюшка. Даже вот сейчас на мастер-классе ты стоял и клюшка у тебя была выше подбородка.

– Все той же клюшкой играю, но вниз расту.

– Ну если серьезно.

– Да я всегда играл длинной клюшкой, просто начинаете излишне копаться. Понятно, что иногда человек размышляет, пытается искать со стороны... Как-нибудь я тебе расскажу, что на самом деле происходит.

Фото: eastnews.ru/AP/Associated Press, BRUCE BENNETT/Getty AFP