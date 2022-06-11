Шестеркин – как Кучеров, только наоборот: читает игру соперника, чтобы сломать ее

Петухов – о новой суперзвезде нашего хоккея.

Экстремальные условия плей-офф НХЛ почти всех игроков выводят на новый уровень, а некоторых – на уровень недостижимый; и эти некоторые показывают хоккей, которого не было никогда в истории.

Ну вот, например, я на всю жизнь запомнил, каким опасным был Маккиннон в плей-офф-2020 – это был самый страшный в позиционном нападении форвард, которого я когда-либо видел.

В плей-офф-2022 сложно игнорировать вдохновение Кучерова, но Никита уже давно никакая не новость, мы все его таким видели много раз. А восторг – это же ощущение типа «я такого никогда не видел».

И вот я, конечно, никогда не видел такого перфоманса от игрока, какой Коннор Макдэвид выдал в серии с «Калгари», и мы об этом уже говорили.

А еще я никогда не видел чтобы вратарь играл так, как Шестеркин делает это уже которую серию подряд.

И тут очень интересная штука. Плей-офф-2021 прошел под знаком Андрея Василевского. Это был момент, это был турнир, в котором Андрей раскрыл масштаб своего гения и показал, что в победах «Тампы» его взнос не меньше взносов других героев с обложки – Кучерова, Хедмана, Пойнта. И сам Никита Кучеров историческую пресс-конференцию после победы-2021 посвятил именно Василевскому.

Сейчас, по ходу розыгрыша Кубка Стэнли-2022, Василевский в полном порядке, и его звезда сияет с прежней мощью. Но говорить больше хочется про Шестеркина, которого Вася пока обыгрывает. Говорить хочется, потому что Игорь – это новость. И потому что он играет совсем по-другому.

Он играет необычно, он играет сильно и он играет непредсказуемо для нападающих. Кажется поэтому Никита Кучеров так радуется после каждой заброшенной в ворота Шестеркина шайбы.

Я прекрасно понимаю Никиту: каждый гол Шестеркину для него как выигранная партия в шахматы. Приятель и напарник Шестеркина по вратарской работе Сева Кондрашов рассказывал мне, что основа хоккея Игоря – это чтение игры, и в серии против «Тампы» это видно особенно здорово. Он читает игру нападения соперника и постоянно находится там, где надо. Просто всегда. Вы собираетесь бросить – и видите перед собой грудь вратаря. Перевод, финт, скидка партнеру – и тот сталкивается с той же картиной: вроде бы время бросать, вроде бы для тебя сделали все, а перед тобой грудь вратаря и оба щитка.

Шестеркин очень много работал над тем, чтобы сохранять стойку при перемещениях, поэтому даже во время поперечных переводов он остается достаточно неуязвимым.

И Никита же сам неглупый чувак, он быстро понял, кто перед ним – и началась самая настоящая интеллектуальная Игра. Вот один из ее ярчайших эпизодов: Кучеров заходит в чужую зону, замахивается, обыгрывает защитника, показывает намерение бросить и укатывает за вратаря. Игорь растягивается, чтобы взять бросок у другой штанги, а Кучеров пытается его обмануть и бросить вратарю в конек, от которого шайба должна залететь в ворота.

Превосходный момент именно что Игры.

В последнее время Уэйн Гретцки много времени тратит на восхищение Кучеровым, и их сравнивают другие эксперты, объясняя – как и Уэйн, Никита читает игру на 2-3 хода вперед.

При всей разнице в амплуа и в доступных инструментах, про Шестеркина это утверждение справедливо не меньше. Он точно так же читает игру на несколько ходов вперед. У него нет габаритов Василевского, у него есть это самое чтение и уверенность. И поэтому он очень смело играет на выходах, уменьшая доступное нападающему пространство для броска – но делает это не как Петр Мразек, огульно и необдуманно, а учитывая весь контекст и варианты продолжения.

Поэтому его ворота регулярно остаются как бы пустыми, но шайба, вместо того, чтобы заскочить в них, буксует в трафике и в итоге оказывается в ловушке Шестеркина. И то, как Игорь обратно вводит ее в игру – в том числе и длинными передачами – прямое продолжение его самого ценного навыка.

Вы говорили, что в хоккее все уже было? Ну вот, в воротах «Рейнджерс» играет вратарь-диспетчер? Разве это не что-то новое?

Я думаю, что Шестеркин успехом своей этой манеры, запускает в хоккее, как бы громко это ни звучало, новую эпоху. Далеко же не всем вратарям выпадают данные, которыми природа наградила Василевского. А тем временем работы в НХЛ будет все больше и больше – мы уже сейчас видим дефицит на этой позиции.

И вот одна из доступных точек роста: прокачивай понимание игры. Как мыслит нападающий, куда обычно идут передачи, откуда бросают, какими приемами пользуются атакующие игроки. Изучай все это, прокачивайся и используй в своей игре – и забудь о своих габаритах.

Хоккей остается игрой, и вратарь это не какой-то инопланетянин, от которого по умолчанию требуют каких-то других навыков. Кучеровым можно быть не только в поле, но и в воротах. Пример Шестеркина – лучшее тому доказательство.

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports; East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP