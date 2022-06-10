Звезда в порядке.

Претензии к Артемию Панарину набираются сами собой, стоит только открыть таблицу бомбардиров плей-офф. Самый известный уроженец Коркино там только 12-й, после целого ряда нападающих, у которых поменьше зарплата – и после его одноклубников Зибанежада (хороший бросок) и Фокса, который вообще защитник.

Можно нырнуть в бассейн с продвинутой статистикой типа сайта Moneypuck.com – и там картина еще хуже: по ожидаемым голам Артемий только 19-й, позади Коппа, Строума, Валеры Ничушкина и даже Джейка Генцела, который вылетел из плей-офф полтора миллиарда лет назад.

Но с этими таблицами есть проблема – туда входит далеко не вся статистика.

Вот, например, интересен раздел «Как я пошел в отрыв от Виктора Хедмана и не облажался». Удавалось далеко не каждому и по идее Артемию, при его габаритах, против шведа должно быть ну так себе – но он легко справился.

Или вот моя любимая графа, которую Панарин освежил в сегодняшнем матче: «Укрыть шайбу корпусом от того же Хедмана и, повернувшись к площадке спиной, вывести партнера на пустые ворота». Опять же, габариты Артемия и габариты Виктора; вся ситуация – и как все легко получилось. Укрыл корпусом, бросил взгляд в поле и запустил атаку, которая обязана была стать голевой. Просто Строум должен был забивать, выводить «Рейнджерс» вперед за 6 минут до сирены и выигрывать матч.

И эту атаку Артемий сделал своим своевременным пасом из-под давления Хедмана. И это должен был быть важнейший гол, который бы произвел тектоническое влияние на ход финала Востока.

Еще есть такие статистические показатели, как «Оригинальная обводка против Эрика Чернака» и «Пасы на Алексиса Лафреньера, которых не ожидал даже он сам», но на них по традиции обращают меньше внимания, чем на остальные.

После вылета «Флориды» я говорил, что цифры переоценены, и финал Востока вынуждает эту мысль повторить: игру Панарина на этой стадии можно оценить цифрами, но оценка не получится адекватной, потому что даже в той атаке, которую он организовал для своих партнеров Коппа и Строума, Строум заработал больше ожидаемых голов, чем Артемий. Просто эта статистика считается вот таким образом: люди, которые создают игру, плеймейкеры, получают меньше внимания, чем те, кто бросает.

Чтобы понять, что Артемий уже несколько матчей подряд чуть ли не единственный конструктивный игрок «Рейнджерс», нужно внимательнее смотреть на лед – это видно без особенной подготовки.

Я много своего и вашего времени потратил на объяснение того, почему Панарин дает этому составу «Рейнджерс» меньше, чем может – потому что эти «Рейнджерс» сами берут от него меньше, чем могли бы. Но сейчас повторять это нет никакого смысла – сам Артемий принял ситуацию как факт и ищет способ выдать максимум в рамках этой конфигурации командной игры; так и делают блестящие игроки.

Он заряжен на ворота. Он заряжен на борьбу. Он лезет вперед, обыгрывает, пробирается за спину защитникам и создает моменты для партнеров. Он не усложняет там, где не надо – и где от него просят – не усложнять. Он не упрощает там, где может раскрыть свои сильные качества – например, понимание игры.

Артемий опасен. Мои волосы седеют всякий раз, когда он забирается с шайбой в чужую зону. Это он организует такое опасное большинство «Рейнджерс», это с его передач так филигранно бросает Зибанежад, который без этих передач был бы самым предсказуемым нападающим на свете.

Разумеется, это не все, чего мы ждем от Панарина в этом финале. Разумеется, мы ждем перфоманса, который сделает нам вечер. Но напротив очень сильный соперник, который нереально круто обороняется. Напротив нереальный вратарь. Их не растащить в одиночку.

И Артемию уже не 23 года, он не так замкнут на себе и гораздо больше думает о партнерах; в этом смысле он очень напоминает Нэтана Маккиннона, который тоже играет не так ярко, как в прошлых сезонах – но команда Маккиннона побеждает, и ему этого достаточно. Точнее, ему только это и нужно.

Весь сезон Панарина был об этом же. Он сам несколько раз говорил: мои цифры – на втором плане. Главное выйти в плей-офф. Главное выйти во второй раунд. Теперь главное – выйти в финал. Поэтому на места в списке бомбардиров смотреть нет никакого смысла. Нужно смотреть на лед.

Завтра ночью Артемий снова выйдет на лед и ему нужно будет отдать столько передач Строуму, сколько нужно, чтобы тот наконец попал по воротам.

Получится ли?

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports