Чистые 0-2.

Свершилось: «Лайтнинг» проиграли в плей-офф два матча подряд – этого не было с 2019-го, после 0-4 от «Коламбуса». Да, все это время на поражение в плей-офф «Тампа» отвечала своей уверенной победой – и в этом была какая-то ее идентичность: мы изменились и на поражение реагируем максимально правильно. Мы прибавляем и сминаем соперника, а Василевский пропускает даже не ноль, а «-1» голов.

На поражение в первом матче финала Востока в этот раз «молнии» ответили еще более уверенным поражением. Совсем напугать, естественно, это может каких-то совсем суеверных фанатов команды, но не игроков и не тренеров.

«По большей части все серии когда-нибудь заканчиваются, – сказал после игры Джон Купер. – К сожалению, сегодня вечером наша подошла к концу. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет».

Тренер прав в том, что рано или поздно это должно было случится – и это, конечно же, не лишает «Тампу» шансов на победу. Даже наоборот – это еще одно испытание, с которым обязан справляться чемпион.

С другой стороны, эти 2-0 в серии – отличное доказательство того, что «Рейнджерс» прибавляют с каждой серией и развиваются прямо по ходу плей-офф.

Подробнее об удивительном матче, в котором самая крепкая команда лиги чуть не развалилась – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там куча более мелких деталей о Кубке Стэнли-2022.

С «Тампой» что-то случилось

Ну вот серьезно, это был не матч, а катастрофа. У Кучерова потеря за потерей и минимум удачных действий с шайбой. Виктор Хедман играл так, будто бы заблудился в тумане. Количество потерь, обрезов и прочей красоты не поддается вообще никакому учету. Их было не просто много, они были системой.

По ходу серии с «Флоридой» я обращал внимание, что по-настоящему строго и консервативно «Лайтнинг» сыграли только в первом матче – а дальше расслабились и позволяли себе потери, в том числе и на выходе из зоны. Но это потери компенсировались ускорениями и просто очень четкими действиями игроков в своей зоне.

Во второй игре финала Востока потерь было раз в пять больше, и за ними никто не успевал: первую половину матча «Тампа» просто висела на волоске. Она ничего не контролировала. Да, пахал Василевский, старались защитники, но равновесие в игре держалось на чем-то очень-очень тонком. Было ощущение: еще пара минут – и все это развалится.

Я не очень понимаю, что произошло, но в матче, в котором, по идее, «Тампа» должна была выглядеть мощнее, чем позавчера, она выглядела намного хуже. Что это было? Усталость? Длительный отдых? Травмы, о которых не сообщают?

Вряд ли получится найти ответ на этот вопрос, но это важно, потому что состояние «Лайтнинг» – ключ к тому, какой эта серия будет дальше.

Возможно, «Лайтнинг» просто не успевают за скоростью «Рейнджерс»

Тоже важно понимать: матч – это соревнование двух сторон, а не поочередная презентация каждой из них, и «Рейнджерс» сегодня были хороши. Есть ощущение, что против «Тампы» им комфортно: у «Лайтнинг» нет какого-то явно выраженного плана на игру, они не давят количеством и силой, они не откатываются, они очень погружены в процесс игры – и поэтому открыты для соревнования в скорости, в мысли.

И сегодня ночью «Рейнджерс», по моим ощущениям, навязали сопернику кучу таких локальных соревнований и большую часть из них выиграли. Они ловили «Тампу» на пересменках, сооружали быстрые атаки с помощью передач Шестеркина, в один пас выходили из-под давления и, опять же, убегали от соперника в средней зоне.

Иллюстрация этого успеха – тепловая карта бросков, на которой мы вообще не видим бросков с периметра. «Рейнджерс» успешно пробирались вглубь чужой зоны и атаковали оттуда – и атаковали очень опасно.

У Нью-Йорка взлетает третье звено (и Адам Фокс)

Кто-то заметил звено Лафреньер – Хитил – Какко в первом раунде, я обратил на них внимание в первых матчах против «Каролины» – потом Галлан их растащил, чтобы собрать на финише серии.

А теперь они просто лучшая тройка «Рейнджерс». Причем с какой стороны ни посмотри: у них две победных шайбы в двух матчах против «Тампы», во второй игре они стали лучшим звеном своей команды по ожидаемым голам (0,61), и у них ку-у-у-уча смен, проведенных в чужой зоне.

Причем такая мощь третьего звена создает дополнительные сложности для «Лайтнинг», которые уже второй раунд плей-офф играют в 11 нападающих – им надо придумать, кого выставить против первой и второй тройки соперника, в которых играют Зибанежад и Панарин, а тут еще и с третьей тройкой столько проблем. Кошмар!

Сегодня забить победный гол им помог Адам Фокс, который красиво включился в атаку и шикарно отдал на пятак Какко – и это еще один игрок, вклад которого с каждым раундом становится все весомее и весомее.

При этом «Лайтнинг» не развалились и чуть не вернулись в концовке

И тут небольшой блок хороших новостей для «Тампы». При всем ужасе, ошибках, потерях и пропущенных отрывах «молнии» удержались относительно близко по счету и дождались момента, когда «Рейнджерс» перешли в режим экономии и пошли спасать матч.

И – что удивительно – чуть его не спасли. У них даже прошла их фирменная блистательная атака в несколько передач с выходом на пустой угол ворот, после которого счет стал 2:3 и даже оставалось какое-то время.

То есть: чтобы быть максимально близко к победе над «Рейнджерс», «Тампе» не нужно сильно прибавить. Достаточно найти и поправить какие-то мелочи: Василевский по-прежнему величайший вратарь современности и готов компенсировать всякие там потери. Нужно только, чтобы заработало хоть что-то еще – ну например, четвертое звено, с Маруном, Бельмаром и Перри.

Разве это нереально? Да нет.

В серии все возможно, и есть ощущение, что она только начинается; следующий матч будет фантастически интересным.

Фото: REUTERS/Dennis Schneidler-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/John Minchillo