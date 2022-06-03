В Кубке Стэнли – время абсолютного хоккея. Финалы Запада и Востока станут классикой и останутся в истории

Петухов в полном восторге.

Я смотрю матчи в записи, чтобы была возможность несколько раз пересматривать нужные эпизоды, нарезать гифки (в том числе в телеграм), а также перематывать паузы и, особенно, «мусорное время» – ну то есть те отрезки, когда в игре намечается разгром и уже очевидно, чем все закончится.

Правда, «Эдмонтон» на своем пути в плей-офф сделал все, чтобы сломать этот комфортный режим: в первом матче второго раунда, против «Калгари», «Ойлерс» показали, что в их играх может происходить более-менее все что угодно. Ну первый матч с «Колорадо» вы помните? Там было 0:3 и 3:7 – и Макдэвид все равно возвращался в игру.

Но сегодня перематывать и не хотелось – даже когда «Колорадо» повел 3:0. Дело вообще не в том, кто выиграл, с каким счетом и сколько «Ойлерс» сгенерили ожидаемых голов (очень-очень мало, всего 1,22).

Сегодня был великолепный хоккей. Он начался с самой первой смены и продлился почти до самых последних секунд, и он не терял в великолепии от того, что счет становился все более близким к разгромному. Такое бывает: обе команды играют круто, при этом забивает только одна, но это не сказывается на впечатлении. Точнее, это не сказывается на хоккее – он остается великолепным.

И прелесть западного финала в том, что это не какая-то благотворительность или светлая убежденность тренеров команд в том, что в хоккее побеждает атака. Это вынужденная мера. Как я и говорил, «Колорадо» в финале просто не может рассчитывать на то, что сможет ограничить результативность «Эдмонтона». Несмотря на то, что сегодня получилось, всерьез ставить себе задачу ограничить результативность Макдэвида и его братанов – невозможно. Это наивно и грозит вылетом на ровном месте.

Это уже пытался сделать «Калгари» – и все видели, чем это закончилось. Лучший тренер сезона Дэррил Саттер вылетел во втором раунде.

А «Эдмонтон» просто органически устроен так, чтобы лететь вперед. Эта команда не может по-другому и не должна. Слишком жидко в защите? Да, и иногда это напрягает, но, если подумать, так даже лучше. Если б у Вудкрофта была техническая возможность как-то организованно откатываться и рассчитывать на Макди как на контратакующее оружие, он бы мог ей воспользоваться и катал скучные матчи.

А так у него в атаке главный талант 21 века – и у него нет другого шанса пройти дальше, кроме как освободить этого таланта вообще от всего, приделать к нему пару турбин и ждать, что он будет набирать по 5-6 очков за матч. Шанс «Эдмонтона» только в этом. Объективный шанс «Колорадо» только в том, чтобы превзойти теоретически высокую результативность соперника.

Поэтому финал Запада и становится ультраскоростным, просто непревзойденным зрелищем. В нем играют два главных канадских героя и они играют на максимуме во всех возможных смыслах. Их партнеры стараются не отставать – и от этого становится только лучше.

Я уверен, что это уже классика – что-то в духе серий «Детройта» и «Колорадо» из далекого прошлого и прочих великих битв. И если «Эдмонтон» зацепит пару матчей, то будет совсем красиво.

Но и серия на Востоке не хуже. Она совсем другая – там на льду чуть больше воздуха и всяких скрытых смыслов, там чуть-чуть больше шахмат и всякой тактики, но это не менее красивая серия. Она завораживает, но по-другому – и она точно не хуже той, что происходит на Западе.

Выбор между ними – это, скорее, дело вкуса. В серии «Тампа» – «Рейнджерс» больше слоев, там соревнуются два великих (один – точно, другой в рамках этого сезона) вратаря, там соревнуются два приятеля из России, там соревнуются тренеры и так далее.

Финал Запада – это тупо блокбастер, в котором не нужно ничего объяснять. Просто садишься, пристегиваешь ремень – и кайфуешь.

Нам очень повезло, потому что далеко не всегда финалы конференций оказываются такими исторически классными. Тут, бывало, и «Виннипег» встречался с «Вегасом», и «Сент-Луис» с «Сан-Хосе». С другой стороны – может и расшифровывать ничего не надо: когда до этого мы одновременно видели серии, в которых Макдэвид играл против Маккиннона, а Панарин с Шестеркиным против Кучерова и Василевского?

И все на пике. И все не просто хотят, а безумно хотят победы. И тренеры не сдерживают их откатными схемами, а выжимают максимум.

В общем, всех с праздником! Этот год обещал нам кучу крутого хоккея и не сдержал ни одного обещания – и вот Кубок Стэнли сейчас будто бы отдает должок.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing