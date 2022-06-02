«Рейнджерс» вдохновенно начали серию с «Тампой» и показали, что готовы биться с чемпионом. Но есть нюансы

Кстати, кто-нибудь видел Никиту Кучерова?

Кубок Стэнли мотает нас между полюсами. Второй матч финалов конференций показал, какое разнообразие стилей, подходов к хоккею нас ждет на этой стадии, и качественно дополнил впечатления от первого игрового дня, когда «Колорадо» и «Эдмонтон» устроили что-то типа Матча всех звезд.

Если и были люди, недовольные распахнутой настежь игрой в финале Запада, то сегодня они должны успокоиться. Хоккей прекрасен тем, что играть в него можно очень по-разному, и в современной НХЛ с ее жесткими рамками, ограничивающими процесс построения команды, вполне успешно сосуществуют противоположные взгляды на то, как тут можно побеждать.

Современный хоккей – это, конечно, не всегда такая безумная перестрелка, как на Западе. И вот финал Востока сразу же перебросил зрителей на другой край диапазона: четкий, организованный по всему пространству площадки хоккей, в котором важна каждая мелочь (на Западе они тоже важны, только чуть по-другому), наложения, перестановки и так далее.

То, что так будет, было понятно. Неясным оставалось только, как это выглядит – у «Рейнджерс» не то чтобы много инструментов, работающих лучше, чем у «Тампы», но у них определенно есть талант в нападении, который иногда просто сам по себе решает все вопросы. При этом «Лайтнинг» показали, что готовы успешно обороняться и против «Торонто», и против «Флориды», да хоть против черта лысого.

Сегодня это выглядело так: великолепная реализация позволила «рейнджерам» закончить матч к началу третьего периода. Значит ли это, что дальше будет в таком же духе? Не уверен.

Ниже – ключевые наблюдения по матчу, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там почти все то же самое, только еще и с музыкой, причем очень разной.

«Рейнджерс» выдали ремейк первого матча серии «Тампа» – «Торонто»

Хорошо помню тот матч: он ошеломил, и «Лифс» в нем выглядели просто как будущие чемпионы всего на свете. И хорошо помню, как после той игры я написал, что за «Торонто» в тот день сыграл стадион. Город наконец поверил в команду, они объединились и выдали мегазаряд энергии. «Листья» за весь матч не встретили никакого сопротивления и согнули «Тампу», как ураган сгибает какое-нибудь молодое тонкое деревце.

Первый матч финала Востока складывался по-другому и был намного более близким, но все равно от него похожее ощущение. Что «Рейнджерс» сегодня выдали какой-то бонус, какой-то заряд – будто бы на эйфории от того, что они играют на этой стадии, что они прошли два таких испытания, и что они на 100% соответствуют уровню, который требует эта стадия турнира.

«Рейнджерс» будто бы хотели доказать, что они тут вообще не случайно – а они в финале Востока вообще не случайно – и вот этим настроем вывели сами себя на чуть более высокий уровень. В целом – неудивительно: по ходу второго раунда «Нью-Йорк» показал очевидный прогресс, это очень здоровская примета, и рост команды не должен останавливаться.

В первой же игре финала Востока она выдала довольно вдохновенный и очень убедительный хоккей и преодолела еще одну отметку в уровне. «Рейнджерс» растут – и так на самом деле по ходу плей-офф делают чемпионы.

«Тампа» не была так плоха, как кажется

Если вы не видели матч и посмотрели, например, только хайлайты, то у вас понятно какое впечатление: «Лайтнинг» вышли неразогретыми после паузы между раундами и напоролись на резвых парней из Нью-Йорка, которые нашли свой ритм и продолжают успешно играть через день.

В общем – может быть, но в деталях картинка выглядит немножко по-другому. Если говорить прям совсем про активность, то «Тампа» сегодня была не хуже, а, скорее всего, и лучше – если судить по ожидаемым голам (4,42 на 3,08 в пользу «Тампы»; самым опасным звеном на обе команды была тройка Сирелли) и тем более по тепловой карте бросков (во всех ситуациях).

А можете посмотреть, например, эпизод с тем, как Ник Пол убивает большинство соперника в чужой зоне, против целой пятерки – и даже бросает по воротам.

Как-то не кажется, да, что игрок «Тампы» уступает в движении «рейнджерам», правда?

В этом отличие первого матча финала Востока от первой игры с «Торонто» – глобально «Тампа» тут очень многое контролировала и не проиграла содержание. Если оставить в стороне реализацию, то это был очень близкий матч, в котором «Лайтнинг» создавали не меньше.

«Рейнджерс» вытащила вперед дикая реализация

Но создавать – это одно, а реализовывать – другое. Возможно, на уровне реализации как раз и сказалась разница в тонусе между командами. «Тампа» отлично отработала игру ногами (учитывая, что нет Пойнта и Кучеров... – ну, о нем ниже), но в завершении с «Рейнджерс» сравниться не смогла.

У хозяев не то чтобы залетало – в Нью-Йорке достаточно талантливое нападение, которое позволяет рассчитывать именно на такое качество в завершении. Но кучность и, я бы сказал, неотвратимость голевых бросков впечатляют.

Какко оставили одного за воротами – он разобрался, двинулся на пятак и сделал шикарную скидку Хитилу.

Ватрано оставили одного на несколько секунд под синей линией – тот неотразимо бросил в самые девять.

Панарину дали не очень удобный пас под бросок с ходу – он подстроился и попал мимо Василевского.

А потом было еще и попадание Зибанежада в большинстве.

Я повторю, что это нельзя назвать фартом – и Панарин, и Зибанежад, и третье звено «Рейнджерс» (Какко, Хитил, Лафреньер) достаточно талантливы, чтобы бросать и попадать именно с такой четкостью, но сегодня это был какой-то организованный вихрь, противостоять которому был не в силах даже один из лучших вратарей в истории.

Кучеров проспал игру

В этом плей-офф у Никиты бывают такие матчи – когда он будто бы выпадает из командного организма (который сам вроде бы и настроил) и все делает немного невпопад. Лишние пасы, обрезы, недоработки и так далее.

Ну, матч начался с того, что он недоработал за Зибанежадом, и тот отдал пас на первый гол в матче в первой же смене – и дальше продолжался примерно в том же духе.

И «Тампе» не хватило Кучерова не только на табло, но и в том смысле, что любая его потеря – это -1 качественное владение в зоне атаки, минус 20 / 30 / 40 секунд игры в чужой зоне и плюс 20 / 30 / 40 секунд в зоне защиты. В итоге в том числе из-за этих потерь матч выглядел совсем не так, как мог бы.

Василевский и Шестеркин – супер

Тут я не буду ничего особенного расшифровывать. Просто отмечу, что мы живем в потрясающую эпоху, когда в мир захватили два вратаря, они безусловно лучшие, и один из них – из Уфы, а другой – приятель Артема Батрака.

И наблюдать за их игрой – довольно очевидное удовольствие.

Да, и Купер совершенно прав, когда говорит, что Вася не виноват в поражении. Он вообще провел довольно неплохой матч, но броски «Рейнджерс» были убойными.

Непонятно, что будет дальше

В игре «Рейнджерс» сегодня было много эйфории, особенно на стадии завершения и содержание не было в их пользу. Поэтому не очень понятно, что будет, когда этой эйфории станет меньше или в серию вернется Кучеров и у «Тампы» станет больше качественного владения в чужой зоне, или Кори Перри основательно зацепится за чужой пятак.

Каким тогда будет план «Рейнджерс»? Защищаться, как было в серии с «Каролиной», у них не получится – «Тампа» атакует не так однообразно и не так примитивно, и очень любит атаки с ходу.

Или получится? В общем, ждем следующей игры, это все очень интересно.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II; REUTERS/Danny Wild-USA TODAY Sports