Пришла эпоха.

В ночь на 1 июня они выйдут на лед в Колорадо и наверняка встанут друг против друга на стартовое вбрасывание. Возможно, их тренеры – Джей Вудкрофт и Джаред Беднар – по ходу серии захотят какого-то другого варианта размена, но если на первое вбрасывание не выйдут Макдэвид и Маккиннон, этого не поймут нигде в мире.

Кадр, на котором они скрещивают клюшки в финале Запада, будет не просто открытием одной из трех последних серий сезона.

Этот кадр откроет новую страницу в истории НХЛ. На самом деле они оба уже не так молоды, как кажется. Маккиннон 1995 года рождения, он приезжал аж на МЧМ-2013 в Уфу, в сентябре ему уже 27 – и последние лет 7 он считается одной из главных звезд мирового хоккея.

Макдэвиду 25 – в его возрасте Илья Ковальчук забивал Тот Самый Гол – и Коннор считается суперзвездой с момента своего появления в лиге в 2015-м.

Они оба (как и Остон Мэттьюс – третий фронтмен поколения, которое будет рулить в хоккее в 2020-х) представляют очень важные энхаэловские франшизы, клубы с большой историей, но весьма невнятным настоящим. Надежды «Колорадо» и «Эдмонтона» на перезапуск основываются как раз на таланте Маккиннона и Макдэвида – они пришли в этот мир, чтобы сделать «Эвс» и «Ойлерс» великими снова.

Последние 5 лет игры обоих – это хроника разочарования. «Эдмонтон» свежо смотрелся еще в плей-офф-2017, но там проиграл «Анахайму», и потом – как отрезало. Макди стабильно набирает 100+ очков, а команда не выходит в плей-офф или вылетает в первом раунде. Уже даже казалось, что они неспособны в принципе, что эта конфигурация команды – ущербна.

«Колорадо» в целом смотрится солиднее, но эта солидность растворяется в играх на вылет: в 2020-м «Эвеланш» были однозначными фаворитами Запада, но проиграли «Далласу» (если забыли как – вот тут можно посмотреть и почитать). В 2021 году они же были еще более однозначными фаворитами всего шоу, но попали под уверенный «Вегас» – 2-4.

Это все даже не финалы конференции. Это все даже не близко.

Они оба выглядели настолько круто, что казалось, залетят в лигу как Кросби и Малкин – сразу с победы в Кубке Стэнли. Но вот Маккиннон и Макдэвид уже звезды НХЛ, а кто берет кубки?

«Питтсбург», «Питтсбург» и «Вашингтон». Те же Кросби, Малкин и Овечкин.

После них пришло время Тарасенко, Пьетранджело и, конечно, Кучерова, Хедмана и Василевского. А Макдэвид и Маккиннон по-прежнему были даже не близко. Оба такие угрозы, оба тащат за собой в целом недурные (хоть и в разной степени) команды, но в плей-офф выпадают в осадок.

Кто еще должен побеждать в НХЛ и разыгрывать Кубок в начале 2020-х, если не два Мака? Неужели суперзвезды в хоккее настолько ничего не решают, что самые талантливые игроки поколения не могут вытащить свои команды в поздние раунды?

И вот это время настало. Сакик довел состав «Колорадо» до ума, команда в отдельные моменты выглядит просто отбойным молотком – и уже учится играть разнообразнее. «Эдмонтон» вроде бы так же нестабилен, но энергия, которую в игру команды вносит Коннор Макдэвид, просто выжигает все живое. Они наконец-то выбрались в финал конференции, они вышли сюда разными путями, но они оба тут неслучайно.

Они начинают финал с разных позиций. Последние два сезона Маккиннон выглядел самым мощным бойцом для плей-офф, но этой весной Макди перевернул представление о том, что один игрок может вложить в победу своей команды. На этот момент у Коннора в два раза больше очков в плей-офф, чем у Нэтана – 26 против 13. Год назад их встреча ощущалась бы как битва чисто один-на-один, сейчас Маккиннон вроде бы чуть больше привязан к командной игре (может «Сент-Луис» его так здорово закрывал?). С другой стороны, по голу в пятом матче второго раунда так не скажешь.

Они совершенно точно не те, что были пять лет назад – и возможно, такое отложенное появление на поздней стадии плей-офф как раз урок всем будущим суперзвездам: чтобы проходить раунды, нужно повзрослеть. Сюда не получится пройти чисто на вдохновении. Нужна команда, нужна оборона – ну или вдохновение должно быть сметающим все живое.

У «Колорадо» и «Эдмонтона» есть все, чтобы финал Запада оказался историческим; уже то, что одна из этих команд окажется в финале – и есть история. И еще очень хочется, чтобы грядущая серия заложила основу для большого противостояния франшиз и ее суперзвезд на ближайшие 3-4-5 лет – с продолжением, сюжетными поворотами и разнообразной красотой. Да, как в свое время было у «Питтсбурга» и «Вашингтона».

Кто будет рулить на Западе, если не они? И пусть у них получится красиво.

Ух, «Колорадо» взял решающий матч голами нижних звеньев (и с победным за 6 секунд до конца). Нас ждет битва Макдэвида и Маккиннона!

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«Рейнджерс» провели еще один сильный матч против «Каролины», но сгорели на диких ошибках. Будущее – туманно

Фото: REUTERS/Sergei Belski, Isaiah J. Downing