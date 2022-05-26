«Колорадо» борется со своим несовершенством, но ничего не выходит. Он по-прежнему проигрывает решающие минуты

Вели 3:0 и все упустили.

Когда мне говорят «Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли», я вспоминаю осень 2020-го.

Великолепный «Даллас» во втором раунде наткнулся на безумно сильных «Эвеланш». Маккиннон и компания в первом раунде так остервенело драли «Аризону», что в двух последних матчах серии отгрузили ей два раза по 7:1 – и опять же были очевидным фаворитом.

«Старс» лучше «Койотис» играли в обороне, еще лучше играли в атаке и вдруг повели в серии 3-1. Тогда мне было очевидно: или они закончат в пятом матче, или исход подвиснет в воздухе – взять затяжную серию ветеранам «Далласа» было сложнее.

В целом, так и получилось: серия ушла в седьмой матч и за 3:40 до конца основного времени «Колорадо» вышел вперед. В моменте казалось, что это точно все. Что «Даллас» упустил все возможности, и дал «Эвеланш» дышать, а они воспользовались и своего уже не отдадут.

Я очень подробно, в самых мелких деталях, описывал ту серию у себя в телеграме (справедливости ради – не только ту). Здесь выложу следующую после очень важного – и как казалось, победного – гола смену в исполнении «Эвеланш».

Вся, целиком и полностью, она выглядела вот так:

Да, она длилась 8 секунд и закончилась голом «Далласа», забитым, кажется, вообще без сопротивления. Вот вообще без сопротивления. Игроки вроде были на льду, но шайба от них отскакивала как от деревяшек – причем почему-то в сторону своих ворот.

Это катастрофа, не правда ли?

Сегодня я с большим удовольствием посмотрел великолепный хоккей, который «Эвеланш» устроили на этот раз в паре с «Блюз», но в конце пятого матча у меня возникло такое легкое дежа вю. Великим проходом от своих ворот примерно за три минуты до конца матча Нэтан Маккиннон вывел свою команду, как казалось, в финал конференции.

А потом «Сент-Луис» снял вратаря, выпустил шестого полевого и – легко забил.

Это совсем другой по структуре эпизод, но легкость, с которой защитники оставили на пятаке Томаса, просто поражает. На днях мы видели, как в своей зоне убивается команда, чьи чемпионские амбиции не вызывают никаких вопросов, – и на фоне блоков, сэйвов, отборов и в целом желания борьбы, которые показывает «Тампа», вот эта игра Кэйла Макара просто удивляет. Для него будто бы новость, что идут последние секунды, и что это Кубок Стэнли, и что соперник хочет забить гол, чтобы спасти матч.

Он будто бы ждет, что все закончится как-то само собой и что «Эвеланш» уже достаточно сделал для того, чтобы победить.

Нет, недостаточно – и сегодняшний матч именно об этом.

Да, «Колорадо» очень много сделал для того, чтобы измениться. Да, даже по ходу серии это ощущение возникало несколько раз – что перед нами новая команда, что она повзрослела и хочет быть разнообразнее, хочет в том числе выигрывать матчи игрой в защите.

Но сегодня дошло до дела – и мы увидели то же самое. Те же опущенные руки, ту же индифферентность к происходящему в самый важный момент.

«Колорадо» здорово проходит дистанцию матча, Беднар придумал план с таким легким откатом-пружиной, который не дает «Сент-Луису» слишком много пространства в чужой зоне. Но в обороне недостаточно просто находиться. Нужно работать клюшками, корпусами, выигрывать единоборства и читать чужие намерения.

Сегодня «Эвеланш» повели 3:0, и их задачей было просто сыграть на одну пропущенную шайбу, но они не смогли. Их оборону расшатали заходы Володи Тарасенко на пятак, передачи Паши Бучневича и подворотная работа Леши Торопченко. Это все хорошие хоккеисты, и в целом у «Блюз» нешуточное нападение, но если ты хочешь стать чемпионом, ты должен вложить много энергии в то, чтобы с ним справиться.

«Колорадо» очень хочет взять кубок, но все еще не до конца понимает, какой командой он должен для этого стать.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/David Zalubowski