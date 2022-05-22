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В России уверены, что мировой хоккей базируется на советской школе. Но это заблуждение, которое мешает нам идти вперед

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Разоблачение года.

Признаюсь: в отличие от интервью Вадима Кораблева я несовершенен и меня так же, как и многих из вас, цепляют не заслуживающие в целом внимания, но броские, юродивые заголовки. Я слаб – и регулярно прохожу по этим ссылкам и читаю ничего не значащий мусор, которым забиты новостные ленты. Этот мусор потом живет у меня в голове и всплывает, когда ему захочется. 

Последний такой случай – с репликой Аркадия Ротенберга, который в день утверждения Владислава Третьяка на его именном посту в ФХР, сказал вот что:

«Чемпионат мира без России никак не смотрится. Все наработки школы у скандинавов взяты у СССР, и мы надеемся, что рано или поздно такая справедливость [возвращение сборной России] восторжествует».

В этой реплике столько парадоксов, что даже как-то странно с ней спорить, поэтому я взял и запомнил эту мысль: «Наработки скандинавской школы взяты у СССР».

Должен признать: звучит чертовски знакомо. Мы регулярно слышим о том, что современный хоккей был придуман в Советском Союзе и что советская школа остается лучшей, и самой актуальной, а все остальные школы пользуются тем, что придумали отцы-основатели Красной машины.

И я думаю вы согласитесь – сложно вспомнить, кто и когда конкретно говорил о том, что современный хоккей был придуман в СССР, но какая-то такая идея витает в воздухе. Это общее место в нашем хоккейном дискурсе – что советская школа была огромным прорывом и ее наработками пользуются и финны, и шведы, и канадцы, и вообще весь мир.

И ее наработки до сих пор актуальны как творчество Кендрика Ламара.

Сегодня я смотрел матч «Колорадо» – «Сент-Луис» (все важное по этому матчу есть у меня в телеграме) и увидел вот такую шайбу: Кэйл Макар бросил мимо блокирующего в крюк Назему Кадри – и тот подставил клюшку так, что шайба отскочила в ворота. 

И я вспомнил, что это далеко не первый подобный гол, который я видел даже в этом плей-офф. Как минимум один залетал в ворота «Калгари» еще в первом раунде. 

А, и еще один такой гол был – у Кори Перри во втором матче «Тампы» и «Флориды».

Вот это совпадение: сразу три такие удивительные шайбы на таком коротком отрезке времени!

И вы сейчас надо мной смеетесь: «Ты чего, братец? Ну это же вообще стандарт, так в каждой игре забивают по 1-2-3 гола. Есть даже люди, которые на таких шайбах специализируются – типа Джо Павелски. Команды специально работают на тренировках, чтобы у защитника всегда был вариант».

Но вы же понимаете, что я и сам знаю. Просто я увидел гол Кадри и вспомнил слова Ротенберга по советские наработки – вот эти подставления входили в советские наработки? Они были в том пакете, который хитрые скандинавы выкрали у СССР? Разве так делали в СССР в 1980-х? Разве Виктор Васильевич Тихонов вообще мог представить, что такое возможно?

Я не расскажу в деталях, как сборная играла в 1972-м, но точно не помню там голов с подставлениями, не помню, чтобы это было системой. Зато помню, что в моем детстве – в 1990-х – праздником было вообще оторвать шайбу ото льда, поднять ее в воздух; деревянные клюшки справлялись с этим вообще не так просто, как нынешние.

Ну и представьте, как сильно вот этот способ забивать в принципе меняет игру в позиционном нападении. Насколько другие задачи вот эта возможность открывает и перед нападающим, и перед защитником, и вообще перед командой. Насколько современный хоккей ушел от тех советских наработок. 

И я не имею в виду плохого. Я не насмехаюсь над наследием, которое так тщательно хранит Аркадий Ротенберг. Я говорю только о том, что со времен закрытия советской школы прошло больше 30 лет. С момента ее самой большой победы – больше 40 лет.

Она, безусловно, внесла свой вклад в развитие мирового хоккея. Но сейчас мировой хоккей лучших образцов выглядит так, как советские тренеры и представить не могли. Не потому что с ними была какая-то проблема, а просто потому, что они жили и работали полвека назад. С тех пор все изменилось. Абсолютно все. В хоккее сейчас столько новых технологий, так много элементов, что это, по сути, уже новая игра. Искать в ней какие-то проценты и примеси советского – это просто идиотская трата времени.

Посмотрите серию-1972 – вы вообще узнаете эту игру? Точно ли это тот хоккей, который нужно ставить в качестве примера? Мне на самом деле даже страшно, если вопрос стоит именно таким образом. Мне кажется, что нужно лететь вперед. 

Нужно изучать то, что происходит сейчас: системы форчекинга, игра в средней зоне, брейкауты, те же набросы и подставления, системы защиты, наложения, игра на точке (советская школа, кажется, конкретно на этот пункт накладывала яркий такой блестящий болт). Этого всего даже в НХЛ 1980-х не очень знали – откуда это было знать советским тренерам?

Как мы можем идти в будущее с такой странной установкой, что хоккей был придуман в СССР в 1970-80-х? 

Я думаю, что не можем. И я на самом деле думаю, если б Виктор Васильевич был практикующим тренером сейчас, он бы изучал не матчи суперсерии-1972, а конспектировал бы как Кэйл Макар, лучший хоккеист современности, играет в большинстве. Потому что неважно, кто придумал технологию. Важно, кто и как ей пользуется.

Воспоминания о том, что советская школа была лучшей в мире, просто мешают нам принять и понять современный хоккей во всем его многообразии.

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, Илья Питалев; REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports

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