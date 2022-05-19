И середняки цепляются за плей-офф.

Я не так давно в полном масштабе отсматриваю плей-офф НХЛ, но даже за эти несколько лет видел многое. Видел, как средние команды получают где-то инъекцию несгибаемого духа и пробираются на самый верх. Видел, что с хорошей командой делает гениальный перфоманс одного игрока.

Видел Нэтана Маккиннона последних лет, видел, как он терзал оборону «Далласа»-2020, и считал, что после этого меня невозможно удивить индивидуальным перфомансом. Мне казалось, что хоть я и не смотрел весь хоккей на свете, но по крайней мере представляю разные сценарии того, как и где клубы черпают силы для сопротивления сопернику в плей-офф.

Я думал, что могу себе представить, за счет чего команда может играть в плей-офф.

А потом увидел первый матч серии «Эдмонтона» и «Калгари».

Слушайте, ну это уже даже не смешно. Это было забавно когда-то раньше, когда Коннор Макдэвид набирал все возможные очки в регулярке, а потом выбирался с «Эдмонтоном» в плей-офф, быстренько там прогорал и уходил в отпуск. Тогда мы все получали возможность хорошо посмеяться: ах, ну да, вот чего стоят эти проходы, эти прорывы, эти голы и передачи в чемпионате.

Но то, что происходит сейчас – это как-то жутко. Закончился шестнадцатый день плей-офф. Идет второй раунд. У Макдэвида 6 очков отрыва от второго места в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Шесть очков отрыва! У него уже 18 очков – больше чем по два за игру.

В последнем матче он набрал четыре очка. И я видел его результативные действия – это не какие-то подставления и халявные вторые передачи. Это вот прям оно: суперпроходы, невероятные ускорения и передачи на броски по пустым воротам. Это прям самый натуральный death-mode. Выходя на лед, Макдэвид просто выжимает из себя весь имеющийся в запасе скилл, всю скорость. Его преимущество даже перед защитниками «Калгари» (а среди них есть и очень достойные игроки) настолько велико, что это противостояние кажется не до конца честным.

Я не видел такого даже в исполнении Сидни Кросби, который тоже иногда производит впечатление робота. Мне кажется, Макдэвид в этом своем хоккее объединяет качества Кросби и Малкина – максимальная рациональность + вызывающая наглость каждого запланированного действия. Кросби никогда не был таким напористым в смысле обводки, Малкин никогда не был таким стабильным и эффективным.

И я понимаю, откуда у Коннора такой заряд. Этот сезон очень важен для него, он уже давно играет в НХЛ и до сих пор не участвовал в больших играх; а между тем он именно для них и был создан. Странно же предполагать, что вот такого масштаба скилл появился только для того, чтобы бить рекорды результативности в регулярке. Не-е-е-ет. Это нужно на поздних стадиях плей-офф. Пускай пока не в финале, но в финале конференции уж точно. Лихая заруба с «Колорадо». Очное противостояние с Маккинноном. Споры с Кори Перри после свистка – вот уж кто стабильно играет большие серии.

Уже много лет Коннор смотрит на все это со стороны – долго такое продолжаться не может. Поэтому он очень хочет, чтобы «Эдмонтон» был сильным прямо сейчас. Когда после грандиозного старта в регулярке-2021/22 «Эдмонтон» завалился на бок, а дыра в репутации Эвандера Кэйна больше не позволяла «Сан-Хосе» закрывать на нее глаза, Коннор сказал руководству, что хочет этого парня к себе в команду, потому что нужно было что-то делать и как-то латать состав.

В плей-офф-2021/22 Кэйн – один из лучших игроков «Эдмонтона». Команда во втором раунде. Но есть деталь.

Это все еще не то, а палубу уже затопило по голень. Результативность Макдэвида очень напоминает тазик, которым из тонущей яхты вычерпывают воду. Его голов и передач хватило на серию с «Кингс» – но она растянулась на семь игр, и ее исход не был очевиден.

Он набрал четыре очка в матче с «Калгари», а в сумме надо было 10.

Возможно, большая проблема Макдэвида в том, что своей активностью на льду он пытается компенсировать ошибки, допущенные ранее в обсуждении его контракта. Он, безусловно, лучший игрок планеты, и 12,5 млн – недостаточно большая сумма для его таланта, но в НХЛ соревнуются не звезды, а потолки зарплат. Минус два миллиона – и у команды мог бы быть еще один хороший игрок в защите. Или, кто знает, даже вратарь. Хороший вратарь очень помог бы этому «Эдмонтону».

Может быть, стоило подождать с гигантским контрактом, пока в команде не соберется крепкое ядро – и уже тогда выкручивать ручку на полную? Этого мы никогда не узнаем. Не узнает этого и Макдэвид.

Все, что ему остается – это рвать чужую защиту в клочья, забивая и организовывая 4-5-6 голов в надежде на то, что его средняя команда пропустит не 8, а хотя бы 5.

У нас с вами ситуация намного лучше – мы можем наблюдать на это удивительное зрелище: как возможно лучший хоккеист в истории тащит к вершинам одну из самых разбалансированных команд в истории. И знаете что? Я хочу, чтобы ему повезло.

Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports, Candice Ward-USA TODAY Sports; East News/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP