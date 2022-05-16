Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость

Спорт, который лучше не пропускать.

Я как мог берег силы для финальной битвы «Далласа», но меня еле хватило.

Сначала «Бостон» и «Каролина» выдали силовой хоккей будущего. «Харрикейнс» продемонстрировали миру, как могут контролировать пространство игры, а спас их в результате Макс Доми – малыш, которого они выменяли на дедлайне. Тогда еще было непонятно, зачем он им, а вот же, пригодился – в условиях максимальной плотности его габариты и реакция сделали свое дело.

Пас, гол – и «Каролина» во втором раунде.

Потом, вы помните, были «Тампа» и «Торонто». Не матч, а аппарат по выжиманию эмоций из людей. Игра, в которой против «Лайтнинг» было вообще все, что можно: не шло у Кучерова (совсем), сломался Пойнт. Игра, в которой «Лифс» были монструозны как никогда раньше в плей-офф. Серьезно, я видел все матчи команды за последние года четыре – и такой я не видел ее ни разу.

Две шайбы забросил Ник Пол, Василевский принял на себя более-менее все, что летело в его сторону, а защитники вычистили остальное – и «Тампа» вопреки всему во втором раунде.

И вот уже две блистательные команды остались вне игры – плюсом к блистательным «Миннесоте» и «Вашингтону», которые выбыли пару дней назад («Нэшвилл» тоже отличная команда, но она как-то не впечатлила).

А потом был седьмой матч серии, которую я не очень понимаю – «Кингс» против «Ойлерс». Очень хотелось, чтобы их игра получилась проходной, чтобы можно было передохнуть, но там с первых минут пошли эти безумные командные скорости, на фоне которых, тем не менее, выделялся один человек. Коннор Макдэвид просто задолбал защиту «Лос-Анджелеса» и в итоге добился своего. Удивительное зрелище, не похожее вообще ни на что другое, происходящее в других сериях.

Небольшой перерыв – и «Питтсбург» приехал в Нью-Йорк. Ну ладно, думаю я, уж тут «пингвины» возьмут свое. Они лучше атаковали всю серию, они опытнее, они не могут проиграть три матча подряд. Тем более вернулись Кросби и Ракелль. «Питтсбург» выигрывает по содержанию основное время, но Шестеркин старательно вычищает то, что должен, и у «Рейнджерс» заходит что-то спонтанное. Овертайм и бросок Панарина в большинстве. Плюс один в углу великолепных команд, выбывших из игры.

Ну какие тут могут остаться силы? Откуда тут могут остаться эмоции?

Но это Кубок Стэнли – ничего невозможного нет: «Даллас» выживает в обороне, а его вратарь Эттинджер выдает матч жизни с каким-то невозможным количеством сэйвов. Он ловит, ловит и ловит – и «Старс», в которых не верил ну вот вообще никто, держатся за седьмой матч будто клещами. На первый гол «Калгари» они отвечают быстрым своим, уже вторым: из атаки с ходу забивает Влад Наместников (тоже ведь выменяли на дедлайне) – и в этом равновесии матч продержался до самого конца. А в конце – драма: Годро пробивает Эттинджера в ближний, и все заканчивается. Еще одна блистательная команда пополнила список проигравших.

Уже завтра ночью – новые блокбастеры.

«Тампа» против «Флориды» – южное дерби, две ненавидящие друг друга команды встречаются во втором раунде. Хорошо помню, с каким удовольствием Кори Перри включился в их кровавую разборку при первой же возможности в регулярке – даже не представляю, что там у них будет.

«Колорадо» – «Сент-Луис». С одной стороны – самая мощная атака лиги против самой мощной обороны. С другой – Володя Тарасенко и компания (Перрон, Кайру, Бучневич) против Сами Жирара, Кэйла Макара и вообще этой колорадской обороны, которая как мираж в пустыне – вроде бы есть, но на самом деле нет.

Битва за Альберту. Во втором раунде. Поищите на ютубе, как «Калгари» и «Эдмонтон» играли между собой в этом и прошлом сезоне, вы влюбитесь в эту серию.

Ну и «Рейнджерс» с «Каролиной» тут будто бы на втором плане, но там наши Панарин, Шестеркин, Свечников и, неожиданно, Кочетков.

В этом месте очень хочется написать про этот турнир что-то возвышенное и хвалебное – типа «лучшая лига мира», «обязательно смотреть», но я вдруг понял, что тогда встану на одну ступеньку с людьми, которые в момент, когда Россия не играет на чемпионате мира, называют нашу сборную сильнейшей в мире. Наш хоккей, который не знает побед на ЧМ разных возрастов уже 8 лет, они называют «диктующим моду» и таким образом машут кулаками по воздуху – вместо того, чтобы организовать приличный внутренний чемпионат.

Величие Кубка Стэнли-2022 не в каких-то словах. Кайф, который он раздает, вполне отражают самые простые цифры и факты. Из восьми серий первого раунда пять закончились в седьмых матчах. Из этих пяти решающих матчей три ушли в овертайм – и это по-прежнему только начало.

Этот турнир ломает представление о том, как вообще должен и может выглядеть спорт. Вы привыкли, что между лидерами регулярки и середняками есть существенная разница? Забудьте об этом: «Вашингтон» будет сопротивляться «Флориде» изо всех сил и будет вообще недалеко от победы. Вы думали, что ветераны уйдут и легко освободят путь молодым? По ожидаемым голам «Питтсбург» обошел «Рейнджерс» со счетом 33:22.

Вы привыкли, что на финальных стадиях турнира бьются одни и те же суперзвезды? Забудьте об этом, в НХЛ большие игроки есть в каждой команде, и они постоянно проигрывают вместе со своими клубами. Из плей-офф-2022 уже вылетели: один из лучших снайперов в истории (Александр Овечкин), лучший снайпер сезона (Мэттьюс) и один из лучших игроков в истории (Сидни Кросби).

Но! Важно, не кто вылетел, а кто остался. Остались мощнейшие игроки и мощнейшие команды, разницы в уровне между которыми практически нет.

Я даже не представляю, что нас ждет вот уже буквально завтра. Понятно только, что все будет супер. Хоккей будет супер.

Всех с праздником!

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports, Candice Ward-USA TODAY Sports, Dennis Schneidler-USA TODAY Sports, Perry Nelson-USA TODAY Sports, Nick Turchiaro-USA TODAY Sports, James Guillory-USA TODAY Sports