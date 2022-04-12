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Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря

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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Сергей Федоров Сергей Федоров
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Для победы этого мало.

Ну что ж, битва гигантов продолжается.

Роман Ротенберг зашел на второй круг перебора своих игроков в поисках хоть какой-то химии. Бурдасова (2 очка в 6 матчах против ЦСКА) и Кузьменко (3 очка в 6 матчах против ЦСКА – явно, явно пора в НХЛ) снова свели вместе, связывать поставили Захара Бардакова – ничего.

Лео Комаров уже даже не скрывает, что сам хоккей ему интересен постольку поскольку (напомню, совсем недавно Роман держал его первым центром). Финна видно только между свистками – в паузах, когда можно с кем-то поболтать, потолкаться, посидеть на сопернике. Вбрасывание шайбы – и он испаряется.

Еще по серии со «Спартаком» было видно, как СКА не хватает Кемппаинена – и вот с ЦСКА это становится какой-то катастрофой. У Санкт-Петербурга вообще нет ярко выраженного плана с шайбой. Тычки вперед, забросы, полухимия Гусева и Воробьева, ну и все.

Забивать получается после диких провалов ЦСКА – и, к счастью, сегодня такой был: Федотов в очень странной манере два раза пошел на шайбу и и оба раза не смог ее контролировать – со второго раза Зыков затолкал ее в ворота. 

Но больше-то, больше ничего. 

В прошлых раундах я говорил: видно, как отдельным командам мешает, что их возможности меньше, чем возможности соперника. В этой серии видно не возможности, а видно вообще ресурсы нашего хоккея. Их нет. Нет центров даже для СКА. Есть один – но это финн, и если он выпадает, то в первом звене центрить просто некому. 

Когда-то было много классных краев, но теперь таких, чтобы пришли между собой к какому-то взаимопониманию, нет даже для СКА. 

Хотя, может быть тут вопросы к генменеджеру, который этот состав набирал, и тренеру, который этим составом управляет.

Похоже, вопросы к обоим.

С другой стороны – Сергей Федоров. Пытается вернуть команде ее 2019-й – в смысле надежности, стойкости, качества сопротивления, организуемого по всей площадке. И знаете, сегодня получилось. ЦСКА начал прям по конспектам Никитина: с тотальным контролем в первые 10 минут, обозначенным давлением одним нападающим на защитников и блоком в средней; и просто мощным блоком в средней на концовку. 

Серьезный провал был только один, в моменте с Федотовым – для нынешнего ЦСКА это серьезное достижение. В матче против нынешнего СКА, который, кажется, не способен создавать моменты в 5-на-5 – это практически гарантированная победа.

Хорошая новость – вообще непонятно, чем все это закончится.

Плохая – самый слабый финал Запада в истории КХЛ продлится семь матчей.

Кубок Гагарина

Финал Запада

ЦСКА – СКА 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Дата проведения
12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Григоренко (Каменев)
1:1 – 39 Зыков (Хуснутдинов)
2:1 – 43 Абрамов (Карнаухов, Сергеев)
3:1 – 60 Григоренко (Окулов)
Вратари: Федотов 25/26 – Юханссон 29/31.

Счет в серии – 3-3

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; VK/ska

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