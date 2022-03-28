Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?

Отвечает Никита Петухов.

Да стойте, не кричите. Я понял, понял, что вы хотите спросить.

Совокупный тренерский опыт и скилл Сергея Федорова и Романа Ротенберга таков, что по ходу сезона-2021/22 их команды должны были развалиться как грязевые снеговики под теплым весенним дождем.

Как мы вообще тут оказались: летом 2021 года из ЦСКА за вызывающе плохой результат – провальное поражение в финале Кубка Гагарина-2021 от «Авангарда» – уволили главного тренера Игоря Никитина (у боссов клуба плохая память, они не помнят, как уже при «Роснефти» и Радулове команда не выходила во второй раунд).

Вместо него назначили Сергея Федорова, который буквально никогда не работал главным тренером и даже не высказывал такого желания, а в последнее время занимался роснефте-полезными делами типа посещения различных спортивных соревнований, спонсируемых компанией.

Прикольная деталь: Сергей Федоров формально числился в составе совета директоров клуба, на заседании которого и придумали тренерскую рокировку.

Тем же летом СКА трясло не меньше. Роман Ротенберг, который ранее придумал под себя должность главы штаба (ее ввели в СКА и в сборной – ни до, ни после Романа такой должности не было), перебрался из клубного офиса на скамейку, назначив себя (Ротенберг, как пишет сайт СКА, заместитель председателя правления совета директоров СКА, вице-президент и генеральный директор) помощником главного тренера Валерия Брагина.

На этом Роман, разумеется, не остановился и в январе-2022 убрал Брагина куда-то на фон (прям буквально на фон), а сам, оставаясь гендиректором, вице-президентом и заместителем председателя правления СКА, назначил себя главным тренером команды. На основаниях диплома омской ВШТ (полученного, вероятнее всего, заочно) и гордого показателя в 0 сезонов в роли главного тренера команды хоть какого-то уровня.

Идет уже почти апрель, а обе команды – и СКА, и ЦСКА – не то что не бедствуют, а вполне успешно проходят один раунд плей-офф за другим.

ЦСКА на дыбах преодолел «Динамо» и «Локомотив» (по состоянию на февраль – претендентов на Кубок Гагарина) с общим счетом 8-0, то есть вообще без единого поражения. У СКА в двух раундах ровно одно поражение, в первой игре со «Спартаком». И – те же 8 побед.

Теперь армейцы сыграют между собой в финале конференции – я даже не пойду проверять в какой именно раз подряд, этих раз было очень много, а сколько еще будет – эге-гей.

И один из этих тренеров окажется в финале.

Разумеется, разумеется, вы хотите спросить следующее:

КАКОГО ЧЕРТА?

Неужели тренировать хоккейный топ-клуб может решительно любой человек? Неужели опыт и скилл в тренерской профессии берутся просто из воздуха, ну или в результате просмотра количества матчей? Неужели ересь, которой Роман Ротенберг объяснял свой тренерский скилл – «я из спортивной семьи», «800+ просмотренных матчей» – не такая уж и ересь? Неужели работа тренера состоит только в том, чтобы раздавать «пятюни» игрокам и своим помощникам на скамейке?

А что если они и вправду величайшие тренеры современности, которым суждено в четыре руки разбить канадского гения Джона Купера на турнире сильнейших сборных? А что если Россия вот настолько богата талантами, что в один сезон – вот это совпадение – тренерские суперспособности нашлись сразу у двух новичков в профессии?

Эти вопросы зрели весь сезон и теперь они, как сочные гроздья винограда, нависают над нашим хоккеем. Ну что ж, вжарим рок в этой халабуде! Настало время объяснить, как относиться к успехам двух любителей на скамейках профессиональных клубов и откуда эти успехи вообще берутся; и почему эти успехи не означают, что перед нами именно что два тренера.

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***

Как можно не заметить, что король голый (извините за пыльную отсылку, мне 35 – когда-то же надо начинать)? Если слуги окружили его со всех возможных сторон и скрыли от глаз прохожих плотной тканевой завесой.

Проще говоря: целый ряд факторов помогает «тренерам» СКА и ЦСКА маскировать отсутствие скилла (слово «скилл» – это такая отмазка за голого короля, уловили?) и не валиться на дно таблицы.

Вот эти факторы:

В рамках КХЛ у СКА и ЦСКА все еще очень сильные составы – даже на фоне ближайших конкурентов

В октябре-2021 сайт Sport24.ru опубликовал свои данные по опухлости зарплатных ведомостей клубов КХЛ. ЦСКА был в числе четверки, стукнувшейся о потолок в 900 млн; у СКА было 880 млн, но с тех пор к ним подключился как минимум Лео Комаров – ну то есть сейчас там, скорее всего, очень близко к максимуму. И для КХЛ это о-о-о-о-очень большая редкость.

Очевидно же, что если ты можешь потратить на открытом одном и том же рынке больше денег, чем 80% клубов лиги, то у тебя будет преимущество? Надеюсь, это никому не надо расшифровывать?

Расшифровать надо вот какую штуку: несмотря на то, что СКА и ЦСКА сейчас в целом выглядят чуть более приземленно, чем в середине 2010-х, на их стороне все равно остается мощный административный ресурс. Я не знаю точно, какая там механика, но это прекрасно видно по составам СКА / ЦСКА и всех остальных команд лиги.

Понимаете, вся остальная лига – в том числе и «Ак Барс», и «Авангард», и тем более «Салават Юлаев» – формируется по остаточному принципу. На остальной рынок идут игроки, не подошедшие СКА / ЦСКА. Раньше это был твердый закон рынка (Дацюк раздавал трогательные интервью, что хотел бы вернуться в «Автомобилист», а сам подписывал контракт сначала с ЦСКА в локаут, а потом со СКА в 2016-м), теперь правило прям пожиже – во многом потому, что железных игроков с мощными фамилиями на наш рынок приходит поменьше – но оно все еще работает.

Если парень возвращается из НХЛ (Гусев, Нестеров, Каменев, Волков), то он возвращается в СКА / ЦСКА. Если на периферии нашелся приличный легионер (Кемппаинен), то он укрепляет топ-6 СКА / ЦСКА. Если в СКА / ЦСКА какой-то легионер провалился, то он едет дальше – в глубь страны.

Разницу с середняками это обеспечивает серьезную (смотрите серию СКА – «Спартак»); а с другими топ-клубами – просто заметную. Армейцы вообще не смотрят на функции и роли игроков, они просто как бешеные набивают приличными игроками все свое нападение и всю защиту – «Динамо», например, себе такого позволить не может. Такого не может себе позволить «Локомотив». Поэтому они и необратимо уступают ЦСКА (хотя и чисто тренерские дела там есть, «Локо» Никитина был обязан выглядеть лучше).

Тренерская мысль в России переживает дичайший кризис – где-то с конца 2000-х

Смотрите, что я имею в виду – и тут любителям отвлечься от текста в мобильную игрушку придется быть повнимательнее; следите за мыслью.

Спортивный тренер – это не инженер. Поймать его на нулевой квалификации, на шарлатанстве не так просто в силу чисто технической организации ремесла. Куча помощников, у которых свои облака задач, профессиональные игроки, которые практически ко всему готовятся сами и выходят на лед без помощи тренера. Тактика, в которой на определенном уровне разбираются более-менее все, даже домохозяйки (4-4-2? Да без проблем). Тренировать команду – это не детали точить.

Можно судить по результату, но результат – очень хитрый индикатор. Проигрывают-то более-менее все. «Тампа» Джона Купера недавно проиграла матч – все, он не тренер?

В хоккее ситуация осложняется еще и тем, что тактику внешне практически не видно. Для большинства хоккейных зрителей команды играют более-менее одинаково, разницу по большому счету видят единицы (ну, в масштабах нашей планеты). И была ли эта разница спланирована или это просто игроки так случайно расположились, по ситуации – поди еще догадайся.

Можно представить, что в футболе игроки одной команды матч за матчем сбиваются в неконтролируемые кучи – да, такого слабого тренера заметят. В хоккее это распознать сложнее.

И тут – мы подходим к тренерской мысли – может помочь развитие как раз общей культуры. То есть знаете, когда «Тампа» раз за разом, примерно по одной и той же схеме взламывает построения соперников в средней зоне, я начинаю понимать, что Купер что-то понимает в хоккее. И когда я вижу, как Шелдон Киф в «Торонто» не может организовать игру второго звена, я делаю следующий шаг и понимаю, что, наверное, Киф как тренер уступает Куперу.

В России финалист Востока «Трактор» играет в настолько невыразительное, эм-м-м, нечто, что с этим может сравниться только олимпийская сборная России. Чтобы на этом фоне показаться слабым тренером, нужно, не знаю, выпускать на лед по 7 игроков (6 + вратарь, Роман Ротенберг это делал, жаль осталось незамеченным).

Технологии? Какие-то фишки, правила и прочее? Да, у Хартли в «Авангарде» – и больше ни у кого. Все остальные играют более-менее похоже и с сопоставимой степенью контролируемости (у нас, например, не принято менять состав звеньев по ходу даже неудачного матча, это делают только в самых концовках).

Яркие тактики? Интересные теоретики? Есть парочка, но они за линией аута (кто-то – пока, кто-то уже навсегда).

На фоне серости тренерскую темноту разглядеть не так просто.

Профессиональная тренерская среда не помогает зрителям разобраться

И вот тут бы могли помочь сами представители индустрии. То есть – другие тренеры, бывшие и нынешние игроки, эксперты и так далее.

Но они не помогают и даже наоборот.

Ну вот знаете, например, Андрей Разин – интересный и по-своему блистательный тренер. В соцсетях он насмеивается над тренерскими амбициями комментатора Дмитрия Федорова, который честно окончил ВШТ, по мере возможностей изучает тренерскую профессию и очень увлекся этим делом – и, кстати, с большим желанием на эту тему говорит. При этом копья в адрес Романа Ротенберга от Разина не вылетело ни одного, хотя для продвинутого глаза материала больше чем достаточно – разве нет?

Ну нет. Вместо этого мы услышали пожелания удачи, какие-то оправдания, почему Роман решил сделать себя тренером, объяснения, что 10 лет офисной работы в клубе делают тренера из любого человека, что нахождения рядом с командой дает именно те навыки, которые и нужны хоккейному тренеру в 2022 году. Что, в конце концов, тренерские навыки передаются воздушно-капельным путем, просто в результате общения с другими тренерами.

Десятки представителей профессии высказались, но никто даже не подумал о том, чтобы сделать ремесло тренера понятнее нам, зрителям, и объяснить содержательную часть его перехода из офиса на скамейку. Мы получили очередную порцию похвалы и косвенных доказательств, что Роман – один из самых влиятельных людей в хоккей, высказываться против которого означает перекрывать себе дальнейшую карьеру.

Ну это же катастрофа, нет? Это же катастрофа, что такое яркое событие профессиональная среда встретила такими жидкими комментариями. Впрочем, не первый случай: наш хоккей говорит скудным языком и говорит крайне неохотно. Как постоянно повторяет тренер самой нашей слабой олимпийской сборной в истории Алексей Жамнов – «это наша кухня».

На вашей кухне пополнение и, думаю, не последнее.

***

Как понять, что король голый, если его надежно прикрывают слуги? Он морщится, когда кортеж выходит на мороз – потому что ему холодно.

Это я к тому, что для таких случаев существуют косвенные признаки.

Вот что для меня является довольно весомыми уликами в деле с «Не-тренерами» – на фоне, конечно, отсутствия более выразительных.

Что Федоров и Ротенберг говорят в роли главных тренеров: в основном это попытки оправдать свое назначение

Откройте ленту сайта по тегам «Роман Ротенберг» и «Сергей Федоров». И что вы видите? До сих пор заметная часть реплик – это чьи-то попытки убедить аудиторию, что и тот, и другой – тренеры.

На старте их карьеры было еще страшнее: убедить аудиторию в этом пытались всем миром – в том числе Владислав Третьяк и они сами. Роман уже больше года в публичном пространстве занимается в основном тем, что пытается убедить даже вот не знаю кого – я тренер, я могу быть тренером, это только кажется, что у меня нет никакого опыта, а на самом деле опыт у меня есть. Я тренер, ребята!

Сергей Федоров в этом направлении тратил гораздо меньше энергии, но его первые слова тоже были странными: «Я не мог отказаться, для меня это вызов, за три дня до назначения я вообще о нем даже не думал». Так осмысляют выигрыш в лотерее, а не работу.

Это достаточно деликатный момент, и сейчас я попробую вам объяснить, что имею в виду. Понимаете, в моем представлении, для профессионала, приходящего на какой-либо пост в какой-либо сфере, вообще не существует вот этого слоя – объяснить в публичном пространстве, что он достоин какого-либо поста. Потому что пост – это набор функционала и инструментов. Стадию «я достоин, возьмите меня» нормальные люди проходят на собеседовании. После того, как тебя взяли, следующий шаг – объяснить, что ты будешь делать, как будешь преобразовывать рабочий процесс и каким хочешь его видеть.

В голове у человека, который приходит тренером в команду – если он действительно приходит тренером – должны быть идеи по поводу того, как команда будет играть и что он сделает с составом. Тема квалификации интересна, но не так важна, если человек сразу выдвигает разумные и реализуемые идеи. Когда тренер на первой пресс-конференции говорит, что он видит небольшую проблему в игре первого звена и попробует ее решить, вопрос о том, компетентен ли он, просто не возникает – мы сразу видим его работу. Тренер декларирует задачи и стремится к их выполнению.

Среди прочего так мы понимаем, о чем шел разговор на собеседовании и каким был уровень этого разговора.

Свежий пример из НХЛ: может быть вы слышали, что после феерического шоу в плей-офф-2021 «Канадиенс» схлопнулись как неудачно собранный столик из Икеи (эх!). По ходу сезона там полностью сменили руководство – и дошло до тренерского штаба. Тренером взяли Мартена Сен-Луи, легенду с какой стороны ни посмотри.

У легенды тоже не было серьезного опыта: Мартен всего лишь 3 с лишним сезона отработал с командой 13-летних – не самый внушительный тренерский стаж; впрочем, это на три года стажа больше, чем у Ротенберга и Федорова вместе взятых.

Конечно, у всей НХЛ есть вопрос: а справится ли легенда? Но по ходу первых интервью Сен-Луи не начал рассказывать о своем опыте, о своей спортивной семье, о своем общении с разными тренерами. Он сразу перешел к сути и рассказал, как будет вытаскивать мощную франшизу из задницы, в которой та оказалась.

«В какой-то степени система закрепощает хоккеиста. Важнее не система, а дисциплина и понимание игры. Я хочу, чтобы хоккеисты чаще играли на инстинктах».

Вот эта одна фраза ценнее и понятнее примерно всего, что на своих постах сказали и сделали Федоров и Ротенберг. Сен-Луи сразу заговорил о хоккее – и хотя бы этим показывает себя как тренер. Федоров и Ротенберг до сих пор даже не близки к такому уровню осмысления.

Что важно: мы говорим о двух наших топ-клубах. Большие организации, внушительные бюджеты. На этом уровне нашего хоккея случайных людей не должно быть, ведь так? Уровень разговора на собеседовании должен быть крайне высоким.

Федоров и Ротенберг, говорящие о том, что они достойны, потому что у них есть опыт, потому что они много времени уже в хоккее, выдает крайне низкий уровень именно технического собеседования. Владислав Третьяк, который говорит, что Федоров понимает в хоккее, так как очень убедительно разбирал его в вип-ложе, этот низкий уровень подтверждает.

И Роман продолжает: я из спортивной семьи, у меня большой опыт. Да мы поняли: что вы будете делать с командой?

Ответ: «активный хоккей!».

Ну понятно.

В плей-офф тренер СКА очень старается выходит на поле конструктива («Спартак» играет персонально», ха-ха), но про свою команду он ничего конкретного до сих пор не сказал. Играем активно – вот и все.

Какие приемы выделяют их на общем фоне: косяки и самые примитивные достижения

И второе в этом блоке. Все-таки уровень тренера, как я сейчас понимаю, можно разглядеть по мелочам, которые проскальзывают в управлении командой. По мини-сбоям, по событиям, которые тренер считает достижениями. Новички и любители же – они такие, радуются самому простому.

Например, Сергей Федоров обрадовался предложению Евгения Корешкова снимать вратаря в овертайме 3-на-3 (тот так делал в «Барысе») и какое-то время выдавал это за свое ноу-хау и даже притащил в сборную (чем помог ей проиграть КПК-2021 финнам). Это наивный и немного бессмысленный ход – в плей-офф он не работает, но ЦСКА всерьез, судя по всему, его тренировал.

Эпоха Романа в СКА – это период мини-сбоев в режиме выходов игроков на лед. Когда он работал со скамейкой через наушник, у команды бывало такое, что на лед выходили четыре хоккеиста вместо пяти – и команда секунд 10 играла просто в меньшинстве. Ну просто потому что не решили, кто пятый.

В серии со «Спартаком» СКА уже выпускал на лед семь игроков – 6 полевых + вратарь. На финише одного из матчей той серии СКА уже заработал легендарный фол за затяжку времени: пятерка игроков просто не знала, как расположиться на вбрасывании.

Мне говорили, что тут могло и не сказаться влияние Романа, но вот вы можете представить себе такую штуку – хоккеисты вышли и не знают куда становиться – не знаю, в «Авангарде»? Маловероятно.

Тренеры топ-клубов на этой стадии своей карьеры учатся элементарным вещам. Это великая хоккейная Россия, детка.

***

Бонус-трек. Игорь Ларионов

Самый меткий вопрос, который, конечно же, будет задан в секции комментариев (не забудьте ее посетить, там за Романа наверняка придут воевать его верные боты, должно быть весело): «А почему же ты тогда был рад Ларионову в молодежке? Он ведь тоже не тренер».

А кто сказал, что я не рад Роману Ротенбергу на скамейке СКА? Ну да, это четкое свидетельство, что наблюдаем не то чтобы обрушение нашего хоккея, а уже буквально копошимся в его руинах – но мне-то что? Я, что ли, президент ФХР? Я президент СКА? Нет; у меня есть НХЛ, в контексте которой обсуждение хоккея имеет смысл. А в случае с КХЛ мы просто добиваем полутруп – и пришествие Романа на скамейку для такого контекста довольно кассовое событие. Ну, типа, помирать – так с музыкой.

Но правда тут в том, что я действительно считаю появление Игоря Ларионова в молодежке самой светлой историей в нашем хоккее за долгие годы. Помните про пример с Сен-Луи? Ларионов тоже не убеждал окружающих, что у него спортивная семья и он видел много разного хоккея. Он сразу обозначил свою идею, задачи и методы их достижений. Он не обещал побед, потому что победы – это самоочевидная спортивная цель. Победы в хоккее обещают только, извините, дундуки и пустословы – потому что это обещание не выполняется минимум в 50% случаев (понимаете, да? Если играют две команды и оба тренера пообещали победить, то один из них обманщик).

Ларионов хотел поправить отношение к потенциалу игроков, сам формат общения с ними и через это прийти к новому рисунку на льду. На Евротуре у него блистательно получилось, на МЧМ – не очень, но попытку было видно. Было понятно о чем это, зачем и почему – и ларионовский хоккей ближе к тому, чего хотелось бы видеть в исполнении нашего хоккея, чем примерно все, что происходит последние лет десять.

Если бы Ротенберг и Федоров с первых секунд говорили понятные вещи и эти слова преобразовывались в понятную картинку на льду, спор о том, тренеры они или нет, не имел бы смысла.

А так – нам просто больше ничего не остается.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Федоренко; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Andy Devlin/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press; REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports