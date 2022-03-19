«Динамо» в серии с ЦСКА не хватает одного – админресурса, который есть у армейцев

Петухов все видит.

ЦСКА заслуживает аплодисментов за перемены, произошедшие со времен первого раунда и серии против «Локомотива». Там было слишком много скорости и отката – очевидно, сказывалась переподготовка к конкретному сопернику. Подготовка к «Динамо» требовала совсем другого – и два прошедших матча мы видели совсем другое. Давление на защитников соперника, 2-3 игрока в чужой зоне, хоккей, который по сравнению с игрой сборной России в Пекине выглядит хоккеем будущего.

Но серия – это разговор двух сторон, и в том, что баттл ЦСКА и «Динамо» выглядит так бодро (на общем фоне плей-офф), вклад динамовцев не меньше – поэтому сегодня давайте поговорим о них. О команде, которая проигрывает.

Обычно в таких случаях – два подряд поражения в серии по идее равных команд – видно какие-то конкретные причины. Вчера я рассказывал о том, что «Спартак» выиграл у СКА почти все ключевые единоборства клюшками, например. На «Динамо» такого компромата не особо набирается. Вратари? Ну да, позиция выглядит не бесспорно, но сегодня ни Бочаров, ни Еременко ничего не привезли.

Результативность Шипачева и Галиева? У обоих в серии по шайбе.

Активность? Сегодня был отрезок, когда «Динамо» включилось и держалось может быть даже получше ЦСКА.

Я не вижу в игре «Динамо» больших проблем – но мы все видим, что «Динамо» чуть-чуть отстает практически во всем. И это чуть-чуть не преодолеть тренерскими идеями, активностью и отдачей игроков. Это чуть-чуть вшито в уровень состава, а точнее – в уровень возможностей клуба.

В серии ЦСКА – «Динамо» мы видим столкновение Слепышева, Корнаухова, Плотникова, Окулова, Каменева, Григоренко с одной стороны и Шипачева, Галиева, Линдберга с другой. В этом почти весь ответ. Эту разницу можно попробовать преодолеть какими-то идеями – что Разин и пытался делать в первом раунде – но она все равно сказывается. Не с кем даже разменяться, наложения не имеют смысла, потому что с одной стороны нормальный хоккейный состав, с топ-6 и бойцами в нижних звеньях, и безумная (по меркам КХЛ) машина с другой. Как бы ты ни старался, чуть-чуть будет не хватать.

Влад Ефремов, Артем Федоров и Иван Игумнов – отличные игроки, но они вряд ли бы имели игровое время в составе ЦСКА. Потому что ЦСКА в России может позволить себе практически все – и его президент постоянно, извините, ноет о том, что у него маловато возможностей. ЦСКА хочет сделать так, чтобы вернулись 1980-е и у них собирались все лучшие игроки страны. В целом они от этого не очень далеки – что и видно в серии.

Динамовцы – красавцы, делают что могут, и даже не знаю, где бы найти у них проблемы. Вопросы к КХЛ – почему у нас вообще возможно, что во втором раунде играют команды с такими разными возможностями? Когда мы наконец уравняем всех со всеми и будут соревноваться не кабинеты, а умы менеджеров?

Впрочем, ответ мы с вами тоже знаем.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко