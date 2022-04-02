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Зеграс шикарно исполнил лакросс-гол! Его поколение меняет игру прямо на наших глазах

Анахайм Анахайм
Тревор Зеграс Тревор Зеграс
НХЛ НХЛ
Андрей Свечников Андрей Свечников
Хоккей Хоккей

Революция случилась, пока вы спали.

Хоккей больше никогда не будет прежним, революция случилась, пока вы спали; она была мирной и спокойной. Пустые трибуны монреальской арены встретили ее почтительным молчанием. 

Да, Тревор Зеграс исполнил очередной шедевр. Снова молниеносный лакросс из-за ворот.

Ну все, это случилось. Тонкий американец и его ровесники – в том числе наш Андрей Свечников – сделали лакросс обычным хоккейным приемом, таким же клюшка-конек-клюшка (финт, который почему-то официально называется наоборот – «конек-клюшка-конек»). Начиная с этого момента он будет обязательным для арсенала любого уважающего себя технаря. 

Начиная с этого момента, вратари и защита просто обязаны отрабатывать противодействие этому приему – не в факультативном режиме, как было раньше, а на полном серьезе. Потому что техническое и психологическое развитие хоккеистов сделало лакросс возможным практически в любой ситуации; до окончательного утверждения лакросса в хоккее осталось подождать, пока он случится в плей-офф НХЛ – но Свечников или Зеграс (у «Анахайма» есть шанс на выход) могут сотворить его уже этой весной.

Больше всего в свежей шайбе Зеграса привлекает как раз будничность исполнения. Да, это по-прежнему выглядит феерично, но ему не понадобилась даже пауза за воротами, ему не пришлось выходить на какую-то специальную позицию или траекторию: Тревор просто ехал за ворота и по пути подумал – а почему бы нет? Положил шайбу на крюк и вытащил ее за ворота – одним плавным и неуловимым движением. Кузнецов в таком же режиме, может быть, помните, делает из-за ворот слепые скидки за спину, на пятак партнеру – защищаться против них трудно именно потому, что это невозможно прочитать, на это невозможно отреагировать. Полсекунды – и шайба уже на пятаке. 

Полсекунды – и она уже в воротах. 

Гол Зеграса выглядит так, будто он забил их уже 15-20 – а это его первый лакросс в НХЛ.

То же самое было с его пасом из-за ворот на Сонни Милано – эксклюзивная штука выглядела как наработанная на тренировках и используемая регулярно.

Хенрик Лундквист в разборе сказал про тот пас – ну все, теперь вратарям нужно готовиться к таким приемам, держать в голове, что такое возможно, и думать, что делать, потому что вратарь мог бы такое перехватить.

Не знаю, что конкретно придумают вратари и защитники, чтобы эффективно закрывать такие штуки, но вижу в этом превосходные новости для хоккея. Игра развивается и на наших глазах выходит на новый технический уровень, на новый уровень использования игрового пространства. Зеграс, Свечников и вообще новое поколение хоккеистов открывают нам новые грани игры, новые измерения.

Это не значит, что в НХЛ-2030 шайба будет летать по воздуху и попадать в ворота только после «лакросса»; это значит, что тот хоккей, который мы видели последние 10-15 лет – не окончательная его версия. Это значит, что существующие рамки и правила не исследованы до конца, это значит, что развитие игры возможно и в этой ее конфигурации. Это значит, что эти рамки совсем не обязательно деформировать, чтобы сделать хоккей еще интереснее. Хоккей 3-на-3? Хорошая идея, но кажется, там слишком мало возможностей для развития.

Я не знаю, как будет выглядеть хоккей будущего, в который нас за руку ведет Тревор Зеграс; я уверен, что буду показывать Баффало-2011 своим внукам, и они не будут узнавать свою любимую игру; точно так же, как я не узнаю хоккей, глядя на Суперсерию-1972. 

Хорошая новость, короче: жизнь продолжается.

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Фото: REUTERS/Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Harry How; ska.ru

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