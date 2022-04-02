Зеграс шикарно исполнил лакросс-гол! Его поколение меняет игру прямо на наших глазах

Революция случилась, пока вы спали.

Хоккей больше никогда не будет прежним, революция случилась, пока вы спали; она была мирной и спокойной. Пустые трибуны монреальской арены встретили ее почтительным молчанием.

Да, Тревор Зеграс исполнил очередной шедевр. Снова молниеносный лакросс из-за ворот.

Ну все, это случилось. Тонкий американец и его ровесники – в том числе наш Андрей Свечников – сделали лакросс обычным хоккейным приемом, таким же клюшка-конек-клюшка (финт, который почему-то официально называется наоборот – «конек-клюшка-конек»). Начиная с этого момента он будет обязательным для арсенала любого уважающего себя технаря.

Начиная с этого момента, вратари и защита просто обязаны отрабатывать противодействие этому приему – не в факультативном режиме, как было раньше, а на полном серьезе. Потому что техническое и психологическое развитие хоккеистов сделало лакросс возможным практически в любой ситуации; до окончательного утверждения лакросса в хоккее осталось подождать, пока он случится в плей-офф НХЛ – но Свечников или Зеграс (у «Анахайма» есть шанс на выход) могут сотворить его уже этой весной.

Больше всего в свежей шайбе Зеграса привлекает как раз будничность исполнения. Да, это по-прежнему выглядит феерично, но ему не понадобилась даже пауза за воротами, ему не пришлось выходить на какую-то специальную позицию или траекторию: Тревор просто ехал за ворота и по пути подумал – а почему бы нет? Положил шайбу на крюк и вытащил ее за ворота – одним плавным и неуловимым движением. Кузнецов в таком же режиме, может быть, помните, делает из-за ворот слепые скидки за спину, на пятак партнеру – защищаться против них трудно именно потому, что это невозможно прочитать, на это невозможно отреагировать. Полсекунды – и шайба уже на пятаке.

Полсекунды – и она уже в воротах.

Гол Зеграса выглядит так, будто он забил их уже 15-20 – а это его первый лакросс в НХЛ.

То же самое было с его пасом из-за ворот на Сонни Милано – эксклюзивная штука выглядела как наработанная на тренировках и используемая регулярно.

Хенрик Лундквист в разборе сказал про тот пас – ну все, теперь вратарям нужно готовиться к таким приемам, держать в голове, что такое возможно, и думать, что делать, потому что вратарь мог бы такое перехватить.

Не знаю, что конкретно придумают вратари и защитники, чтобы эффективно закрывать такие штуки, но вижу в этом превосходные новости для хоккея. Игра развивается и на наших глазах выходит на новый технический уровень, на новый уровень использования игрового пространства. Зеграс, Свечников и вообще новое поколение хоккеистов открывают нам новые грани игры, новые измерения.

Это не значит, что в НХЛ-2030 шайба будет летать по воздуху и попадать в ворота только после «лакросса»; это значит, что тот хоккей, который мы видели последние 10-15 лет – не окончательная его версия. Это значит, что существующие рамки и правила не исследованы до конца, это значит, что развитие игры возможно и в этой ее конфигурации. Это значит, что эти рамки совсем не обязательно деформировать, чтобы сделать хоккей еще интереснее. Хоккей 3-на-3? Хорошая идея, но кажется, там слишком мало возможностей для развития.

Я не знаю, как будет выглядеть хоккей будущего, в который нас за руку ведет Тревор Зеграс; я уверен, что буду показывать Баффало-2011 своим внукам, и они не будут узнавать свою любимую игру; точно так же, как я не узнаю хоккей, глядя на Суперсерию-1972.

Хорошая новость, короче: жизнь продолжается.

Фото: REUTERS/Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Harry How; ska.ru