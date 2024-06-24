Почему у Мексики и Ямайки такие красивые формы?

Все совпало.

На старте Кубка Америки встретились Мексика и Ямайка (1:0).

И это было ярко.

Уже традиционно у этих сборных все в порядке со стилем. ESPN поставил форму мексиканцев на первое место в рейтинге лучших на Копе-2024, а ямайцев – на второе. Издание про стиль SoccerBible ранжировало наоборот: лучшая футболка – выездная ямайская (ее еще покажем), на втором месте – домашняя мексиканская.

Почему adidas так старается для Мексики и Ямайки?

Ямайские колибри и мексиканские орлы. Любуемся формами к Кубку Америки

Для начала познакомимся с нынешними комплектами.

Для ямайцев adidas приготовил футболки символами, представляющими «богатую историю, природную красоту и карнавальную культуру страны».

Домашний комплект по ямайским меркам сдержанный: узор есть, но на игровых фото его не особенно видно. Сзади надпись с прозвищем сборных – «регги-парни» для мужской и «регги-девушки» для женской.

Выездная футболка – совсем праздник. Графика в обоих случаях отсылает к природе, а конкретно к национальным символям Ямайки – вымпелохвостому колибри (эндемик острова) и цветку lignum vitae (с латыни – «дерево жизни»).

У мексиканцев обе футболки украшены узорами ацтеков и майя. Тоже не обошлось без птицы-символа – на домашней форме графика перьев отсылает к орлу. На выездной есть изображение змеи.

Оба животных – на гербе Мексики.

Формы Мексики радуют с 1990-х. Ямайка только раскрывает потенциал

Для того, чтобы регулярно удивлять интересными комплектами сборных, необходимо сочетанием нескольких факторов: яркая культура и история страны, которая завораживает людей по всему миру, а также готовность публики к экспериментам.

В более сдержанной и утилитарной Европе, где огромный скандал возникает из-за небольшого изменения флага на задней стороне воротника, такое представить сложно. А вот в свободной от рамок Нигерии – пожалуйста .

Мексиканцы выходили за рамки уже на ЧМ-1978, когда играли в форме от джинсового бренда Levi’s. А в 1990-х они полноценно принялись исследовать культуру ацтеков и майя. Началось эпоха творчества, в которой особенно преуспел местный бренд ABA Sports.

Культовой стала футболка с ЧМ-1998, за которой с тех пор охотятся коллекционеры.

Тремя годам ранее эта же компания нанесла на форму огромную букву «М».

И экспериментировала с узорами.

К моменту возвращения adidas в 2007-м мексиканцы сменили целый ряд экипировщиков – и каждый из них отметился смелыми дизайнами. Болельщики уже были готовы ко всему, особенно после 130 матчей с Хорхе Кампосом.

Кипер менял наряды регулярно – и они выделялись даже по меркам пестрых 1990-х . Но Кампоса это не смущало: «Когда хорошо выглядишь, прекрасно себя чувствуешь. А если ты прекрасно себя чувствуешь, то и играешь хорошо».

В итоге adidas даже может позволить себе менять цвета домашней формы: уже отказывались от зеленого в пользу черного и бордового.

А затем снова возвращались к зеленому. Где еще можно такое представить?

У Ямайки меньше примеров удачных дизайнов. Запомнился комплект от Kappa с ЧМ-1998, на котором случились легендарные 0:5 с Аргентиной.

Затем на долгие годы про потенциал Ямайки как будто бы забыли, вспомнив лишь через 20 лет, когда местной культурой на несколько лет вдохновился уже Umbro.

«Это одна из наших смелых футболок, что обусловлено яркостью страны и народа», – объясняла представитель компании Хелен Хоуп.

Adidas подхватил сборную в 2023-м – и сразу дал понять, что для бренда это особенное партнерство. «Оно затронет не только ямайский футбол, но и ямайский стиль и культуру», – обещали в релизе.

Выбор места для дебютной презентации это подтвердил. Впервые компания представила форму на Неделе моды в Париже – в партнерстве с лондонским лейблом Wales Bonner. Идеальный выбор, ведь у основательницы бренда Уэлс Боннер ямайские корни и она нередко обращается к спорту.

Перед этим adidas уже заигрывал с ямайской культурой: делал отсылки на формах «Арсенала» и «Аякса» . Но теперь немцы получили настоящий простор для творчества.

6 февраля, в день рождения Боба Марли, вышла специальная коллекция в ретро-стиле. А летом Ямайка получила форму к Кубку Америки – отдельно от остальных сборных adidas .

Особенные отношения.

Почему на форме сборных нет спонсоров и обязательны номера на груди?

Фото: Gettyimages.ru /Omar Vega, Doug Pensinger/Allsport, Stu Forster/Allsport, BONGARTS; footyheadlines.com ; instagram.com/adidasfootball