Новые формы топов: «Бавария» взбесила фанов, «Арсенал» вернул пушку, «Ливерпуль» – 1984-й

Прощаемся с клубным сезоном – и уже смотрим в следующий. В мае клубы традиционно представляют новые формы. Некоторые уже успели и сыграть в них.

Смотрим на обновки.

«Ливерпуль» – возвращение в 1984-й

В прощальном матче Юргена Клоппа «Ливерпуль» вышел в, возможно, последней домашней форме от Nike (с 2025 года клуб может подхватить adidas ).

Комплект вдохновлен победой «Ливерпуля» в Кубке европейских чемпионов-1984. В презентации участвовал Мо Салах – верный знак, что египтянин не планирует уходить. Фотосессия, кстати, была в стилистике Рима: именно там «Ливерпуль» 40 лет назад обыграл «Рому» и забрал главный евротрофей.

«Арсенал» – пушка вместо эмблемы

Основа нового комплекта красно-белая (причем белого по бокам непривычно много ), отделка – синяя. Но главная особенность – возвращение на место эмблемы пушки. На домашней форме одинокая пушка не появлялась с сезона-1977/78 (до 1990 года рядом с пушкой была аббревиатура AFC).

В следующем сезоне пушка вместо эмблемы будет на всех формах «Арсенала». Возвращение к истокам .

«Боруссия» – отсылка к победе в ЛЧ-1997

Дортмундцам подготовили форму в полоску: дизайн вдохновлен комплектом, в котором «Боруссия» в сезоне-1996/97 выиграла на мюнхенском «Олимпиаштадионе» Лигу чемпионов.

Кто знает – может быть, команда уже в следующую субботу повторит это достижение. А пока Марко Ройс в новой футболке в полоску попрощался с дортмундскими болельщиками.

«Бавария» – три оттенка красного

В этом сезоне мюнхенцы играли в необычном домашнем комплекте: впервые за десятилетия основным выступил белый, а красный в роли дополнительного. Клуб продолжает экспериментировать, насколько это возможно: теперь из формы вообще убрали белый.

Новый дизайн выполнен в трех разных оттенках красного цвета, которые символизируют «индивидуальность, эмоции и драматизм игры». Три оттенка красного также напоминают, что «Бавария» – единственный немецкий клуб, делавший требл.

Но фанаты оригинальность не оценили. На матче с «Вольфсбургом», где дебютировала форма, они протестовали против игнора белого: «Клубные цвета – красный и белый».

Кстати, несколько лет назад в правила клуба добавили пункт, по которому домашняя форма может быть только из этих двух цветов.

«ПСЖ» – возвращение культовой полосы

Килиан Мбаппе по понятным причинам не мелькал в презентации формы, но он все же в ней сыграл и даже забил. Дебют комплекта пришелся на последний домашний матч Мбаппе в футболке «ПСЖ» – парижане тогда проиграли «Тулузе» 1:3.

Главная новость: клуб вернул широкую красную полосу по центру с двумя белыми линиями по бокам. Казалось, что эта полоса никуда и не уходила, но в классическом виде она в последний раз появлялась в сезоне-2020/21 – и с тех пор фанаты требовали ее возвращения. Этот дизайн еще в 1973 году придумал модельер Даниэль Эштер , вдохновившись капотом «Мустанга» и «Аяксом».

Теперь полоса в необычном стиле: с небольшими эффектами кисти.

«Ман Сити» – телефонный код 0161 на воротнике

Классический небесно-голубой цвет сочетается здесь с темно-синим узором на воротнике и рукавах. С внутренней стороны воротника нанесены цифры 0161 – телефонный код Манчестера.

«0161 – больше, чем просто телефонный код. Его можно встретить на фонарных столбах, на футболках и даже на татуировках. Это понимание того, что значит быть манкунианцем – чувтвовать это место, в какой бы точке мира вы ни находились», – говорится в сообщении «Сити».

«Милан» – празднование 125-летия

После экспериментов уходящего сезона «Милан» вернулся к нестареющей классике – традиционным красно-черным полосам. Повод обязывает: в 2024-м клуб празднует 125-летие.

С внутренней стороны воротника нанесена графика ДНК, даты «1899-2024» и надпись «Социальный клуб-институт», которые символизируют ценность «Милана» для жителей, передаваемую из поколение в поколение. С внутренней стороны на воротнике красуется надпись «125 лет «Милану».

«Спортинг» – добавили черный цвет

«Спортинг» отметил чемпионство разгромом «Шавиша» 3:0. Сделали это лиссабонцы в новой необычной форме: к традиционным зелено-белым цветам клуб добавил черный.

Сообщается, что это дань легенде Франсишку Стромпу – сооснователю, игроку и тренеру «Спортинга», при котором черный цвет впервые появился на футболках лиссабонцев.

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Ниже еще не представленные формы. Собрали информацию на основе утечек.

«МЮ» – градиентный красный

У нас уже есть фото новой формы манкунианцев. Аккаунт Jersey Review показал, что дизайн состоит из нескольких оттенков красного. Еще из изменений: смена спонсора – производитель мобильных процессоров Qualcomm вместо Teamviewer. На футболке лого их чипа Snapdragon.

«Реал» – гусиные лапки

Впервые с сезона-2018/19 adidas не экспериментирует с дополнительными цветами на домашней форме мадридцев. Классический белый с черными акцентами напоминает футболки «галактикос» из нулевых. Но особенность в дизайне все же есть – орнамент «гусиные лапки» , который идеально ложится как раз под сочетание белого и черного.

И да, лого adidas увеличилось в размерах. Как и у всех клубов немецкого бренда в сезоне-2024/25.

«Ювентус» – возвращение классических полос

После нескольких лет смелых экспериментов с полосками (узоры и даже эффект меха зебры ) клуб вернулся к более классическому варианту. По центру две широкие черные полосы. Но интересности все жесть есть. На белый фон нанесен рисунок, который особенно заметен со спины, где полоски прерываются.

«Юве» пока без титульного спонсора, так как сделка с Jeep подошла к завершению.

«Челси» – добавили оранжевого

Основываясь на утечках, Footy Headlines показал, как будет выглядеть «Челси» в новом сезоне. Синий цвет разбавлен узором и оранжево-голубой отделкой.

Похоже, как и в прошлом сезоне «Челси» сначала запустит форму в продажу без титульного спонсора. Нынешний Infinite Athlete переедет на рукав.

«Барселона» – юбилейный дизайн

Как и «Милан», каталонский клуб в этом году празднует 125-летие. К этой дате Nike сделал для команды потенциально один из лучших комплектов: сочетание королевского синего, темно-синего, красного с золотистыми логотипами. Эмблему расположили по центру.

Футболка визуально разделена на две части: к похожему приему Nike прибегал в сезоне-1999/00 (когда отмечали 100-летие) и 2008/09 (110-летие, тогда красный и синий поменяли местами).

«Тоттенхэм» – много темно-синего

Ришарлисон уже показал новую футболку на праздновании дня рождения. На ней больше синего цвета, чем обычно: воротник, полностью рукава и наверняка шорты.

Следим за новинками дальше.

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Richard Heathcote, Dean Mouhtaropoulos, Clive Brunskill; eastnews.ru /PATRICIA DE MELO MOREIRA