У Мбаппе бутсы на основе кроссовок. Cамая французская модель в истории

Air Max Plus – символ уличной культуры.

Nike и Килиан Мбаппе показали новые бутсы Air Mercurial TN – это ограниченная серия, которая выйдет 15 января.

Модель сочетает бутсы Mercurial Superfly с фирменным дизайном кроссовок Air Max Plus – самой культовой обуви французских улиц на стыке 1990-х и нулевых.

Сравните с первоисточником.

Air Max Plus появились в 1998-м – год триумфа Франции на ЧМ и рождения Мбаппе. Вдохновлены небом Флориды

Силуэт этих кроссовок формировался в голове дизайнера Шона Макдауэлл еще до того, как он оказался в Nike. Автор идеи вспоминал:

«Я отдыхал на пляжах Флориды, размышлял и рисовал – это был один из самых творческих периодов в жизни. Как-то вечером ярко-голубое небо начало тускнеть, переходя в темно-синее. На ветру колыхались листья пальм. Я это зарисовал и подумал: «Из этого могла бы получиться хорошая боковая панель, эти пальмы могут как бы придерживать ногу».

В 1997-м Макдауэлл пришел в Nike и сразу же получил задание: создать новую модель беговых кроссовок для крупного спортивного ритейлера Foot Locker. Заказчик хотел видеть в них технологию Air Max (для улучшения амортизации), и у модели уже было рабочее название – Sky Air .

«Как только я услышал слово «небо» (sky), сразу же вспомнил: «О боже, я же совсем недавно видел во Флориде потрясающее небо, – вспоминал Макдауэлл. – Я нарисовал рассвет. Нарисовал голубую версию, фиолетовую. Попробовал несколько разных цветов и версий неба. Некоторые пальмы выглядели схематично, другие более витиевато».

Так появились Air Max Plus, где боковые линии стали отсылкой к пальмам, а фиолетовые и оранжевые оттенки – к цвету океана и неба во время закатов-рассветов. Важным символом модели стало еще одно вдохновение природой: если присмотреться к боковой панели обуви, можно увидеть хвост кита, как бы выглядывающего из воды.

Цветные резиновые элементы на подошве дизайнер добавил, чтобы привлечь больше внимания к технологии Tuned Air, использованной при создании для стабилизации. Лого TN Air сзади стало узнаваемой чертой модели и чуть ли не вторым именем. Даже новые бутсы Мбаппе в итоге назвали Air Mercurial TN.

«Я видел, что кто-то сделал себе татуировку на ногу в виде Tuned Air, – вспоминал Макдауэлл. – На стопе изобразили подошву кроссовок. Полоски и свуш по бокам, сзади – все закрашено черным и нарисован логотип TN. Это потрясающе».

Кстати, свуш тоже стал фирменной особенностью силуэта: он неправильной формы . Макдауэлл после прихода в Nike еще не успел получить брендбук, поэтому рисовал лого по памяти. Пропорции и контуры получились не совсем по канону, но ошибочный вариант так понравился коллегам, что его сохранили.

В 1998-м Air Max Plus появились в Foot Locker. И совершенно неожиданно за ними выстроилась очередь из людей, которые были далеки от бега.

Модель стала популярной в пригородах крупных городов, особенно в Европе и Австралии.

«Для меня это французская обувь». Как рэп и улица сделали Air Max Plus культом во Франции

Популярность Air Max Plus в Сиднее или Мельбурне понятна – модель вдохновлена знакомыми для австралийцев мотивами океана. Но почему эти кроссы стали частью уличной культуры Франции?

Автор книги о сникер-культуре Макс Лимоль напоминает, что год выхода Air Max Plus – это не только победа Франции на ЧМ, но еще и подъем лайфстайла и рэп-культуры .

«С 1995-1996 годов бренды запустили лайфстайл-модели, но кроссовки тогда еще не были образом жизни, – говорит Лимоль в интервью StockX. – Air Max Plus меняет это: от маркетинга до презентации в магазине они изначально продвигали эти кроссовки как модель образа жизни. Мы разве когда-нибудь видели, как кто-нибудь бегает в TN? Это первый продукт, предназначенный для этой ниши. Назначением был именно европейский рынок, а внутри него французский – он считался плодородной почвой для хорошего приема».

Романтичная история происхождения модели, отсылающая к флоридским рассветам и закатам, во Франции никого не интересовала. Здесь она быстро получила прозвище «Акулы» – за агрессивный дизайн, который полюбился молодежи в пригородах Парижа, Марселя и других крупных городов.

«Это были кроссовки, которые называли «Парой на 1000 франков», так что было круто иметь их, – вспоминает рэпер Мак Тайер. – Ты молод, у тебя пара за 1000 франков. Вау, ты чувствовал себя на вершине».

Большим трамплином для популярности Air Max Plus во Франции стал рэп , который крепко дружит с футболом. Отсюда и популярность модели у фанатов.

«Рэперы светились в этих кроссовках на обложках альбомов и журналов, в клипах (как 113 в «Принцах города») или ссылались на них в треках, – говорит основатель магазина винтажной одежды Maison Mère Дрисс Дендун. – Рэп оказал огромное влияние в продвижении TN. В то время я много разговаривал с продавцами Foot Locker в Марселе, и мне говорили, что как только они получали пары, у них не было времени положить их в резерв. Творилось безумие, партии разлетались за день».

Фотограф Bleu Mode подтверждает: «Мне было 14 лет. Это был шок. До тех пор нам всем нравился Air Max, но здесь мы получили совершенно уникальный дизайн, Tuned Air, цвета в новых градиентах. Интернета не было, мы не знали о датах запусков, но по улице новости быстро разлетались – после этого мы ехали два часа на поезде, чтобы забрать кроссовки в Марселе. «Акулы» пришли одновременно с популяризацией рэпа, моды Lacoste. Для меня это часть культуры».

Со временем отношение к Air Max Plus менялось. После некоторого спада популярности о ней вспомнили приверженцы сочетания спорта и высокой моды. Так модель стала мостиком между двумя мирами: ее могут носить как в марсельском гетто, так и в модных парижских кварталах .

А еще сработала ностальгия. В 2018-м, через 20 лет после выхода кроссовок, на 180 миллионов просмотров стрельнул трек Air Max – от рэпера Rim’K, участника той самой группы 113.

Тогда же Nike перед главным французским дерби выпустил Air Max Plus в двух расцветках:

«ПСЖ» и «Марселя».

К ЧМ-2022 компания представила версию «акул» совместно с Федерацией футбола Франции – в цветах сборной и с национальным девизом: «Наши различия нас объединяют».

В 2023-м Nike отметил уже 25-летие модели. Свой вариант получила «Барса».

Но во Франции уверены: Air Max Plus – это местное достояние.

«Когда вы думаете о французской уличной культуре, вы сразу представляете NTM и IAM (хип-хоп группы), Lacoste и «акулы». Это стартовый пакет, – рассуждает Ханади Мостефа, основатель и главный редактор журнала о моде ANCRÉ. – Мне всегда странно видеть, что эта пара кроссовок вдохновлена совершенно другим регионом. Для меня это французская обувь».

Фото: instagram.com/k.mbappe; instagram.com/nikefootball