Холанд, Салах, Сон, Рис Джеймс. Самые продаваемые футболки каждого клуба АПЛ

«Ливерпуль» продает больше «Реала» и «Барсы».

Формы каких игроков наиболее востребованы у болельщиков? The Athletic поговорил с представителями клубов АПЛ, чтобы выявить самые продаваемые футболки каждой команды.

Футболки атакующих игроков продаются лучше (исключение – Рис Джеймс). В трех клубах сработал азиатский эффект

● Клубы и розничные продавцы не раскрыли конкретных цифр, но сообщается, что этот сезон рекордный для «Ман Сити»: в первые сутки после появления новой формы они фиксировали продажи каждые 12 секунд. Футболки с фамилией Эрлинга Холанда обходят по продажам Джека Грилиша и Кевина Де Брюйне.

● После отъезда Криштиану Роналду фанаты «Юнайтед» закупаются футболками Маркуса Рэшфорда. Его партнер по сборной Букайо Сака самый популярный в «Арсенале» – обходит дорогого новичка Деклана Райса и капитана Мартина Эдегора.

В «Ливерпуле» лидерство Мо Салаха нерушимо, хотя в сентябре клубный сайт сообщал, что на старте сезона его временно подвинул новичок Доминик Собослаи.

● Самые популярные фамилии среди фанатов – почти всегда игроки атаки, но здесь выделяется защитник «Челси» Рис Джеймс. Болельщики верят в капитана и воспитанника.

● «Лутон» после подъема в АПЛ пережил взлет доходов. Одни только предварительные заказы на футболки этим летом составили больше 50% от всех продаж клуба в прошлом сезоне. Примечательно, что самая популярная фамилия среди фанов – Пелли Раддок-Мпанзу. Уникальный футболист, который пробился из пятого дивизиона в АПЛ вместе клубом.

«Лутон» этим летом не справился со спросом, пришлось дозаказывать.

● В трех клубах сработал корейский и японский эффект: футболки с Сон Хын Мином лидируют по продажам в «Тоттенхэме», с Каору Митомой в «Брайтоне» и с Хван Хи Чханом в «Вулвз». Последние увеличили доходы из Южной Кореи на 1264% с момента подписания Хвана.

«Существует тенденция среди молодых болельщиков по всему миру, но особенно в Восточной Азии, что взаимодействие с игроком не обязательно переходит к привязанности к команде. Они следят за футболистами, а не за клубами», – говорит профессор в исследовании спорта Саймон Чедвик.

Этот фактор ощутил на себе даже Килиан Мбаппе: онлайн-продажи футболок полузащитника «ПСЖ» Ли Кан Ина уже превысили продажи джерси с фамилией главной французской звезды.

С огромной известностью Сона в Южной Корее он мог обходить по продажам даже Харри Кейна. Вот что о его узнаваемости говорил футбольный журналист Ли Сон Мо: «Я не думаю, что у Сона есть соперник, когда дело доходит до популярности в стране. У нас много поп-звезд, таких как BTS, и у них огромная фан-база за рубежом, но в Южной Корее популярность Сона не имеет никакого разрыва между поколениями. Сначала Сон интересовал только футбольных фанатов, но теперь это вся страна. От пятилетних детей до 90-летних дедушек с бабушками. Все».

А какой клуб продает футболок больше всех?

Недавно вышло исследование по сезону-2022/23 от доктора Питер Ролманна, немецкого отраслевого эксперта из PR Marketing. Это не официальные данные, но кое-какие тренды проследить можно.

По данным исследования, «Ливерпуль» и «МЮ» реализовали чуть больше футболок, чем «Реал» и «Барса». Отметку в миллион проданных преодолели также «Бавария», «Сити» и «ПСЖ».

Отметим, что это общие цифры продаж: через клубные магазины, партнерские сети, магазины производителей. Чаще всего большую часть выручки забирают именно компании: клуб получает сумму по спонсорскому контракту, а почти все деньги от реализации формы забирает экипировщик, клуб довольствуется роялти (бонусом за продажи).

В топ-8 у нас четыре представителя adidas, три у Nike и один у Puma.

Фото: Jan Huebner/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan