22 комментария

Жюль Кунде снова заставляет говорить о себе вне футбола. Перед матчем с «Сельтой» (3:2) защитник «Барсы» прошелся в дизайнерской розовой футболке сборной Японии.

Неожиданный выбор даже для амбассадора adidas.

Это штучный товар от Дианы Аль-Шаммари, которая переосмысляет футбольные формы с помощью вышивки. По ее словам, в этой работе она вдохновлялась цветением сакуры и традиционной японской техникой вышивки сашико.

Кунде обожает удивлять внешним видом: перед предыдущим матчем с «Антверпеном» (5:0) он появился на стадионе в максимально деловом стиле.

Жюль уже приучил футбольным болельщиков к модным показам перед матчами, хотя раньше они ассоциировались скорее со звездами НБА.

Это не просто так – баскетбол оказал на Жюля большое влияние.

«В одежде мне нравится свобода – это способ самовыражения». Кунде открыт к любым экспериментам в стиле (ну почти – не любит сандалии на липучках)

«Я бы сказал, что мой стиль – это уличная одежда, – признавался Кунде в интервью французскому GQ. – Мне очень нравится рэп, это моя любимая музыка. Мода и рэп очень связаны: количество рэперов, которые запустили тренды, огромно. Но мне также нравится время от времени носить костюм или красивые брюки с туфлями. Все зависит от душевного состояния».

Перед матчами Кунде дефилирует в самых разных образах.

От деловых.

До очень ярких.

И необычных.

От совмещения спорта и классики.

До полностью джинсовых образов.

А это точно не игрок НБА?

Жюль говорил, что баскетбол оказал на его стиль большое влияние.

«Мне всегда нравилось одеваться, и я был особенно увлечен обувью. Мое влечение к моде началось с кроссовок. Когда я готовлю образ, то всегда начинаю с обуви. В моей семье все любят одеваться, но все мы также находимся под влиянием внешнего мира.

Баскетбол очень вдохновил меня. Первой игрой НБА, которую я посмотрел полностью, был седьмой матч финала НБА-2016, в котором «Кливленд» выиграл у «Голден Стэйт». На следующий день у меня планировался экзамен, но я решил, что сейчас лучшее время открыть для себя баскетбол. Это был исторический матч. Я сразу же стал фанатом НБА, прежде чем осознал свободу игроков. Свобода, которую они выражают на всех уровнях: не только в стиле, но и в социальном плане. Они опережают нас (европейских спортсменов) по включенности в общественные темы.

В одежде мне нравится свобода, это способ выражения себя. Для меня важно чувствовать себя хорошо и комфортно в одежде, не подвергаться диктату общества. Единственный человек, который должен быть доволен тем, как ты одет, это ты сам. На остальное все равно».

Футбольная форма тоже может быть способом самовыражения. Весной Кунде заметили в выездной футболке «Бордо»-2002/03. Это отсылка к корням защитника – клубу, который его воспитал.

Иногда стиль пробивается даже на поле: во время ЧМ-2022 Кунде заставили снять несколько золотых цепочек прямо во время матча.

Сейчас Жюль открыт к практически любым экспериментам. Надеть юбку? Не проблема.

«Мне нравится пробовать. Например, я знаю, что многие против идеи ношения [мужчинами] юбок. Это не мой случай, некоторые я уже надевал. Раньше я не носил сапоги, а теперь мне это нравится. Если бы была только одна вещь, которую я бы не надел, это могли бы быть сандалии с липучками. Я никогда не носил их и никогда бы не надел, но в целом я открыт для всего».

Этим летом на Парижской неделе моды Кунде показал, что рамки не для него.

А фотосессия для GQ – это эксперименты, выкрученные на максимум.

Это еще не все.

Несмотря на такое разнообразие, в обычной жизни Жюль обходится без помощи стилиста:

«Я делаю все полностью сам. Мне очень любопытно: нравится пробовать то, что я вижу на улицах Барселоны или в других местах. Когда я вижу одежду, которая мне нравится, я говорю себе: «О, почему бы и нет?» Есть вещи, которые я обычно не носил раньше и которые люблю сейчас. Например, кардиганы или брюки с высокой талией. Мне нравятся винтажные вещи. Я горжусь тем, что нахожу. У многих игроков есть стилисты, потому что это экономит время. Это большая работа. Мы никогда не знаем, что ждет нас в будущем, но пока я могу обходиться самостоятельно».

Фото: Instagram/jkeey4