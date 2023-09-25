22 комментария

Стилистические разногласия
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Жюль Кунде – новый король моды. Готов носить юбки и вдохновляется НБА

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Жюль Кунде снова заставляет говорить о себе вне футбола. Перед матчем с «Сельтой» (3:2) защитник «Барсы» прошелся в дизайнерской розовой футболке сборной Японии.

Неожиданный выбор даже для амбассадора adidas.

Это штучный товар от Дианы Аль-Шаммари, которая переосмысляет футбольные формы с помощью вышивки. По ее словам, в этой работе она вдохновлялась цветением сакуры и традиционной японской техникой вышивки сашико.

Кунде обожает удивлять внешним видом: перед предыдущим матчем с «Антверпеном» (5:0) он появился на стадионе в максимально деловом стиле.

Жюль уже приучил футбольным болельщиков к модным показам перед матчами, хотя раньше они ассоциировались скорее со звездами НБА.

Это не просто так – баскетбол оказал на Жюля большое влияние.

«В одежде мне нравится свобода – это способ самовыражения». Кунде открыт к любым экспериментам в стиле (ну почти – не любит сандалии на липучках)

«Я бы сказал, что мой стиль – это уличная одежда, – признавался Кунде в интервью французскому GQ. – Мне очень нравится рэп, это моя любимая музыка. Мода и рэп очень связаны: количество рэперов, которые запустили тренды, огромно. Но мне также нравится время от времени носить костюм или красивые брюки с туфлями. Все зависит от душевного состояния».

Перед матчами Кунде дефилирует в самых разных образах.

От деловых.

До очень ярких.

И необычных.

От совмещения спорта и классики.

До полностью джинсовых образов.

А это точно не игрок НБА?

Жюль говорил, что баскетбол оказал на его стиль большое влияние.

«Мне всегда нравилось одеваться, и я был особенно увлечен обувью. Мое влечение к моде началось с кроссовок. Когда я готовлю образ, то всегда начинаю с обуви. В моей семье все любят одеваться, но все мы также находимся под влиянием внешнего мира.

Баскетбол очень вдохновил меня. Первой игрой НБА, которую я посмотрел полностью, был седьмой матч финала НБА-2016, в котором «Кливленд» выиграл у «Голден Стэйт». На следующий день у меня планировался экзамен, но я решил, что сейчас лучшее время открыть для себя баскетбол. Это был исторический матч. Я сразу же стал фанатом НБА, прежде чем осознал свободу игроков. Свобода, которую они выражают на всех уровнях: не только в стиле, но и в социальном плане. Они опережают нас (европейских спортсменов) по включенности в общественные темы.

В одежде мне нравится свобода, это способ выражения себя. Для меня важно чувствовать себя хорошо и комфортно в одежде, не подвергаться диктату общества. Единственный человек, который должен быть доволен тем, как ты одет, это ты сам. На остальное все равно».

Футбольная форма тоже может быть способом самовыражения. Весной Кунде заметили в выездной футболке «Бордо»-2002/03. Это отсылка к корням защитника – клубу, который его воспитал.

Иногда стиль пробивается даже на поле: во время ЧМ-2022 Кунде заставили снять несколько золотых цепочек прямо во время матча.

Сейчас Жюль открыт к практически любым экспериментам. Надеть юбку? Не проблема.

«Мне нравится пробовать. Например, я знаю, что многие против идеи ношения [мужчинами] юбок. Это не мой случай, некоторые я уже надевал. Раньше я не носил сапоги, а теперь мне это нравится. Если бы была только одна вещь, которую я бы не надел, это могли бы быть сандалии с липучками. Я никогда не носил их и никогда бы не надел, но в целом я открыт для всего».

Этим летом на Парижской неделе моды Кунде показал, что рамки не для него.

А фотосессия для GQ – это эксперименты, выкрученные на максимум.

Это еще не все.

Несмотря на такое разнообразие, в обычной жизни Жюль обходится без помощи стилиста:

«Я делаю все полностью сам. Мне очень любопытно: нравится пробовать то, что я вижу на улицах Барселоны или в других местах. Когда я вижу одежду, которая мне нравится, я говорю себе: «О, почему бы и нет?» Есть вещи, которые я обычно не носил раньше и которые люблю сейчас. Например, кардиганы или брюки с высокой талией. Мне нравятся винтажные вещи. Я горжусь тем, что нахожу. У многих игроков есть стилисты, потому что это экономит время. Это большая работа. Мы никогда не знаем, что ждет нас в будущем, но пока я могу обходиться самостоятельно».

Футболисты на Парижской неделе моды! Элегантный Алаба, броский Кунде и один стиляга в Louis Vuitton с ног до головы

Фото: Instagram/jkeey4

22 комментария

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Mcconaughey_lol
На нём практически всё смотрится стильно на самом деле. Выходы того же Бельерина мне никогда не были по душе, там больше эпатажа было. Тут человек реально круто выглядит. Если он и правда сам ищет сочетания, то вдвойне круто
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Borodaruda
Где-то всплакнул Беллерин
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Донат Голицин
Когда пьешь лате на миндальном
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ Mcconaughey_lol
На нём практически всё смотрится стильно на самом деле. Выходы того же Бельерина мне никогда не были по душе, там больше эпатажа было. Тут человек реально круто выглядит. Если он и правда сам ищет сочетания, то вдвойне круто
Абсолютно согласен. Крутые образы даже на повседневку
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Hardy
Где та грань, когда такие прикиды носит кто-то и его колхозаном приехавшим покорять столицу считают, а кого-то другого королем моды, не стестяющимся носить юбки и совмещающим спорт и классику?
+9
-5
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oleg150
Ответ Hardy
Где та грань, когда такие прикиды носит кто-то и его колхозаном приехавшим покорять столицу считают, а кого-то другого королем моды, не стестяющимся носить юбки и совмещающим спорт и классику?
Грань - в глазах оценивающего.
+4
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Анти МЧК
Хочу заметить одну деталь, сначала вела команда гость, а потом камбекнул хозяин)
Ничего не напоминает?
Япония - Испания, победила Япония, форму которой одел Жуль)
+2
-1
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noqz1488@gmail.com
В основном на нем тотал луки от разных брендов, выглядит как модель с показа новой коллекции. Индивидуальности ноль, очень постно.
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вкус крабовых чипсов
Видно как он счастлив надевать это все за деньги
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l1973
До добра не доведёт.Будет как погбун.
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Hella black
На вкус и цвет вся это мода
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Растиньяк
как называется эта болезнь?
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Vitali Freeman
Вот Бэкс это реально мода и стиль, харизма.., а это так, дешевый эпатаж для угольков..
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Tydeus
Уэстбрукнулся!
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Pink Floyd1276
Прикид с тетрадными листами хорош для студентов при сдаче экзаменов.
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Ivan Belokrinitsky
Ответ Borodaruda
Где-то всплакнул Беллерин
И Хэмилтон.
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Moddard
Ответ Hardy
Где та грань, когда такие прикиды носит кто-то и его колхозаном приехавшим покорять столицу считают, а кого-то другого королем моды, не стестяющимся носить юбки и совмещающим спорт и классику?
А нет такой грани. Мода это вещь показушная и практической пользы не несущая, соответственно различные фрики там вполне могут самовыражаться и свои потуги оправдывать тем, что это творчество и они так развиваются. Как и в музыке или искусстве, например.

Взять первую фотку - где там мода? Я понимаю, что знатоки там увидят "тонкое соответствие кроя и цветов, яркую палитру, общий дополненный образ", но на деле там чувак идет в обычных джинсах (будто не совсем даже по размеру подходящих) и спортивной футболке и розовых кроссовках. Для кого-то это стиль, для большинства трезвомыслящих людей - вычурный способ самовыражения, а учитывая что спортсмены люди часто не самого большого ума, то на их почву это семя ложится особенно удачно.

Выйди на улицу в Москве и увидишь 80% молодежи, одетой намного более со вкусом, чем "икона моды" Кунде в юбке или штанах настолько огромных, что ходить неудобно.
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Тухель
Так здорово. Для футболиста такое хобби намного лучше, чем тусовки с бухлишком, наркота или избиение девушек. Глупо думать, что будет много игроков типа Холланда или Роналду у которых интересы это свое тело, футбол и личные достижения у большинства футболистов есть хобби и мода, разведение лошадей как у Мюллера или производство вина как у Иньесты это хорошие хобби.
+4
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Дмитрий Осипов
отлично, яркие юбки это в ДНК Барселоны. Эх, Пуйоль, наверно, смотрит на это все как-то недовольно, свирепо, и, в тоже время, грустно, и с недоумением.
+3
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весёлый роджер
Ответ Растиньяк
как называется эта болезнь?
Бельерянка
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