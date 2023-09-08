11 комментариев

Сравниваем, у кого лучше со стилем.

Соскучились по «Венеции»? После не самых громких презентаций домашнего и выездного комплектов клуб представил третью форму. Ее посвятили знаменитым венецианским гондольерам. Похоже, это самый удачный концепт клуба в этом сезоне.

Сине-белые полосы отсылают к униформе гондольеров, воротник – к флагу Венецианской республики

Гондолы – символ Венеции, а полосатая форма – узнаваемый атрибут гондольеров. Этот вид транспорта существует в Венеции с XI века (первое упоминание аж в 1094 году). Их расцвет приходится на XVII – XVIII век, когда в городе насчитывалось 8-10 тысяч гондол. Сейчас транспорт превратился в туристическое развлечение, а их количество сократилось до 400-450.

Такое количество лицензий выдает специальная гильдия гондольеров. Долгое время работа передавалась по наследству, но теперь на нее может претендовать каждый: нужно пройти полугодовое обучение и сдать экзамен – от гондольеров помимо прямых обязанностей требуют знание венецианской истории и достопримечательностей, а также иностранного языка. Повышенный спрос к профессии вызывает доход гондольеров, он один из самых высоких в городе.

Их униформа жестко регламентирована. Полоски могут быть только синего или красного цвета, а по ширине – строго 2,5 см. Брюки должны быть классические черного цвета. В зимнее время разрешается носить черные куртки и шарфы в полоску. А вот шляпы – личный выбор гондольера. Головной убор канотье вошел в моду у гондольеров в начале XX века, но сейчас его носят не все.

Помимо темно-синих полосок на белом фоне, форма «Венеции» имеет красный воротник, напоминающий флаг Венецианской республики, существовавшей до 1797 года. Он известен как штандарт Святого Марка, христианского покровителя Венеции.

Кстати, клуб ранее уже делал красную форму, вдохновленную этим флагом.

У гондольеров в образе тоже часто присутствует красный: это может быть шляпа, воротник или сама униформа в красную полоску. Андреа Бальби, президент Ассоциации венецианских гондольеров, доволен результатом: «От имени всех гондольеров я хотел бы поблагодарить «Венецию» за то, что они считают нас и нашу униформу культурным символом города. Для нас большая честь, что третья футболка команды напоминает наши сине-белые полосатые комплекты. Мы желаем команде всего наилучшего. Forza Venezia!».

Что насчет домашнего и выездного комплектов? Клуб вернул спонсора и отметил легендарный венецианский бар

Да, «Венеция» хоть и представляет формы без спонсора, но играет уже с ним. Вместо полюбившейся Venezia команда начала новый сезон с надписью Becher – это производитель вяленого мяса из Тревизо (город в области Венеция). Выглядит непривычно, клуб нанес на футболку титульного спонсора впервые с 2015 года. Что ж, как-то зарабатывать в Серии Б тоже нужно.

Домашний комплект «Венеции» посвящен работам венецианского архитектора Карло Скарпы. Однотонность футболки и золотой воротник нам объяснили стилем Скарпы, отличительной особенностью которого было «элегантное сохранение чистых форм и использование золота».

Фотосет как раз на фоне здания, к которому Скарпа приложил руку.

Интересная особенность: все логотипы разместили на одной стороне друг по другом. Видимо, максимальное внимание вертикальной оранжево-зеленой полосе. Это клубные цвета «Венеции», по задумке полоса символизирует островную и материковую душу болельщиков.

Выездной комплект «Венеции» вдохновлен классическими футболками 1990-х и венецианским образом жизни. Белая основа совмещена со всеми традиционными цветами клуба.

Теописти в этот раз на презентацию не позвали.

Зато пригласили Арриго Чиприани: этот седовласый мужчина на фото – владелец легендарного Harry’s Bar. В 1931 году бар открыл его отец Джузеппе Чиприани.

С тех пор это место стало достопримечательностью Венеции. Это было излюбленное заведение Эрнеста Хемингуэя – бар неоднократно упоминается в его романе «За рекой, в тени деревьев». В ресторан любили захаживать многие знаменитости: Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Вуди Аллен, писатель Трумен Капоте, барон Филипп де Ротшильд, греческая принцесса Аспесия Манос, миллиардер Аристотель Онассис, меценатка и коллекционер искусства Пегги Гуггенхайм.

В 2001 году Министерство культуры Италии даже объявило заведение объектом национального наследия. Вот фото Чиприани как раз на входе в бар.

У «Венеции» появился конкурент? «Афины Каллитея»: музей искусства на месте спонсора и тоже много золота

«Венеция» долго удерживала статус самого модного клуба, но теперь итальянцев уверенно догоняет «Афины Каллитея» из второго греческого дивизиона. Мы уже рассказывали, что это прямой наследник философии «Венеции»: президент «Каллитеи» Тед Филипакос – бывший бренд-директор итальянского клуба, с которым связывают успешную трансформацию обеих команд.

«Калитея» влетела со стилем в прошлом сезоне, но тогда Филипакос разрывался на два клуба. В феврале он вместе с бывшим медиа-директором «Венеции» Соней Кондратенко полностью ушел в «Каллитею». Самое время сравнить, как это отразилось на формах в новом сезоне.

Если в прошлом сезоне «Каллитея» презентовала без спонсора, то этим летом клуб запартнерился с Национальным музеем современного искусства Афин (ΕΜΣΤ). «Каллитея» сообщала, что это первое такое сотрудничество между профессиональным футбольным клубом и учреждением искусства. Музей расположен всего в двух километрах от стадиона команды.

Итак, домашний комплект «Каллитеи» на сезон-2023/24. Съемка как раз на фоне стадиона.

Перед нами темно-синяя футболка с коралловыми воротником-поло и рукавами. Как и в случае с «Венецией»: все делается в партнерстве с Kappa и мюнхенской дизайн-студией Bureau Borsche.

Сходство проектов чувствуется сразу.

Выездная футболка: белая с любимой для Филипакоса золотой отделкой. Мы уже привыкли к большому количеству этого цвета на формах «Венеции», а теперь очередь «Афин».

Перед прошлым сезоном греческий клуб сменил эмблему, добавив в нее как раз золота.

Кстати, далеко не всем болельщикам «Венеции» нравилось, что клуб так увлекается золотом, задвигая на задний план традиционные оранжево-черно-зеленые цвета.

У «Каллитеи» исторически синие и белые цвета – оба на формах хорошо представлены.

Кстати, «Каллитея» переводится с греческого очень символично – «красивый вид».

Фото: instagram.com/veneziafc