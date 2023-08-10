17 комментариев

Доминирует большая тройка: adidas, Nike и Puma.

Уже на этой неделе нас ждет старт трех из пяти топовых лиг – самое время ознакомиться с формами команд, а точнее с теми, кто их будет производить.

Начинаем с общей картины.

• Большая тройка (adidas, Nike и Puma) держится в лидерах, но в сумме уступает остальным брендам: 41 против 55. По сравнению с прошлым сезоном adidas потерял две команды, Nike – три, а вот Puma выросла на два клуба и вернулась в тройку, подвинув Macron.

• У Macron самое мощное падение: с 11 команд в прошлом сезоне до шести в предстоящем. «Ноттингем Форест», «Верона» и «Ницца» ушли к конкурентам, а «Сампдория» и «Осер» вылетели.

• New Balance, который когда-то прилично одевал «Ливерпуль», продолжает покидать европейский футбол: теперь от американского бренда отказались «Рома» и «Атлетик», в топ-5 лигах остался один «Лилль». Из крепких команд у компании еще есть «Порту».

АПЛ (8 брендов): Umbro в лидерах, Erreà вернулась

• У Puma здесь снова одна команда, зато какая – доминатор лиги «Манчестер Сити». Остальных топов разобрали Nike и adidas.

• Еще одна причина путаться в «Бернли», «Борнмуте» и «Брентфорде» – всех их (и еще две команды АПЛ) одевает Umbro. Исторический английский бренд возвращает былое величие – и это здорово, ведь в следующем году компания отметит 100-летие. В ранней Премьер-лиге Umbro доминировал вчистую, но затем начался спад – 10 лет назад экипировщик вообще не был представлен в АПЛ. И вот теперь фирма снова в лидерах, пусть пока и без топ-клубов.

• Молодой английский бренд Castore сохранил в портфолио те же три крепких клуба («Ньюкасл», «Вилла», «Вулвз»). После годичного отсутствия в АПЛ вернулась Erreà: в 2022-м итальянцы вылетели вместе с «Норвичем», а теперь поднялись с «Шеффилд Юнайтед».

Ла Лига (8 брендов): минус New Balance и Kelme

• По количеству команд лидирует adidas, но у Nike побольше топов («Барса» и «Атлетико» против «Реала»). Castore переманил «Атлетик» и с тремя клубами конкурирует в Испании с большой тройкой.

• Относительно прошлого сезона количество брендов сократилось: помимо New Balance вылетел испанский бренд Kelme (вместе с «Эспаньолом»). Но Испания не осталась без родной компании: Joma все так же одевает две команды.

Серия А (12 брендов): поддержка местных компаний

• В Серии А традиционно самое большое разнообразие экипировщиков. Все потому, что клубы предпочитают местных производителей: семь брендов из 12 представляют Италию. В формы местного производства одеваются 11 команд из 20.

Похоже, клубы не сомневаются, что в стиле итальянцам нет равных. Некоторые даже создают себе форму сами. «Наполи» отвечает за производство и распространение комплектов, пользуясь только дизайном от EA7. «Лечче» пошел еще дальше, в 2018 году создав собственный бренд M908.

• Исключение составляют большие клубы, которые могут рассчитывать на хорошие деньги и индивидуальный дизайн от adidas («Ювентус» и «Рома»), Nike («Интер») и Puma («Милан»).

• Главный неудачник прошлого сезона – компания Acerbis, вылетевшая из Серии А вместе с «Кремонезе» и «Специей». Зато «Кальяри» поднялся с местным брендом EYE Sport, который в 2006 году основал на Сардинии бывший футболист молодежки этого клуба Алессандро Ариу.

• «Салернитана» сотрудничает с Zeus, который базируется в соседнем от Салерно городке Торре-Аннунциате. С этой же компанией работает поднявшийся из Серии Б «Фрозиноне».

• Kappa и и испанская Joma (у них по три клуба) перехватили лидерство в Серии А у Macron, который в прошлом сезоне одевал четыре команды, а теперь только две.

Бундеслига (9 брендов): Nike обходит немцев

• В прошлом сезоне Nike одевал аж шесть команд лиги, на этот раз американцы слегка ослабили хватку. Но даже четыре клуба позволяют Nike лидировать на домашнем рынке основных конкурентов. При этом немцы крепко вцепились в главные активы лиги – «Баварию» и «Боруссию»: adidas владеет частью акций мюнхенцев, а Puma – акционер дортмундцев.

• Японский Mizuno освоился в Бундеслиге и к «Бохуму» добавил «Аугсбург». Второй командой обзавелись также датский Hummel и немецкий Jako – это вытеснило из Бундеслиги Umbro и Kappa.

• Самый необычный бренд в лигу привел новичок «Дармштадт» – шведский Craft of Scandinavia. Компания начинала с лыжных видов спорта, затем зашла в бег и велоспорт, а теперь пробует себя в футболе.

Лига 1 (11 брендов): Le Coq Sportif воссоединился с «Ниццей»

• С нового сезона Лига 1 сжимается до 18 участников, так что выбор экипировщиков тоже сузился.

• Во Франции, как и в Италии, ценят индивидуальность: здесь тоже нашлось место Craft of Scandinavia, только в этой лиге представлены New Balance, немецкий Uhlsport и родной Le Coq Sportif.

Хотя знаковый для Франции бренд с петушком, который ведет историю аж с 1882 года, остался практически не представлен даже в Лиге 1. В позапрошлом сезоне вылетел их «Сент-Этьен», в прошлом – «Труа», благо в этом году удалось перехватить у Macron крепкую «Ниццу».

Le Coq Sportif и «Ницца» уже сотрудничали в 70-х и начале 80-х. Футболка сезона-1979/80 запомнилась тем, что в ней для журнала Rock Superstars Poster неожиданно снялся Майкл Джексон.

Съемка проходила в 1983-м – в семейном поместье звезды в Лос-Анджелесе.

Известно, что король поп-музыки надел эту футболку вопреки желанию фотографа. А вот каким образом она к нему попала – загадка.