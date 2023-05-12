20 комментариев

«Сенат и народ Рима».

На прошлых выходных «Рома» и «Интер» погрузили болельщиков в атмосферу прошлого – сыграли друг против друга без титульных спонсоров на футболках. Нет, это не специальная акция. Римляне и миланцы отказались от надписи DigitalBits еще в конце апреля. «Интер» грозился сделать это на протяжении всего сезона – и вот, наконец, решился.

У «Ромы» же появились четыре буквы – SPQR. Это не новый спонсор, смысл мы раскроем чуть ниже.

В последний раз «Рома» и «Интер» играли друг против друга без спонсоров 43 года назад – в апреле 1980-го на «Джузеппе Меацца». Повторить классику команды заставил общий спонсор.

DigitalBits ни разу за сезон не заплатил «Интеру» (клуб недополучил 25 млн евро). «Роме» тоже недоплатили

Блокчейн-компания DigitalBits пришла к римлянам и миланцам с деньгами в 2021-м. «Интеру» за 4 года пообещали около 85 миллионов евро, «Роме»за три года – 36 млн. По итогам первого сезона показалось, что все идет хорошо: лого DigitalBits размещалось на рукавах «Интера», а перед стартом этого сезона переместилось на главное место на футболке. Тут-то и начались проблемы.

С самого начала сезона долетали новости, что компания не платит деньги и не выходит на связь.«Интер» грозился досрочно прекратить сотрудничество, а в марте вышел финансовый отчет, по которому выяснилось, что клуб недополучил от компании 25 миллионов евро.

Причем 1,6 млн из них – это бонусы еще за прошлогоднюю победу в Кубке Италии и второе место в Серии А. За сезон-2022/23 не произведена ни одна из трех оговоренных выплат по 8 млн.

«Мы понимаем, что кризис в криптовалютной индустрии, обострившийся во втором квартале 2022 года, существенно повлиял на способность клиента выполнять обязательства, – проговорил «Интер» в заявлении. – Но мы оставляем за собой право на защиту интересов всеми возможными средствами. Мы удалили логотипы партнера с нашего сайта, рекламных щитов и футболок молодежных и женских команд, оставив сейчас только на футболке первой команды».

«Рома» оказалась менее терпеливой. В их случае DigitalBits долго выполнял обязательства, но как только компания не произвела очередной платеж в оговоренные контрактом срок до 31 марта, клуб уже через месяц отказался от лого партнера на футболке основной команды.

Такие случаи в этой пока не самой стабильной отрасли случаются: летом «Кадис» сменил титульного партнера из-за того, что криптобиржа Bitci не выплатила часть платежей. Кризис на рынке криптовалют только усугубил ситуацию: «Атлетико», который только перед этим сезоном заключил 5-летний контракт с криптоплатформой WhaleFin на 42 млн евро в год, уже вынужден искать нового спонсора. Нынешний партнер не в состоянии исполнить обязательства, компания уже разорвала соглашение с «Челси» на 23 млн евро в год. WhaleFin принадлежит платформе Amber Group, 10% торгового капитала которой хранилось на потерпевшей крах бирже FTX.

«Рома» вернулась к SPQR – девизу из Древнего Рима

Сразу после отказа от DigitalBits клуб обратился в Серию А, чтобы им разрешили нанести вместо лого спонсора историческую надпись SPQR. Лига дала добро.

SPQR – аббревиатура латинской фразы, означающей «Сенат и народ Рима». Ее изображали на штандартах римских легионов как в республиканский, так и в имперский период.

В современном Риме эти четыре буквы изображены на городском гербе, а также на многих зданиях и люках. Есть такая мозаика и в самом центре Милана – украшает знаменитую торговую галерею.

«Рома» не в первый раз возвращается к культовому девизу. В 2017-м клуб использовал его в дерби – и Франческо Тотти, прозванный императором Рима, вписался в эту символику идеально.

«Интер» пока играет без спонсора: тоже симпатично, но эпичнее было бы вернуть Pirelli!

Что дальше: Toyota, Turkish Airlines, спонсоры из Китая?

В еврокубках обе команды играют так же, как в Серии А, то есть без спонсоров. Похоже, ситуация продлится до конца сезона: это при том, что «Интер» и «Рома» уже в шаге от финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ходят слухи, что в следующем сезоне на футболках римлян может появиться Toyota. В числе потенциальных партнеров миланцев называлась авиакомпания Turkish Airlines, а Gazzetta dello Sport ранее писала, что совет директоров исследует для этой цели китайский рынок. «Интеру» больше нельзя ошибаться – после расставания с Pirelli они никак не могут найти подходящего партнера: один сезон отыграли с NFT-платформой Socios, затем случился провал с DigitalBits.

Тем временем в сеть уже просочились три комплекта «Ромы» на следующий сезон, которые теперь вместо New Balance будет делать adidas. SPQR наверняка до осени не доживет, зато болельщиков будет радовать возвращение на место эмблемы культового волчонка Lupetto.

Клубное лого остается только на бежевой выездной форме. На этой же футболке можно увидеть узор, отсылающей к древнеримскому мозаичному полу.

История Рима настолько богата, что «Рома» может возвращаться к ней бесконечно.

Фото: globallookpress.com/Fabrizio Corradetti, Matteo Ciambelli, Spada; Gettyimages.ru/Marco Luzzani; wikipedia.org