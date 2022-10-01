В Марокко возмущены новой формой Алжира. Обвинили adidas в краже культурного наследия

В мире футбольных форм неделя жарких споров: канадцы обиделись на Nike, датчане выкатили траурный комплект к ЧМ, а бразильцы отказываются от желтой формы из-за президента.

Новый скандал пришел из Африки: adidas представил яркий тренировочный комплект сборной Алжира, вдохновленный дворцом Мешуар (бывшая резиденция династии Зайянидов, которая правила на северо-западе современного Алжира с 1235 по 1557 год).

Узор на форме должен отсылать к росписям дворца и близлежащих фонтанов.

Однако вскоре после релиза с заявлением вышло министерство культуры Марокко.

Они заявили, что синий, бирюзовый и желтый принт на футболке – это марокканский узор зеллидж, который обычно встречается на марокканских мозаиках.

Выглядит и правда похоже. Правда, некоторые считают, что марокканский узор давно вышел за пределы страны – его можно встретить по всей Северной Африке или даже в Испании.

Юрист министерства культуры Марокко Мурад Эладжути непреклонен – он написал гендиректору adidas Касперу Рорстеду, в котором упрекнул компанию в культурном присвоении, назвав это «попыткой украсть форму марокканского культурного наследия и использовать ее вне контекста».

Эладжути от имени министерства вынес юридическое предупреждение adidas и потребовал от компании отказаться от этого дизайна в течение двух недель.

Немецкий бренд пока ситуацию не комментировал.

У Алжира и Марокко давний конфликт. В прошлом году страны разорвали дипломатические отношения

У Алжира и Марокко почти 2 тысячи километров общих границ – там постоянная напряженность с момента обретения независимости от Франции. В колониальную эпоху французские власти несколько раз перекраивали здесь границы, в результате чего у стран появились территориальные претензии друг к другу.

• Осенью 1963 года обстановка на границе резко обострилась из-за претензий Марокко на территорию в Алжире – начались полномасштабные боевые действия. Марокко углубился в Алжир на 100 километров, но вскоре стороны отвели войска и граница осталась прежней.

• В середине 70-х Алжир поддержал силы, которые провозгласили независимость Западной Сахары от Марокко под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). Это сильно ухудшило отношения между двумя странами.

• В 1994 году Алжир закрыл границу с Марокко из-за того, что марокканцы ввели визовый режим для алжирцев после террористического нападения на отель в Марракеше. Алжирско-марокканская граница стала одной из самых протяженных закрытых границ в мире.

• В 2021-м Алжир разорвал дипломатические отношения со своим соседом, обвинив Марокко во враждебных действиях. Марокко назвало этот шаг совершенно неоправданным.

Напряжение, конечно, отражается и в футболе. В сентябре финал юношеского Кубка арабских наций-2022 между Алжиром и Марокко превратился в побоище. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались алжирцы.

Сразу после финального свистка команды устроили массовую драку.

Так что недовольства из-за формы – это еще не самое страшное.

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas; faf.dz ; nike.com