Бассейн на 70-тысячнике, бар в воде, Эйфелева башня – нет, это не Олимпиада, а отбор пловцов в США

В эти дни в Индианаполисе проходит национальный отбор в плавании – определяют состав на Олимпиаду в Париже .

И этот отбор выглядит ярче, чем любой олимпийский турнир у пловцов!

● Участвуют более тысячи американцев. В деле, разумеется, все топы: Кэти Ледеки, Калеб Дрессел, Реган Смит, Лилли Кинг, Симон Мануэль, Майкл Эндрю, Райан Мерфи и многие другие.

Интересно, что национальный плавательный отбор уже проходил в Индианаполисе ровно 100 лет назад – и тогда пловцы тоже отбирались на Олимпиаду в Париже.

● Соревнования продлятся больше недели – с 14 по 23 июня. Место для турнира выбрали оригинальное – под бассейны переоборудовали стадион для американского футбола!

Lucas Oil Stadium в обычное время принимает матчи клуба НФЛ «Индианаполис Кольтс», его вместимость по сезону – 70 тысяч зрителей.

Для плавательного отбора его трансформировали, выглядело это вот так:

Ожидается, что в пиковые моменты на соревнования придут около 30 тысяч зрителей, а за весь турнир около 250 тысяч – цифра для плавания нереальная.

В первый же день турнир посетили больше 20 тысяч человек – это уже абсолютный рекорд для соревнований по плаванию. Предыдущий установили на Олимпиаде-2016 в Рио – 16 тысяч зрителей.

«Это самый крупный турнир, который мы когда-либо проводили. А еще это крупнейший национальный отбор к Олимпийским играм среди всех видов спорта и всех стран мира.

То, что мы пытаемся сделать на Lucas Oil Stadium, эпично для нашего спорта и эпично для спорта вообще», – говорит глава рекламного отдела Федерации плавания США Шана Фергюсон.

● Для привлечения зрителей (и для развлечения самих пловцов) каждый день на отборе дают концерты, устраивают тематические вечера: джаз, диско, даже песни Тэйлор Свифт (самой Тэйлор не будет).

Для посетителей открыт бар Swim Up (это реально плавательный бар – там и бассейн), организованы выставки картин и фотозоны.

Вообще, для зрителей сделана развлекательная зона Toyota Aqua Zone с бесплатным входом – там можно и сувениры купить, и автографы у пловцов взять.

А 23 июня состоится отдельная церемония, где назовут имена всех спортсменов, которые отобрались в команду на Олимпиаду.

По телевидению отбор, конечно, тоже транслируют – организаторы ждут, что турнир посмотрят 45 млн человек.

● Отдельная фишка отбора – 20-метровая реплика Эйфелевой башни, которую специально возвели рядом со стадионом.

Она весит больше шести тонн – на открытии башни выступили рэпер DJ Space Bunz и фанк-группа The Main Squeezе. По вечерам башня подсвечивается.

«Мне понравилось следить за тем, как команда работала в течение последнего месяца над созданием точной копии Эйфелевой башни для олимпийского отбора. Команда работала сообща, чтобы воплотить в жизнь концепцию Indiana Sports Corp.

Мы очень рады сотрудничеству с несколькими местными фирмами в создании пространства для поддержки духа Олимпийских игр. Мы гордимся тем, что поддерживаем и сотрудничаем с сообществами, в которых мы живем и работаем, чтобы строить то, что важно», – рассказал глава строительной фирмы Пэт Кенни.

● В первый же день отбора зрители пришли не зря – они увидели, как Кэти Ледеки отобралась на четвертую Олимпиаду подряд, а Гретхен Уолш побила мировой рекорд.

Уолш проплыла 100 м баттерфляем за 55,18 секунды – на три десятых быстрее, чем шведка Сара Шестрем на Олимпиаде-2016 в Рио.

И вряд ли рекорды на этом закончатся – само место для них идеальное.

Российский пловец Евгений Сомов , который живет в США, в интервью Sports сравнивал атмосферу в России и Америке: «Если в России на олимпийском отборе на трибунах 3 человека, то в Штатах бассейн устанавливают на футбольный стадион. Там выходишь на игру как футболист – шум, ор, энергетика. Вообрази, 30 тысяч!

Но тут и вовлеченность в плавание другая. У нас либо ты профи, либо ходишь в оздоровительную группу. А здесь очень много подвидов – по клубам, уровням, возрастам. В Калифорнии вообще как будто миллиард бассейнов – они реально на каждом углу. И свободных дорожек не бывает никогда. Отсюда интерес».

Американские пловцы уверяют, что на национальном отборе нервничают больше, чем на Олимпиаде. И тут нечему удивляться – после отбора Олимпийские игры уже не покажутся настолько грандиозными.

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Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Maddie Meyer; East News /AP Photo/Michael Conroy, AP Photo/Darron Cummings