Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Босс нашей художественной гимнастики Ирина Винер известна жесткой позицией по нейтральному статусу и идее ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК: называла наших спортсменов «командой бомжей» и упорно отстаивала свое мнение.

Но вдруг ее позиция как будто изменилась : «Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут. Все равно буду смотреть, но иногда, когда будет возможность и время».

А что она говорила раньше? И в чем причина?

Вот самое яркое:

1. «Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится.

В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.

Я могу сказать только одно, если бы все спортсмены со всего мира выступали в нейтральном статусе и каждая страна бы понимала, что это ее спортсмен выступает, и что ее спортсмен стоит на пьедестале в нейтральном статусе, тогда другое дело. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России.

Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на «похоронный марш» вместо гимна».

2. «Сейчас идет разговор о том, что вообще должны без государства выступать, что они нейтральные спортсмены, у которых нет страны. Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства.

Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные, и здесь вступает все в конфликт.

Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК».

3. «Как можно так унижаться? Еще раз повторяю, почему спортсмены, которые должны защищать честь страны, будут выступать без имени, без звания, без родины? <...>

Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе».

4. Почему же ее мнение вдруг поменялось?

Раньше Винер часто вспоминала Игры дружбы с таким посылом – зачем ехать на Олимпиаду, если у нас не хуже?

«Спортсмены, которые приедут на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно обезличены. На Играх дружбы наши спортсмены будут получать такие же призовые, золотые медали будут из чистого золота, такие же звания и призовые для тренера и участников подготовки этих спортсменов.

Поэтому тут никаких вопросов быть не может, касающихся альтернативы. У нас великая, огромная страна, которая даже в такое нелегкое время имеет возможность проводить такие форумы дружбы и взаимопонимания.

На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают, которые хотят выигрывать золотые медали».

Или так: «Я не понимаю тех людей, те федерации, которые могут в унизительном положении ехать на Олимпиаду, тем более у нас проходят Игры дружбы. Что еще нужно?»

Но вот Игры дружбы перенесли (это слова главы оргкомитета Алесея Сорокина) – и пока совершенно непонятно, когда они пройдут (и пройдут ли вообще).

Видимо, неожиданная отмена повлияла даже на Винер.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, Спорт-Экспресс, ТАСС

Фото: РИА Новости /Александр Казаков, Александр Вильф, Илья Питалев, Алексей Даничев