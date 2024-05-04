«Наша гора начинает вонять». Туристы завалили Эверест мусором и фекалиями

Высочайшая вершина мира – Эверест – столкнулась с большими трудностями: из-за наплыва богатых туристов склоны утопают в фекалиях и мусоре.

Увы, это не шутка и не образное выражение.

На Эвересте около 50 тонн мусора – и его нереально вывезти

В последние годы количество желающих взобраться на Эверест быстро растет. В пиковый сезон только базовый лагерь (на высоте 5346 м) принимает по 500 человек ежедневно. На саму вершину поднимаются около 600 человек каждый сезон, при этом погодное окно для восхождения очень маленькое – плюс-минус пара недель.

И это только если считать самих восходителей – с каждой группой (а порой и с отдельными альпинистами) работают шерпы плюс персонал, который готовит еду, следит за палатками и так далее.

Из-за нашествия туристов на вершине Эвереста ежегодно возникают очереди – люди часами стоят на морозе и в условиях разреженного воздуха, чтобы подняться на пик. И каждый год в этих очередях гибнут альпинисты.

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Но вот еще одно последствие повышенного спроса: вся эта масса людей производит горы мусора.

Каждый альпинист проводит у Эвереста несколько недель – сюда входят акклиматизация, пробные подъемы и само восхождение. За это время один человек оставляет после себя в среднем 8 кг отходов. И большая часть этого мусора остается на склонах: пустые кислородные баллоны, брошенные палатки, контейнеры для еды и много чего еще.

В базовом лагере выбрасывается около 75 тонн мусора за сезон. Его, разумеется, вывозят, но то, что люди выкидывают на горе, там и остается. Эксперты посчитали, что сейчас на склонах Эвереста около 50 тонн отходов.

Национальный парк Сагарматха (где и расположен Эверест) ежегодно посещают 60 тысяч туристов, оставляя 1000 тонн мусора, значительная часть из которого так и остается в парке.

Самый загрязненный участок горы – то самое место около вершины, где туристы топчутся в очередях. Проблема в том, что убрать мусор оттуда практически невозможно – это «зона смерти» на высоте 7900 метров.

Гид-шерпа Тензи Шерпа в мае прошлого года показал, как это выглядит:

«Самый грязный лагерь, который я когда-либо видел. Мне каждый раз так грустно. Я много раз видел, как экспедиционные группы и туристические компании вырезали свои логотипы с этих палаток, оставляя сами палатки здесь. Я бы хотел попросить правительство Непала наказывать компании, которые оставляют мусор на горе. Это огромная проблема».

Разумеется, гору пытаются чистить, но спецслужбы не успевают убирать все то, что оставляют туристы. На то, чтобы откопать изо льда одну палатку, уходит больше часа. К тому же «уборщикам» мало платят – местному населению проще и выгоднее работать гидами.

Фекалии и моча текут по склонам, загрязняя реки

Но есть и еще одна проблема помимо мусорной: Эверест завален человеческими фекалиями.

«Наша гора начинает вонять», – говорит Мигма Шерпа, председатель муниципалитета Пасанг Лхаму.

И он прав – только из базового лагеря в яму между деревнями Горакшеп и Лобуч ежегодно вывозят 20 тонн фекалий. Это само по себе ужасно сказывается на экологии, особенно на чистоте воды (местное население пьет воду, образующуюся от таяния снега и ледника в парке Сагарматха), но хуже всего обстоит дело со склонами, откуда отходы не убрать.

Туалеты стоят лишь в базовом и втором лагерях – выше альпинисты выкручиваются сами. Обычно они роют ямки в снегу и справляют нужду туда, но часто делают в паре метров от палатки. Впрочем, закапывание фекалий не помогает – все это вытаивает весной.

Точной цифры не знает никто, но, по мнению экспертов, сейчас на Эвересте находится около 3 тонн фекалий. Из-за низких температур они почти не разлагаются, так что их прекрасно видно при восхождении.

И это только фекалии. Почти 240 тысяч литров мочи выливается на ледник Кхумбу каждый год. И весной, когда снег и лед тают, моча и фекалии попадают в местные реки, откуда пьют люди и животные.

«Во время нашей экспедиции ко второму лагерю, восемь из десяти наших шерп отравились водой», – говорит альпинист Джон Олл.

«Эверест превратился в огромную свалку. Сотни людей неделями ходят в туалет куда попало», – добавляет вывший президент Ассоциации горовосходителей Непала Анг Тшеринг.

Во время потепления в районе второго лагеря стоит ужасный запах – многим альпинистам и шерпам становится плохо только из-за этого.

Гид Адриан Баллингер считает, что ситуация тяжелая: «Единственный положительный момент тут в том, что дерьмо быстро замерзает на высоте 8000 метров. Но вообще это непростительный позор. Если во втором или четвертом лагере пройти от одной палатки к другой, то обязательно наступишь в дерьмо. Если ты растапливаешь снег с лагерной территории, то пьешь дерьмо».

Шерпа Лакпа Рита согласна с ним: «Каждый год ситуация с дерьмом становится только хуже. Люди роют ямки в лагерях, но потом все растекается и воняет. Люди болеют от этого в каждом лагере».

Как бороться? Штрафы, мешки для фекалий и отказ от ВИП-палаток

Для борьбы с этой бедой с начала 2024-го ввели правило: каждый альпинист обязан брать на гору два специальных мешка для фекалий. Один мешок можно использовать до шести раз – внутри содержатся химикаты, которые убирают запах и делают отходы твердыми.

Понятно, что оставлять эти мешки на склонах все равно нельзя – их придется забирать в базовый лагерь. В этом сезоне альпинистам предоставят 8 тысяч подобных мешков. Разумеется, платно.

С мусором тоже пытаются бороться, вводя штрафы – например, альпинистов обязуют приносить не меньше 8 кг мусора обратно в базовый лагерь, иначе они потеряют депозит в $4000. Но это не особенно помогает, так как на Эверест в основном едут крайне обеспеченные люди, которые скорее потратят эти 4 тысячи, чем позаботятся о мусоре.

Тем более, что на саму поездку они тратят в разы больше – от 20 до 100 тысяч долларов. К примеру, в прошлом году лишь половина туристов принесла в базовый лагерь от 8 кг мусора – остальные заплатили штраф.

А чтобы туристы тащили меньше ненужных вещей (и тем самым оставляли меньше мусора), ввели правило, ограничивающее размеры палаток в базовом лагере.

Еще недавно там пользовались популярностью ВИП-палатки с большой кроватью и телевизором:

Но теперь о роскоши забыто – на размещение одного человека по новым правилам дается 1 квадратный метр палатки.

К тому же в базовом лагере больше не разрешат ночевать людям, которые не собираются подниматься на вершину (не считая персонала альпинистов) – раньше многие восходители привозили друзей и родственников.

Любая коммерческая деятельность в базовом лагере будет запрещена. К примеру, еще недавно там работали частная пекарня и массажный салон.

Пока не понятно, улучшит ли это ситуацию, но если нет, то Эверест останется самой высокой свалкой в мире.

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Фото: Gettyimages.ru /China News Service, Paula Bronstein; eastnews.ru /Art Wolfe; AFP /NAMGYAL SHERPA