Как Непомнящему выиграть турнир претендентов? Расклад перед последним туром
На турнире претендентов уникальная ситуация: в последнем туре между собой сыграет вся четверка шахматистов, которые сохранили шансы на итоговую победу (и выход на матч за корону).
А какие варианты у Яна Непомнящего, который упустил лидерство?
После 13-го тура таблицу возглавил 17-летний индус Гукеш Доммараджу; Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура отстают на 0,5 очка. В финальном туре (сегодня с 21:30 мск) Непомнящий черными сыграет с Каруаной, Гукеш – с Накамурой.
Вот все расклады для Яна – от оптимистичного до худшего.
Если победа. Идеального варианта для Яна не существует – единолично выиграть турнир сразу после 14-го тура не получится. Лучшее, что может случиться – победа над Каруаной, а также либо ничья, либо поражение Гукеша в партии с Накамурой. Тогда Непомнящий и Накамура/Гукеш наберут одинаковые баллы и уйдут на тай-брейк, а уж там как повезет.
Вариант трудный – побеждать Каруану черными на заказ. Тем более тот тоже сыграет на победу, ведь терять нечего. Да еще надо надеяться на силу Накамуры – главное для Яна, чтобы Гукеш сыграл максимум вничью, ведь при его победе шансов не останется.
Если ничья. Ничья с Каруаной не принесет Яну лидерства, но оставит теоретический шанс отобраться на матч за шахматную корону.
В таком случае Непомнящий по итогам турнира имеет возможность остаться на втором месте. Если действующий чемпион мира Дин Лижэнь не выйдет на матч за титул (отказ / проблемы со здоровьем / другие причины), то Ян может вновь там сыграть – с победителем турнира претендентов (Гукешем или Накамурой).
Возможность призрачная. Во-первых, вряд ли Лижэнь откажется от матча (хотя это реально), во-вторых – второе место занять тоже нелегко.
Дело в том, что, по правилам турнира претендентов, тай-брейк играется только в случае, если игроки делят первое место. За второе место тай-брейка нет, все решает коэффициент Соннеборна – Бергера. Он рассчитывается так: очки проигравших участнику шахматистов умножаются на два и складываются, к ним прибавляются очки шахматистов, которые сыграли с участником вничью. У кого коэффициент выше – тот и займет второе место.
Если Непо и Каруана сыграют вничью, то поспорят за второе место друг с другом, а еще, возможно, с Накамурой или с Гукешем. И до финала 14-го тура коэффициент считать бесполезно.
Если поражение. Поражение в партии с Каруаной лишает Яна шансов выйти в матч за корону. Выше третьего места он не поднимется.
А что будет в случае равенства?
Если для Яна все сложится удачно и он выйдет на тай-брейк, то дальше такая схема: от одного до трех раундов в зависимости от количества участников и исходов партий. Хотя в нашем случае варианты сужаются – больше двух участников на тай-брейке уже не будет. А значит, порядок такой:
● В первом раунде участники играют матч из двух партий с контролем времени в 15 минут для каждого и с добавлением 10 секунд после хода.
● Если счет опять будет равным, то играется второй раунд: матч из двух партий с контролем времени в 3 минуты и с добавлением 2 секунд после каждого хода.
● Если и здесь счет равный, то начинается плей-офф до первой победы. Играется одна партия по правилам второго раунда, цвет фигур определяется жеребьевкой. В случае ничьей стороны меняются фигурами и играют еще. И так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь наконец не выиграет.
Но как все сложится на самом деле – узнаем сегодня ночью.
А напоследок маленькая деталь: Непомнящий пока единственный шахматист на этом турнире, который не проиграл ни партии.
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Турнир претендентов
Торонто, Канада
14-й тур
Начало партий – 21.30 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Гукеш – 8,5 очка, Непомнящий, Накамура, Каруана – по 8, Прагнанандха – 6, Видит – 5,5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3,5.
Фото: Marcus Brandt/Global Look Press
Почему бесполезно? Какие-то неполные расклады получаются.
Кол-во вариантов, когда Ян делит 2ое место с кем-то, сильно ограниченно:
1. При победе он в худшем раскладе занимает чистое 2ое место
2. При ничье он точно делит 2ое место с Каруаной и дальше 3 варианта исхода партии Накамура-Гукеш:
2.1 Победа белых, на 2ом Гукеш
2.2 Ничья - тогда Накамура делит второе место
2.3 Победа Гукеша - Каруана с Яной остаются вдвоем на втором
У Яна победы над Фируджей и 2 над Видитом - 9+11+11=31 до финального тура. Они играют друг против друга в 14ом, т.е. на двоих точно наберут 1 очко, значит будет 33+2*(очки Видита в 14 туре).
Ничьи - Каруана (2), Абасов (2), Фируджа, Гукеш (2), Праг (2), Хикару (2) = 16+7+4.5+17+12+16=72.5 на текущий момент. Т.к. мы рассматриваем сценарий ничьи с Каруаной, то это +1 балл в любом случае. Аналогично, Абасов с Прагой наберут 1 очко на двоих, как и Гукеш с Хикару т.е. это еще +4.
Т.е. с ничьих 77.5 + очки Фируджи в 14 туре.
Суммарно можно еще раз сложить очки Видита и Фируджи в 14 туре, и получится 111.5+очки Видита в 14 туре. Как видно, при любых раскладах, разброс всего в 1 балл и зависит только от исхода 1 матча.
По Каруане, победы - Абасов, Фируджа, Видит, Прага = (3.5+4.5+5.5+6)*2 + 1*2 + 1*2 = 43
Ничьи - Абасов, Фируджа, Гукеш (2), Видит, Прага, Ян (2), Хикару = 3.5+4.5+2*8.5+5.5+6+8.5*2+8+1+1+1+очки Гукеша за 14 тур = 64.5+очки Гукеша за 14 тур
Итого = 107.5 + очки Гукеша за 14 тур.
Т.е. уже видно, что по доп показателям, в случае ничьи, Каруане ничего не светит даже при отказе Диня играть матч, т.е. его только победа устроит.
Дальше если аналогично считать Гукеша и Накамуру, при раскладах 2.1 (победа Наки) и 2.2 (ничья)
2.1
Если Нака побеждает, нас интересует Гукеш. У него выходит 105 + очки Абасова + очки Видита, т.е. это максимум 107, точно меньше.
Если же ничья, то у Хикару выходит интереснее, у него точно 110 очков + 4*очки Фируджи в последнем туре (т.к. у Фируджи он 2 раза выиграл, но Видиту 2 раза проиграл), тут самый большой разброс и близко к Яну.
Т.е. это единственный вариант, когда будет иметь значение результат другой партии:
- Если Видит победит, то у Яна будет 112.5 баллов, у Хикару 110
- Если Фируджа выиграет, то у Яна остается 111.5, у Хикару 114
- Если ничья, то у Яна 112 баллов, у Хикару тоже 112
В последнем варианте смотрят на количество побед, и тут у Накамуры дела лучше.
Иными словами:
1. Если Ян выигрывает, то либо тай-брейк, либо чистое второе место (при победе Гукеша) и матч с Гукешем при отказе китайца
2. Если Ян играет в ничью, то остается надеяться, что Динь откажется, и Накамура с Гукешем не сыграют в ничью. Если же они все-таки сыграют в ничью, Яна спасет исключительно победа Видита черными над Фируджей, тогда опять-таки матч с Гукешем за корону.
Вот теперь это полные расклады.