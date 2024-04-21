Как Непомнящему выиграть турнир претендентов? Расклад перед последним туром

На турнире претендентов уникальная ситуация: в последнем туре между собой сыграет вся четверка шахматистов, которые сохранили шансы на итоговую победу (и выход на матч за корону).

А какие варианты у Яна Непомнящего , который упустил лидерство?

После 13-го тура таблицу возглавил 17-летний индус Гукеш Доммараджу; Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура отстают на 0,5 очка. В финальном туре (сегодня с 21:30 мск) Непомнящий черными сыграет с Каруаной, Гукеш – с Накамурой.

Вот все расклады для Яна – от оптимистичного до худшего .

Если победа. Идеального варианта для Яна не существует – единолично выиграть турнир сразу после 14-го тура не получится. Лучшее, что может случиться – победа над Каруаной, а также либо ничья, либо поражение Гукеша в партии с Накамурой. Тогда Непомнящий и Накамура/Гукеш наберут одинаковые баллы и уйдут на тай-брейк, а уж там как повезет.

Вариант трудный – побеждать Каруану черными на заказ. Тем более тот тоже сыграет на победу, ведь терять нечего. Да еще надо надеяться на силу Накамуры – главное для Яна, чтобы Гукеш сыграл максимум вничью, ведь при его победе шансов не останется.

Если ничья. Ничья с Каруаной не принесет Яну лидерства, но оставит теоретический шанс отобраться на матч за шахматную корону.

В таком случае Непомнящий по итогам турнира имеет возможность остаться на втором месте. Если действующий чемпион мира Дин Лижэнь не выйдет на матч за титул (отказ / проблемы со здоровьем / другие причины), то Ян может вновь там сыграть – с победителем турнира претендентов (Гукешем или Накамурой).

Возможность призрачная. Во-первых, вряд ли Лижэнь откажется от матча (хотя это реально), во-вторых – второе место занять тоже нелегко.

Дело в том, что, по правилам турнира претендентов , тай-брейк играется только в случае, если игроки делят первое место. За второе место тай-брейка нет, все решает коэффициент Соннеборна – Бергера. Он рассчитывается так: очки проигравших участнику шахматистов умножаются на два и складываются, к ним прибавляются очки шахматистов, которые сыграли с участником вничью. У кого коэффициент выше – тот и займет второе место.

Если Непо и Каруана сыграют вничью, то поспорят за второе место друг с другом, а еще, возможно, с Накамурой или с Гукешем. И до финала 14-го тура коэффициент считать бесполезно.

Если поражение. Поражение в партии с Каруаной лишает Яна шансов выйти в матч за корону. Выше третьего места он не поднимется.

А что будет в случае равенства?

Если для Яна все сложится удачно и он выйдет на тай-брейк, то дальше такая схема: от одного до трех раундов в зависимости от количества участников и исходов партий. Хотя в нашем случае варианты сужаются – больше двух участников на тай-брейке уже не будет. А значит, порядок такой:

● В первом раунде участники играют матч из двух партий с контролем времени в 15 минут для каждого и с добавлением 10 секунд после хода.

● Если счет опять будет равным, то играется второй раунд: матч из двух партий с контролем времени в 3 минуты и с добавлением 2 секунд после каждого хода.

● Если и здесь счет равный, то начинается плей-офф до первой победы. Играется одна партия по правилам второго раунда, цвет фигур определяется жеребьевкой. В случае ничьей стороны меняются фигурами и играют еще. И так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь наконец не выиграет.

Но как все сложится на самом деле – узнаем сегодня ночью.

А напоследок маленькая деталь: Непомнящий пока единственный шахматист на этом турнире, который не проиграл ни партии.

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Турнир претендентов

Торонто, Канада

14-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Гукеш – 8,5 очка, Непомнящий , Накамура, Каруана – по 8, Прагнанандха – 6, Видит – 5,5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3,5.

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press